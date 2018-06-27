Витаминная пора: 7 рецептов легких летних салатов

Наконец-то лето! И это значит, что пришла пора свежей зелени, овощей и фруктов. У заботливой хозяйки в летнюю пору они всегда есть на столе. Вдвойне приятно, если эти дары природы — с вашего собственного огорода. Любые блюда из них сразу становятся вкуснее. Например, салаты из свежих овощей и зелени, популярные рецепты которых мы сегодня хотим вам предложить. Внимание! Ссылки на описания рецептов находятся под фотографиями.

1. Фермерский салат из свежих овощей с рукколой и шампиньонами

В основе этого салата — листья рукколы, сладкий перец, огурцы и помидоры, поэтому он получается таким ярким, хрустящим и аппетитным. Что может быть прекраснее, когда на дворе лето?

Фермерский салат из свежих овощей с рукколой и шампиньонами, фото Олег Кулагин /BurdaMedia

Подробное описание рецепта фермерского салата с рукколой и шампиньонами.

2. Салат из редиса и молодого картофеля с зеленью и огурцом

Летом не хочется нагружать желудок тяжелой пищей. Поэтому мы рекомендуем вам салат из редиса, огурцов и зелени. Идеальный выбор дачника. Стоит попробовать!

Салат из редиса и молодого картофеля с зеленью и огурцом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Подробный рецепт салата из редиса и молодого картофеля с зеленью и огурцом.

3. Салат из шпината и щавеля под ореховым соусом

Оригинальное блюдо, состоящее исключительно из зелени шпината и щавеля, на первый взгляд кажется шедевром высокой кухни. На самом же деле приготовить его сможет каждая хозяйка. Вегетарианцам он должен особенно понравиться.

Салат из шпината и щавеля под ореховым соусом, фото Олег Кулагин/BurdaMedia

Подробный рецепт салата из шпината и щавеля под ореховым соусом.

4. Салат из курицы с яблоком, сельдереем и огурцом

Для этого салата вам понадобятся самые обычные продукты: яблоко, листья салата, сельдерей, огурец и куриное филе. Овощи придают салату свежесть и легкость, а кусочки отварной курицы делают блюдо более сытным. Надеемся, вам понравится.

Салат из курицы с яблоком, сельдереем и огурцом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Подробный рецепт салата из курицы с яблоком, сельдереем и огурцом.

5. Салат по-московски с куриным филе, редисом и зеленью

В состав этого салата входят редис, зеленый лук, шпинат и щавель. Но секрет его успеха кроется в оригинальной заправке. Оливковое масло, бальзамический уксус, дижонская горчица и сок лимона придают блюду нежный аромат и приятную кислинку. Попробуйте!

Салат по-московски с куриным филе, редисом и зеленью, фото Мария Ковалева /BurdaMedia

Подробный рецепт приготовления салата по-московски с куриным филе, редисом и зеленью.

6. Салат в тарталетках с куриным филе и редисом

Прелесть любого салата в том, что ингредиенты можно менять на свое усмотрение. В этот раз за основу мы берем редис и куриное филе, добавляем к ним свежий огурец, украшаем зеленью — и блюдо готово. Осталось только разложить его по тарталеткам, чтобы было и красиво, и удобно.

Салат в тарталетках с куриным филе и редисом, фото Олег Кулагин/BurdaMedia

Подробный рецепт приготовления салата с куриным филе и редисом

7. Салат «Ассорти» с куриным филе, редисом и фигурными макаронами

Любители макарон, это блюдо для вас! Если обычно вы отвариваете макаронные изделия и подаете к ним овощной салат, то теперь, благодаря нашему рецепту, эти две составляющие любимого ужина можно объединить в одно новое блюдо. Получите потрясающий вкус, способный удивить даже видавшего виды гурмана.

Салат «Ассорти» с куриным филе, редисом и фигурными макаронами, фото Олег Кулагин/BurdaMedia

Подробное описание приготовления салата «Ассорти» с куриным филе, редисом и фигурными макаронами. Приятного аппетита!