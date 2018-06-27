Как приготовить ленивые голубцы в духовке

Голубцы имеют множество поклонников, ведь это блюдо очень вкусное и сытное, но многие хозяйки не любят их готовить, так как процесс приготовления отнимает слишком много времени. Чтобы сократить процесс приготовления, был придуман рецепт ленивых голубцов, это блюдо готовится в духовке и подается в томатно-сметанном соусе. ​

В состав такого блюда входит любой вид фарша, капуста и немного риса. Хотя это не традиционный вариант приготовления голубцов, но по вкусу они очень схожи с оригиналом, при этом приготовление занимает минимум времени. Стоит отметить, что существует даже вегетарианский вариант приготовления такого блюда, в этом случае мясо заменяется грибами и овощами.

Традиционный рецепт

Это один из наиболее простых вариантов приготовления ленивых голубцов, тушить их можно в духовке или прямо в сковороде. Заготовки заливаются томатно-сметанным соусом, в итоге мы получаем отличное блюдо для ужина.

Ингредиенты:

фарш свинина-говядина — 360 грамм;

лук свежий — 1 штука;

капуста белокочанная — 220 грамм;

крупа рисовая — 110 грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

паста томатная — 4 ложки;

мука для панировки — 5 ложек;

сметана жирная — 260 грамм;

чеснок молодой — 2 зубчика;

растительное масло — 3 ложки.

Процесс приготовления:

Сначала следует несколько раз промыть в воде рис, а затем засыпать крупу в кипяток и сварить, предварительно посолив воду. Лишняя жидкость после варки крупы сливается.

Капуста нарезается мелкой соломкой, также очищают и мелко шинкую головку лука. Можно измельчить лук с помощью мясорубки.

Полученные ингредиенты соединяют с отварным рисом, после чего туда же отправляют измельченные дольки чеснока и куриное яйцо. Добавляют к смеси фарш и необходимые специи, после чего все тщательно перемешивают.

Из полученной массы следует сформировать котлеты любого размера, а затем каждую заготовку обвалять в муке.

В сковороде прогревается масло, а затем туда отправляют голубцы, сначала обжаривают заготовки с одной стороны, а затем с другой до золотистой корочки.

Тем временем в миске соединяется сметана и томатная паста, а также можно добавить в смесь немного чеснока. Полученный состав разбавляется стаканом воды и добавляют туда соль с перцем.

Уже обжаренные голубцы заливают сверху полученным соусом и отправляют в духовку для запекания примерно на тридцать минут. Готовое блюдо посыпают зеленью и подают к столу.

Голубцы с фаршем индейки

Это прекрасный вариант блюда, который подойдет тем, кто следит за фигурой. Такие ленивые голубцы получаются очень сочными, так как запекаются в духовке под томатно-сметанным соусом.

Ингредиенты:

фарш индейки — 540 грамм;

лук репчатый — 2 головки;

соль крупная — по вкусу;

куриное яйцо — 1 штука;

крупа рисовая — 12 стакана;

свежая капуста — 430 грамм;

панировочные сухари — по необходимости;

перец молотый — по вкусу;

томаты свежие — 340 грамм;

морковь свежая — 1 штука;

вода очищенная — 480 мл;

сметана жирная — 160 грамм;

чеснок — 2 зубчика;

хмели-сунели — 3 грамма.

Процесс приготовления:

Капуста нарезается мелкими кусочками, после чего перекладывается в глубокую миску и заливается горячей водой. В таком виде оставляют овощ на несколько минут, чтобы капуста стала более мягкой. Это даст возможность слепить ровные котлеты.

Рис отваривают до готовности или полуготовности, воду предварительно солят. После того как крупа будет готова, ее перекладывают в дуршлаг, но не промывают, чтобы рис оставался клейким.

В готовый фарш перекручивают через мясорубку одну головку лука, после чего туда же отправляют соль и молотый перец. Составляющие тщательно перемешивают.

