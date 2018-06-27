8 оригинальных блюд, которые можно приготовить из обычных сосисок 

Для многих сосиски — это вполне самостоятельное блюдо. Их можно отварить, обжарить или употреблять как дополнение к гарниру. Однако заботливые хозяйки пытаются разнообразить эту самодостаточную еду. Очень много вкусных блюд можно приготовить с добавлением сосисок: закуски, супы и даже выпечка. Рецептов с использованием сосисок полно. Делимся!
Вкусные конвертики из лаваша с сосисками
Перед подачей основного блюда, чтобы гости были сытыми и настроение оставалось на высоте, можно порадовать их горячей закуской. На скорую руку можно сделать вкуснейшие горячие конвертики, которые точно всем понравятся.
Время приготовления:25 мин.
Количество порций:5 порций.
Вам понадобится:
Сосиски молочные — 4 шт.
Тонкий лаваш — 2 шт.
2 яйца
Сыр российский — 100 грамм.
Помидор — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Соль — по вкусу
Смесь перцев (молотых) — по вкусу
Подсолнечное масло — 4 ст.л.
Приготовление:
Для начинки:Порезать мелко лук и спассеровать его на сковороде, добавив подсолнечное масло. Яйца добавить на сковороду к луку, перемешать и жарить до готовности яиц. Добавить соль и смесь перцев по вкусу. Отварить сосиски. Порезать сосиски кубиками и добавить в сковороду к яйцам и луку. Сыр натереть на крупной терке. Помидорки порезать полукругом. Все перемешать. Начинка готова.
Для конвертиков:Лаваш разделить на пять равных длинных полосок. Выложить на каждую полоску из лаваша по диагонали и ближе к концу ингредиенты для начинки. Свободным кончиком накрыть полностью начинку, чтобы получить треугольную форму. Сворачивать до тех пор, пока не кончится полоска теста, и оба свободных края кроются лавашем. Таким образом завернуть 10 конвертиков. Обжарить каждый конвертик на подсолнечном масле с двух сторон по 2 минуты на небольшом огне.
Теплый картофельный салат с колбасками для жарки и гриля
История теплых салатов насчитывает не одну сотню лет. Сегодня редкий модный ресторан в своем меню обойдет вниманием такой рецепт. И правильно! Потому что микс теплых продуктов и холодных овощей восхитителен!
Время приготовления:25 мин.
Количество порций:2 порции.
Вам понадобится:
Колбасками для жарки и гриля — 4-5 шт.
Нарезка Грудинка сырокопченая свиная — 100 гр.
Лук репчатый — 1шт.
Картофель вареный — 250 гр.
Огурцы маринованные — 3 шт.
Для заправки: винный уксус — 100 мл.
Петрушка — по вкусу
Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу
Приготовление:
Измельчите петрушку. Смешайте винный уксус, зелень петрушки, сахар. Мелко нарежьте маринованные огурцы. Нарежьте грудинку полосками, репчатый кубиками отварной картофель и лук. Обжарьте грудинку до золотистой корочки. Обжарьте колбаски и лук. Нагрейте на сковороде уксус с сахаром и зеленью петрушки. Посолите. Добавьте в нее зелени картофель и подогрейте. Нарежьте колбаски ломтиками и смешайте все ингредиенты.
Оригинальный салат из сосисок
Лето — лучшее время отдыха на природе. Вкусный и оригинальный салат легко приготовить как на отдыхе, так и в домашних условиях. Ваши близкие будут в восторге от салатика с пикантной заправкой. Время приготовления: 20 мин.
Количество порций:2 порции.
Вам понадобится:
Сосиски — 2-4 шт.
Маринованный жемчужный лук — 100 г.
Яйцо, сваренное вкрутую — 2 шт.
Редис — 3-4 шт.
Красная луковица — 1-2 шт.
Зеленый лук — 3-5 шт.
Яблочный уксус — 2 ст.л.
Горчица 1 ч.л.
Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Белый свежемолотый перец — по вкусу
Приготовление:
Обжарьте сосиски на гриле или сковороде с двух сторон 3-4 минуты. Нарежьте жемчужный лук на половинки, сваренное вкрутую яйцо на мелкие кубики. Звтем Нарежьте редис тонкими слайсами и красный лук кольцами, колбаски — кружочками.
Соус:
Смешать яблочный уксус и подсолнечное масло. Добавить пару чайных ложек маринада от жемчужного лука. Добавить горчицу, соль и перец. Нашинковать зеленый лук и добавить в соус. Все ингредиенты тщательно перемешать и заправить приготовленным соусом. Приятного аппетита!
Суп с сосисками — это идеальное решение для быстрого приготовления первого блюда. Данный рецепт очень легкий.
Время приготовления:45 мин.
Количество порций: 4 порции.
Вам понадобится:
Вода — 2 литра
Картофель — 2-3 шт.
Сосиски сливочные — 3-4 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Горошек консервированный — 120 грамм
Вермишель — 70 грамм
Соль — по вкусу
Масло подсолнечное — 1 ст.л.
Зелень — по вкусу
Приготовление:
Очистите овощи: картофель, морковь, лук. Довести воду в кастрюле до кипения. Нарежьте картофель кубиками. Положите в кипящую воду. Варите 20 минут. Натрите на мелкой терке морковь. Порежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и морковь на сковороде, добавив подсолнечное масло. Порежьте сосиски кружочками и несколько минут обжарьте вместе с овощами. Когда картофель будет почти готов, добавьте в кастрюлю вермишель и варите 2-3 минуты. Затем добавьте консервированный горошек и обжаренные овощи с сосисками. Посолите по вкусу и варите еще пару минут. Снимите суп с огня и дайте настояться 15 минут. Подавайте суп с мелко нарезанной зеленью.
