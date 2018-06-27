Вопрос-ответ: как приготовить идеальную выпечку

Даже первоклассная покупная выпечка не сравнится с домашней. Только на своей кухне можно приготовить нежную, аппетитную и ароматную выпечку, которая буквально тает во рту.

Отвечаем на распространенные вопросы о домашней выпечке. Эта ценная информация повысит ваши кулинарные навыки и поможет баловать близких и друзей идеальными пирогами, слойками, маффинами и другими лакомствами.

Удивительно, но форма для выпечки тоже заметно влияет на результат ваших трудов на кухне. Даже если вы приготовите идеальное по консистенции тесто, выпечка может быть испорчена неправильно подобранной формой. Чтобы такого не случилось, вам нужно понимать, какая посуда подходит для конкретного рецепта.

Формы для выпекания бывают разные: металлические, стеклянные, керамические, силиконовые. Все они служат для одной цели, но обладают несхожими свойствами, а значит, подходят для приготовления разной выпечки.

Металлические формы быстро нагреваются и остывают — они идеально подходят для приготовления пирогов и тортов. Выбирайте формы из светлого металла: они нагреваются плавнее — выпечка пропекается равномерно. У такой формы есть и недостатки: металл быстро царапается, если за ним не ухаживать.

Для приготовления запеканок выбирайте стеклянную форму. Ингредиенты в такой форме хорошо пропекаются и быстро подрумяниваются. Кстати, в стеклянной форме блюдо можно подать к столу — это аппетитно и эффектно. Для приготовления пирогов такой вариант не подходит, так как они имеют свойство скукоживаться и пересыхать.

Керамическая форма — нечто среднее между металлической и стеклянной. Она сочетает в себе лучшие качества этих двух видов и, как правило, стоит дороже. Тесто в такой форме хорошо пропекается и сохраняет свою форму. Готовьте в ней пироги.

Силиконовые формы — пожалуй, самые доступные, но при этом ничуть не хуже, чем другие. Однако материал плохо держит форму и деформирует тесто, особенно если форма отличается большим размером. Выбирайте силиконовые формы для приготовления небольших кексов и маффинов.

Если вы решили приготовить идеальное тесто, важно соблюдать рецептуру. Виртуозные шеф-повара, которые ежедневно выпекают изысканные десерты в течение последних десяти лет, умеют отмерять нужное количество ингредиентов на глаз. Вам же лучше четко следовать рецепту и купить электронные весы, которые помогут не отклоняться от рецептуры и приготовить тесто идеальной консистенции.

Прежде чем соединять ингредиенты для теста, достаньте их из холодильника и остудите до комнатной температуры. Так тесто лучше замешивается. Подумайте об этом заранее: как минимум за час до начала приготовления. Если вы вдруг забыли позаботиться об ингредиентах заранее, не паникуйте: да, сливочное масло долго размораживается, но можно ускорить процесс, нарезав его на небольшие кубики.

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее выпечкой восхищались гости и домашние. Один из всемирно признанных критериев идеальной выпечки — ее воздушность. Чтобы приготовить воздушные пироги, слойки или маффины, нужно знать и применять на практике два важных секрета.

Первый секрет — обязательно просеивайте муку. Можно делать это дважды — лишним точно не будет, все зависит лишь от времени, которым вы располагаете. Просеивают муку через обычное сито. В процессе просеивания она насыщается кислородом: в результате тесто хорошо поднимается, а на вкус становится нежным и воздушным.

Второй секрет — дайте тесту «отдохнуть». Что это значит? Когда вы замесили тесто, не спешите перемещать его в форму для выпечки и отправлять в духовку. Сперва оставьте тесто на некоторое время, чтобы оно приобрело необходимые вам свойства и раскрыло свой вкус и аромат.

Чаще всего тесто либо замораживают в холодильнике в течение пары часов, либо отправляют в теплое место на то же время, чтобы оно успело подняться. И в том, и в другом случае выпечка получится нежной и вкусной. Выбирайте способ, исходя из вашего рецепта и желаемого результата.

Взбивание яиц — не менее важная и ответственная задача. Вы можете взбивать яйца как руками, так и с помощью миксера. Правило одно: скорость взбивания сперва должна быть быстрой, а затем чуть затихать.

Взбивайте желтки отдельно от белков. Так поступают все профессиональные шефы. Дело в том, что взбивать их необходимо до разной консистенции. Если вы будете взбивать яйца целиком, то рецептура вашего десерта пострадает. Вкус блюда получится совсем не таким, как вы ожидали.

Яичные желтки, как правило, взбивают вместе с сахаром. Миксер можно не использовать. Энергично разотрите желтки с сахаром до беловатой и практически однородной массы. Для взбивания яичных белков вам потребуется миксер: взбивайте белки до жестких пиков. Что это значит? Белки достигают идеальной консистенции тогда, когда не стекают с миксера, поставленного на стол.

Главный атрибут, который гарантирует вам половину успеха — хорошо разогретая духовка. Ее нужно прогревать заранее: как минимум за десять минут до начала выпекания вашего десерта. Если ваш духовой шкаф оснащен таймером, все просто: задайте необходимое время и ждите оповещения. Если таймера нет — установите его на своем телефоне. Поверьте, лучше сделать лишнее действие, чем испортить выпечку, которую вы так старательно готовите.

Чтобы выпечка пропеклась равномерно, ставьте ее в центр противня и на центральную решетку вашей духовки. Тогда выпечка идеально пропечется внутри, а ее корочка успеет подрумяниться снаружи. При этом важно учитывать особенности вашей духовки: некоторые духовые шкафы «посылают» температуру неравномерно. Это вы можете проверить только на личном опыте.

Чтобы ваша выпечка получилась идеально румяной, необходимо учитывать температуру, которая указана в рецепте. Если вы видите, что выпечка не подрумянивается, в последние минуты можно увеличить температуру в духовке на 5-10 градусов. Важно при этом, не отходя, следить за вашим десертом, иначе есть риск, что он подгорит, а вы и глазом моргнуть не успеете.

Упростить и ускорить процесс помогут дополнительные ингредиенты: яйцо, молоко, сахарный сироп, ром, коньяк. Ими необходимо смазать края выпечки, чтобы она лучше подрумянилась. Главное — не переборщить: дополнительные ингредиенты ни в коем случае не должны заметно повлиять на вкусовые качества выпечки.

Мало кто знает, но количество сахара в тесте также влияет на корочку. Если вы добавили слишком много сахара (больше, чем указано в рецепте), вы рискуете приготовить пирог со слишком темной корочкой. Недостаток сахара, напротив, приведет к тому, что ваша выпечка не сможет подрумяниться. Соблюдение четких пропорций, которые указаны в рецепте, — гарантия вкусной и аппетитной выпечки.

Часто хозяйки переживают, что не смогут вовремя понять, что их выпечка готова. Поэтому они начинают открывать дверцу духового шкафа каждые пять минут. Это плохо: температура в духовке будет меняться, а это повлияет на время приготовления вашей выпечки и на то, насколько равномерно она пропечется.

Не забывайте следить за готовностью выпечки через стеклянную часть дверцы, но учитывайте и другие факторы. О готовности выпечки свидетельствует аппетитный аромат, который разносится на всю кухню. Если вы не доверяете своим рецепторам, используйте известный лайфхак: приоткройте дверцу духовки и воткните в пирог, кекс, маффин или корж шпажку. Затем вытащите ее и оцените: если шпажка сухая — выпечка готова, если влажная — выпечке нужно еще немного времени.

Пшеничная мука — не единственный возможный вариант для приготовления вкусной выпечки. Сегодня на полках супермаркетов можно найти большое количество разнообразной муки. Она ничуть не хуже, а иногда даже лучше, чем пшеничная мука. Льняная, рисовая, миндальная, кокосовая, гречневая, цельнозерновая, нутовая — выбирайте любую.

Конечно, альтернативные виды муки отличаются специфичным вкусом. Вы привыкните к ней не сразу, поэтому заменяйте пшеничную муку на другую постепенно, порциями. Сперва вы можете использовать лишь четверть альтернативной муки вместо пшеничной. Возможно, микс из пшеничной и какой-либо муки понравится вам даже больше, чем полное замещение. Экспериментируйте и ищите свои любимые сочетания.

Разнообразить вкус выпечки можно разными способами. Самый простой — найти альтернативную замену привычным ингредиентам. Заменить в рецепте можно не только выпечку.

Так, вместо сливочного масла вы можете использовать фруктовое пюре, натуральный йогурт, мякоть авокадо или спелого банана. Вместо коровьего молока подойдет миндальное, соевое или кокосовое. Вместо сахара можно использовать мед, ванильный экстракт или сироп агавы.

Еще один классный способ разнообразить выпечку — украсить ее. Вы можете использовать для украшения дополнительные ингредиенты: шоколадную крошку, взбитые сливки, карамель, шоколадный ганаш, орехи, ягоды, фрукты, семена, мороженое.

Рецептов выпечки — великое множество. Экспериментируйте, пробуйте новые сочетания и ищите свои любимые вкусы. Вот лишь несколько классных рецептов, которые обязательно нужно попробовать:

Яблочный пирог с йогуртом

Рогалики с конфитюром

Бананово-финиковый кекс

Лимонный пирог с глазурью

Печенье с белым шоколадом и сушеной черникой

Уголки со свеклой и темным шоколадом

Маффины с хурмой

Булочки со шпинатом из слоеного теста

Веганский шоколадный кекс

Миндальные шарики