Капуста перекладывается в дуршлаг, чтобы вся жидкость с нее стекла, можно слегка отжать овощ руками, чтобы убрать лишнюю воду.

В миске перемешивается фарш и отварной рис, туда же кладется нашинкованная капуста и куриное яйцо. Фарш перемешивают до того момента, пока не получится однородная масса. Когда фарш будет подготовлен, следует включить нагрев духовки до 200 градусов.

Из фарша подготавливают котлеты небольшого размера, а затем обваливают их в панировочных сухарях. Заготовки отправляют запекаться в духовку на двадцать минут.

Тем временем готовится соус для ленивых голубцов в духовке. Томатно-сметанная смесь готовится просто, сначала для нее подготавливают овощи.

Морковь и лук обжаривают до золотистого оттенка, туда же отправляют измельченный чеснок и томаты. Посыпают обжарку приправой хмели-сунели.

Из сметаны с водой готовят однородную смесь, после чего добавляют туда томат. Соус перчат и немного солят по вкусу.

Готовой смесью заливают голубцы и отправляют их запекаться еще на полчаса,

Рецепт с добавлением грибов

В этом рецепте особенностью будет не только использование грибов, но еще и применение не белокочанной, а пекинской капусты. Можно вообще исключить из рецепта фарш, тогда получится аппетитное постное блюдо, которое подойдет даже для вегетарианцев.

Ингредиенты:

грибы любые — 220 грамм;

фарш свиной — 340 грамм;

сметана жирная — 140 грамм;

рисовая крупа — 55 грамм;

лук репчатый — 1 штука;

капуста пекинская — 210 грамм;

паста томатная — 120 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить ленивые голубцы в духовке в томатно-сметанном соусе, необходимо несколько раз промыть рис, а затем залить его горячей водой.

Грибы промывают и нарезают пластинками, после чего обжаривают на раскаленном масле до готовности.

Репчатый лук измельчают, а затем отправляют обжариваться к грибам, тушат все в течении нескольких минут, а затем добавляют соль и молотый перец.

Капуста нарезается кубиками небольшого размера, а затем смешивается с фаршем и грибами. Духовой шкаф прогревается до 190 градусов.

Из полученного фарша готовят котлеты и перекладывают их в форму для запекания.

Готовится соус, для него смешивают пасту из томатов с водой, а затем добавляют туда сметану. Компоненты перемешивают и заливают соусом голубцы.

Отправляют заготовки в духовку на сорок минут в духовку, после чего подают со свежей зеленью

С маринованными грибами

Блюдо получается достаточно пикантным и сытным, благодаря тому, что в составе присутствуют маринованные шампиньоны, хозяйка получит очень вкусные голубцы. Такое блюдо можно подать к столу за ужином.

Ингредиенты:

капуста свежая — 310 грамм;

рисовая крупа — 1 стакан;

луковица — 1 штука;

перец сладкий — 1 штука;

томаты — 3 штуки;

чеснок — 3 зубчика;

мясной фарш — 340 грамм;

шампиньоны маринованные — 120 грамм;

вода очищенная — 210 мл;

мука 1 сорта — 4 ложки;

паста томатная и сметана жирная — по 5 ложек.

соль — по вкусу;

пряности — по вкусу.

Процесс приготовления:

Капусту измельчают и заливают горячей водой, рис отваривают до готовности. С продуктов сливают лишнюю воду и складывают ингредиенты в миску.

Томаты и лук нарезают и перекладывают в сковороду, обжаривают слегка, добавляют туда чеснок. В отдельной сковороде обжаривают перец.

В посуду складывают все составляющие для фарша и перемешивают, добавляют туда соль и перец молотый.

Из фарша делают котлеты и укладывают в форму. Готовится соус из воды, сметаны и томата, его солят и перемешивают. Готовой смесью заливают голубцы.

Процесс приготовления блюда занимает около сорока минут, подавать ленивые голубцы рекомендуется со свежей зеленью.