Летнее овощное рагу с сосисками
В период летнего сезона очень много овощей, которые можно собрать у себя прямо с грядки или купить недорого на рынке для приготовления любимого блюда. Предлагаем вам всеми полюбившееся блюдо — овощное рагу с сосисками. Все будут с удовольствием уплетать рагу, а сосиски придадут ему насыщенный вкус.
Время приготовления:40 мин.
Количество порций: 4 порции.
Вам понадобится:
Куриные сосиски — 4 шт.
Картофель — 6 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Перец болгарский — 1 шт.
Помидор — 1 шт.
Кабачок — 1 шт.
Перец черный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу
Зелень — по вкусу
Подсолнечное масло — 4 ст.л.
Приготовление:
Очистите кабачок, нарежьте кубиками. Обжарьте кабачок на среднем огне с добавлением подсолнечного масла 5-7 минут. Отложите. Натрите на мелкой терке морковь. Порежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте лук и морковь на сковороде добавив подсолнечное масло. Залейте помидор кипятком и оставьте на пару минут. Ополосните холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте кубиками. Добавьте в сковороду к луку и моркови и продолжайте обжаривать получившуюся смесь. Болгарский перец нарежьте кубиками. Отправьте в сковороду вслед за помидорами. Тушите овощи 5 минут, после чего добавьте ранее обжаренные кабачки. Нарежьте картофель кубиками. Добавьте немного горячей воды. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Нарежьте сосиски кружечками и добавьте в рагу. Тушите еще 5 минут. Добавьте соль, перец, специи и зелень по вкусу.
Фриттата с сосисками
Фриттата — традиционный итальянский омлет с разнообразными добавками. Легкий и полезный вариант с добавлением шпината сделает ваше утро по-настоящему добрым. Готовится быстро, получается ароматно и вкусно,
Время приготовления:35 мин.
Количество порций:2 порции.
Вам понадобится:
Сосиски куриные — 4 шт.
Яйца — 6-7 шт.
Молоко — 60 мл.
Шпинат — 200 гр.
Мука — 1 ст.л.
Сливочное масло — 1 ч.л.
Соль — по вкусу
Свежемолотой черный перец — по вкусу
Для подачи:
Зеленый салат — по вкусу Оливковое масло — 1 ст.л.
Приготовление:
Положите листья шпината на сухую сковороду. Накройте крышкой. Поставьте на средний огонь на 2 мин. Снимите крышку. Дайте выпариться жидкости. Переложите шпинат на доску и порубите. Нарежьте сосиски кружочками. Взбейте яйца с мукой и молоком. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. В полученную смесь добавьте шпинат. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Влейте яичную массу. Добавьте сосиски. Готовьте в духовке при 150 °С 20 мин. Подавайте фриттату горячей, с зеленым салатом, заправленным оливковым маслом.
Глазунья — быстрый завтрак. А как же сделать завтрак более сытным и вкусным? Легко! Можно добавить несколько простых ингредиентов и ваш завтрак заиграет новыми вкусовыми красками.
Время приготовления:15 мин.
Количество порций:1 порция.
Вам понадобится:
Сосиски с сыром — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Помидор — 1 шт.
Сыр Российский — 2 кусочка.
Зелень — по вкусу
Соль — по вкусу
Подсолнечное масло — 1 ст.л.
Приготовление:
Порежьте кубиками лук и помидор. Обжарьте овощи на сковороде с добавлением подсолнечного масла. Порежьте сосиски кружочками и добавьте к овощам. Разбейте 2 яйца в сковороду к сосискам и овощам. Посолите. Жарьте 3 минуты на среднем огне под крышкой. Положите на каждое яйцо кусочек сыра и посыпьте зеленью. Накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.
Пирог с венскими сосисками
Возможно ли приготовить вкусное блюдо за 30 минут вечером после работы? Возможно! Вкусный рецепт пирога с венскими сосисками — все сыты и довольны.
Время приготовления:30 мин.
Количество порций:4 порции.
Вам понадобится:
Для пирога:
Сосиски Венские — 8 шт.
Яичный желток — 2 шт.
Готовое слоеное тесто — 1 лист
Соль — по вкусу
Для подачи:
Помидоры — 2-3 шт.
Лук репчатый — 0,5 шт.
Зелень — по вкусу
Перец молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Приготовление:
Нарежьте лист теста на полоски шириной 1 сантиметр. Каждую нечетную полоску сверните вправо пополам. «Вплетите» сосиски в полоски теста. Для этого положите сосиску в центр всего теста на сгиб нечетных полосок. Накрываем сосиску тестовыми полосками параллельно друг другу так, чтобы у нас получалось аккуратное плетение «корзинка». Заверните четные полоски теста таким же образом, как мы поступали в первый с нечетными полосками. Положите вторую сосиску и накройте ее отогнутыми полосками. Затем отверните снова нечетные полоски вправо и положите следующую сосиску. Таким образом, с левой стороны пирога от центральной части заплетите еще три сосиски и края теста с этой стороны тщательно слепите. Оставшиеся сосиски вплетите в полоски из теста с правой стороны аналогичным образом. Взбейте венчиком 2 желтка. Посолите. Покройте поверхность пирога взбитым желтком. Запекайте пирог в духовке 15-25 минут при температуре 180 градусов. Приготовьте соус для подачи: измельчите мелко помидоры и лук. Добавьте в соус зелень, перец и соль по вкусу.
Приятного аппетита!
Текст: Инна Щепетко
Фото: Shutterstock