8 оригинальных блюд, которые можно приготовить из обычных сосисок

Для многих сосиски — это вполне самостоятельное блюдо. Их можно отварить, обжарить или употреблять как дополнение к гарниру. Однако заботливые хозяйки пытаются разнообразить эту самодостаточную еду. Очень много вкусных блюд можно приготовить с добавлением сосисок: закуски, супы и даже выпечка. Рецептов с использованием сосисок полно. Делимся!

Вкусные конвертики из лаваша с сосисками

Перед подачей основного блюда, чтобы гости были сытыми и настроение оставалось на высоте, можно порадовать их горячей закуской. На скорую руку можно сделать вкуснейшие горячие конвертики, которые точно всем понравятся.

Время приготовления:25 мин.

Количество порций:5 порций.

Вам понадобится:

Сосиски молочные — 4 шт.

Тонкий лаваш — 2 шт.

2 яйца

Сыр российский — 100 грамм.

Помидор — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу

Смесь перцев (молотых) — по вкусу

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Приготовление:

Для начинки:Порезать мелко лук и спассеровать его на сковороде, добавив подсолнечное масло. Яйца добавить на сковороду к луку, перемешать и жарить до готовности яиц. Добавить соль и смесь перцев по вкусу. Отварить сосиски. Порезать сосиски кубиками и добавить в сковороду к яйцам и луку. Сыр натереть на крупной терке. Помидорки порезать полукругом. Все перемешать. Начинка готова.

Для конвертиков:Лаваш разделить на пять равных длинных полосок. Выложить на каждую полоску из лаваша по диагонали и ближе к концу ингредиенты для начинки. Свободным кончиком накрыть полностью начинку, чтобы получить треугольную форму. Сворачивать до тех пор, пока не кончится полоска теста, и оба свободных края кроются лавашем. Таким образом завернуть 10 конвертиков. Обжарить каждый конвертик на подсолнечном масле с двух сторон по 2 минуты на небольшом огне.

Теплый картофельный салат с колбасками для жарки и гриля

История теплых салатов насчитывает не одну сотню лет. Сегодня редкий модный ресторан в своем меню обойдет вниманием такой рецепт. И правильно! Потому что микс теплых продуктов и холодных овощей восхитителен!

Время приготовления:25 мин.

Количество порций:2 порции.

Вам понадобится:

Колбасками для жарки и гриля — 4-5 шт.

Нарезка Грудинка сырокопченая свиная — 100 гр.

Лук репчатый — 1шт.

Картофель вареный — 250 гр.

Огурцы маринованные — 3 шт.

Для заправки: винный уксус — 100 мл.

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Приготовление:

Измельчите петрушку. Смешайте винный уксус, зелень петрушки, сахар. Мелко нарежьте маринованные огурцы. Нарежьте грудинку полосками, репчатый кубиками отварной картофель и лук. Обжарьте грудинку до золотистой корочки. Обжарьте колбаски и лук. Нагрейте на сковороде уксус с сахаром и зеленью петрушки. Посолите. Добавьте в нее зелени картофель и подогрейте. Нарежьте колбаски ломтиками и смешайте все ингредиенты.

Оригинальный салат из сосисок

Лето — лучшее время отдыха на природе. Вкусный и оригинальный салат легко приготовить как на отдыхе, так и в домашних условиях. Ваши близкие будут в восторге от салатика с пикантной заправкой. Время приготовления: 20 мин.

Количество порций:2 порции.

Вам понадобится:

Сосиски — 2-4 шт.

Маринованный жемчужный лук — 100 г.

Яйцо, сваренное вкрутую — 2 шт.

Редис — 3-4 шт.

Красная луковица — 1-2 шт.

Зеленый лук — 3-5 шт.

Яблочный уксус — 2 ст.л.

Горчица 1 ч.л.

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Белый свежемолотый перец — по вкусу

Приготовление:

Обжарьте сосиски на гриле или сковороде с двух сторон 3-4 минуты. Нарежьте жемчужный лук на половинки, сваренное вкрутую яйцо на мелкие кубики. Звтем Нарежьте редис тонкими слайсами и красный лук кольцами, колбаски — кружочками.

Соус:

Смешать яблочный уксус и подсолнечное масло. Добавить пару чайных ложек маринада от жемчужного лука. Добавить горчицу, соль и перец. Нашинковать зеленый лук и добавить в соус. Все ингредиенты тщательно перемешать и заправить приготовленным соусом. Приятного аппетита!

Суп с сосисками — это идеальное решение для быстрого приготовления первого блюда. Данный рецепт очень легкий.

Время приготовления:45 мин.

Количество порций: 4 порции.

Вам понадобится:

Вода — 2 литра

Картофель — 2-3 шт.

Сосиски сливочные — 3-4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Горошек консервированный — 120 грамм

Вермишель — 70 грамм

Соль — по вкусу

Масло подсолнечное — 1 ст.л.

Зелень — по вкусу

Приготовление:

Очистите овощи: картофель, морковь, лук. Довести воду в кастрюле до кипения. Нарежьте картофель кубиками. Положите в кипящую воду. Варите 20 минут. Натрите на мелкой терке морковь. Порежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и морковь на сковороде, добавив подсолнечное масло. Порежьте сосиски кружочками и несколько минут обжарьте вместе с овощами. Когда картофель будет почти готов, добавьте в кастрюлю вермишель и варите 2-3 минуты. Затем добавьте консервированный горошек и обжаренные овощи с сосисками. Посолите по вкусу и варите еще пару минут. Снимите суп с огня и дайте настояться 15 минут. Подавайте суп с мелко нарезанной зеленью.

