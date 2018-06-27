Антон Привольнов просит помощи в приготовлении сырников

37-летний телеведущий Антон Привольнов в силу специфики своего рода деятельности хорошо разбирается в продуктах. Уж он точно знает, что и из чего лучше готовить. Однако, как оказалось, у и у такого кладезя знаний кулинарной темы есть пробел, который он все никак не может восполнить.

Как известно, настоящая женщина из ничего может сделать салат, шляпку и скандал. Последние два пункта мы прибережем для следующих статей, сейчас речь пойдет о теме кулинарной. Да, истинная хозяйка владеет набором фирменных блюд, которые готовятся буквально из пустого холодильника, но поражают гостей своим вкусом. К таким блюдам, пожалуй, относятся горячо всеми любимые сырники. Они хороши и на завтрак, и как перекус, и как легкий ужин. То есть блюдо явно универсальное и на все случаи жизни. Плюс — готовить его проще простого, главное иметь под рукой нужные ингредиенты. Однако, как оказалось, не всем оно кажется таким уж незатейливым. Антон Привольнов, который может похвастаться кулинарными успехами, давеча пожаловался своим подписчикам в Инстаграм-аккаунте, что с сырниками у него дела обстоят откровенно плохо.

Судя по опубликованному фото, Антон даже преувеличил. С сырниками у него просто беда. Перед фанатами предстало блюдо с кусками теста странной формы, которые невозможно обозвать сырниками. Оказывается, сам Антон в недоумении. «Я отлично готовлю ризотто, пеку овсяные печенья, и даже знаю рецепт буйабеса. Но почему у меня всегда такая лажа с сырниками?» — недоумевает известный телеведущий. Кто бы, как говорится, знал.

Более того, Антон попросил помощи подписчиков, но его интересуют не просто сырники, а рецепт без использования пшеничной муки. Тут уж мнения диванных кулинаров разделились. Кто-то откровенно признался, что из затеи ничего не выйдет и сырники без пшеничной муки — деньги на ветер. Но нашлись и оптимисты, предложившие использовать овсяную, рисовую, кокосовую или кукурузную муку. Кто-то упомянул манку, но Антону это вряд ли придется по вкусу. Также Привольнову дали совет насчет жирности творога — тут мнения очень разделились. Может, Антону посоветовать приготовить творожные пончики по бабушкиному рецепту? Количество муки его однозначно испугает, но, возможно, внешний вид получившегося блюда его порадует больше.