Летнее овощное рагу с сосисками

В период летнего сезона очень много овощей, которые можно собрать у себя прямо с грядки или купить недорого на рынке для приготовления любимого блюда. Предлагаем вам всеми полюбившееся блюдо — овощное рагу с сосисками. Все будут с удовольствием уплетать рагу, а сосиски придадут ему насыщенный вкус.

Время приготовления:40 мин.

Количество порций: 4 порции.

Вам понадобится:

Куриные сосиски — 4 шт.

Картофель — 6 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Зелень — по вкусу

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Приготовление:

Очистите кабачок, нарежьте кубиками. Обжарьте кабачок на среднем огне с добавлением подсолнечного масла 5-7 минут. Отложите. Натрите на мелкой терке морковь. Порежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и морковь на сковороде добавив подсолнечное масло. Залейте помидор кипятком и оставьте на пару минут. Ополосните холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте кубиками. Добавьте в сковороду к луку и моркови и продолжайте обжаривать получившуюся смесь. Болгарский перец нарежьте кубиками. Отправьте в сковороду вслед за помидорами. Тушите овощи 5 минут, после чего добавьте ранее обжаренные кабачки. Нарежьте картофель кубиками. Добавьте немного горячей воды. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Нарежьте сосиски кружечками и добавьте в рагу. Тушите еще 5 минут. Добавьте соль, перец, специи и зелень по вкусу.

Фриттата с сосисками

Фриттата — традиционный итальянский омлет с разнообразными добавками. Легкий и полезный вариант с добавлением шпината сделает ваше утро по-настоящему добрым. Готовится быстро, получается ароматно и вкусно,

Время приготовления:35 мин.

Количество порций:2 порции.

Вам понадобится:

Сосиски куриные — 4 шт.

Яйца — 6-7 шт.

Молоко — 60 мл.

Шпинат — 200 гр.

Мука — 1 ст.л.

Сливочное масло — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Свежемолотой черный перец — по вкусу

Для подачи:

Зеленый салат — по вкусу Оливковое масло — 1 ст.л.

Приготовление:

Положите листья шпината на сухую сковороду. Накройте крышкой. Поставьте на средний огонь на 2 мин. Снимите крышку. Дайте выпариться жидкости. Переложите шпинат на доску и порубите. Нарежьте сосиски кружочками. Взбейте яйца с мукой и молоком. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. В полученную смесь добавьте шпинат. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Влейте яичную массу. Добавьте сосиски. Готовьте в духовке при 150 °С 20 мин. Подавайте фриттату горячей, с зеленым салатом, заправленным оливковым маслом.

Глазунья — быстрый завтрак. А как же сделать завтрак более сытным и вкусным? Легко! Можно добавить несколько простых ингредиентов и ваш завтрак заиграет новыми вкусовыми красками.

Время приготовления:15 мин.

Количество порций:1 порция.

Вам понадобится:

Сосиски с сыром — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Сыр Российский — 2 кусочка.

Зелень — по вкусу

Соль — по вкусу

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Приготовление:

Порежьте кубиками лук и помидор. Обжарьте овощи на сковороде с добавлением подсолнечного масла. Порежьте сосиски кружочками и добавьте к овощам. Разбейте 2 яйца в сковороду к сосискам и овощам. Посолите. Жарьте 3 минуты на среднем огне под крышкой. Положите на каждое яйцо кусочек сыра и посыпьте зеленью. Накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.

Пирог с венскими сосисками

Возможно ли приготовить вкусное блюдо за 30 минут вечером после работы? Возможно! Вкусный рецепт пирога с венскими сосисками — все сыты и довольны.

Время приготовления:30 мин.

Количество порций:4 порции.

Вам понадобится:

Для пирога:

Сосиски Венские — 8 шт.

Яичный желток — 2 шт.

Готовое слоеное тесто — 1 лист

Соль — по вкусу

Для подачи:

Помидоры — 2-3 шт.

Лук репчатый — 0,5 шт.

Зелень — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лист теста на полоски шириной 1 сантиметр. Каждую нечетную полоску сверните вправо пополам. «Вплетите» сосиски в полоски теста. Для этого положите сосиску в центр всего теста на сгиб нечетных полосок. Накрываем сосиску тестовыми полосками параллельно друг другу так, чтобы у нас получалось аккуратное плетение «корзинка». Заверните четные полоски теста таким же образом, как мы поступали в первый с нечетными полосками. Положите вторую сосиску и накройте ее отогнутыми полосками. Затем отверните снова нечетные полоски вправо и положите следующую сосиску. Таким образом, с левой стороны пирога от центральной части заплетите еще три сосиски и края теста с этой стороны тщательно слепите. Оставшиеся сосиски вплетите в полоски из теста с правой стороны аналогичным образом. Взбейте венчиком 2 желтка. Посолите. Покройте поверхность пирога взбитым желтком. Запекайте пирог в духовке 15-25 минут при температуре 180 градусов. Приготовьте соус для подачи: измельчите мелко помидоры и лук. Добавьте в соус зелень, перец и соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock