Как приготовить самую вкусную чурчхелу в домашних условиях

Чурчхелой называют лакомство, которое готовится на основе цельных и колотых орехов. Обычно используются лесные орехи или грецкие, их нанизывают на плотную нитку, а затем покрывают плотной глазурью из виноградного или гранатового сока. Десерт нравится не только взрослым, но и маленьким детям, кроме того он абсолютно натуральный и очень полезный.

В оригинальном исполнении грузинского лакомства, хозяйки использовали грецкие орехи, только они могли входить в состав чурчхелы. Но позднее рецепт десерта стал известен в других странах, и в рецептуру ввели изменения, тогда и стали использовать миндаль и лесной орех.

Позднее повара использовали в качестве начинки микс из орехов, а в дополнение нанизывали на нити семена тыквы, немного изюма и чернослив. Мы расскажем наиболее популярные рецепты чурчхелы, а также опишем, как приготовить это лакомство в домашних условиях с фото пошагово.

Чурчхела с колотыми орехами

Если поджарить грецкие орехи, то они начнут ломаться, из-за этого их будет сложно нанизывать на нити.

По этой причине рекомендуется использовать лесной орех. Сначала следует подготовить фундук, его пересыпают на сковороду и слегка прокаливают до готовности. В итоге орехи должны получить коричневый оттенок и очень насыщенный аромат.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

фундук жареный — 220 грамм;

мука 1 сорта — 120 грамм;

сок виноградный — 1 литр.

Приготовление:

Для начала берется литр сока из винограда, это количество делят пополам и половину литра переливают в кастрюлю. Емкость ставят на огонь и оставляют сок вариться на пятнадцать минут.

В другой половине литра хорошо разводят муку, лучше всего сделать это венчиком, чтобы не осталось комочков. Полученную смесь переливают в кастрюлю с кипящим соком и варят еще около пятнадцати минут.

Подготовленные орехи нанизывают на плотные нити, в итоге получаются «бусы» из орехов. Сверху следует сделать петлю, а снизу завязывают узел. Петля необходима, чтобы подвесить сладость для сушки.

В подготовленный кисель из сока окунают каждую чурчхелу, после первого раза дают лакомству подсохнуть около тридцати секунд и повторяют процедуру. Таким образом, необходимо окунуть десерт в сок три раза.

Чурчхелу по такому рецепту подвешивают, и дают остаткам сока стечь с заготовки, приготовленной в домашних условиях. На пошаговых фото можно увидеть, как проходит данный процесс.

Когда сок стечет, процедура повторяется до того момента, пока лакомство не получится нужной толщины.

Десерт перемещают в темное место, за две недели лакомство успеет хорошо просохнуть и закрепиться. Можно пробовать десерт на вкус.

yandex_ad_2 Простой рецепт чурчхелы в домашних условиях

Хотя рецепт достаточно прост в исполнении, все же придется потратить немало времени на приготовления чурчхелы в домашних условиях. Пошаговые фото дадут возможность понять, как происходит подготовка всех продуктов, а также как готовится непосредственно само лакомство.

Ингредиенты:

мука — 110 грамм;

корица молотая — 3 грамма;

виноград свежий 0 3 кг;

мука кукурузная — 110 грамм;

сахарный песок — 1 ложка;

орехи грецкие очищенные — 360 грамм;

гвоздика — 4 штуки.

Приготовление:

Грецкие орехи очищают от скорлупы, делать это следует максимально осторожно, чтобы не повредить цельные ядра. Чтобы приготовить десерт, используют половинки ореха или четвертинки, более мелкие ядра придется использовать для другого блюда.

Подготавливают нить, здесь можно использовать только очень плотные нитки, цвет не играет роли. Длина одной нити обычно составляет около 90 сантиметров. Нить продевают через иглу, тем самым складывая вдвое, так она будет более прочной.

С помощью иглы нанизывают на нить кусочки грецких орехов, делают это очень аккуратно, чтобы не сломать ядра. На конце нити сделать петлю, на нее лакомство будет подвешиваться для просушки.

Подготовленные связки из орехов отправляют на свежий воздух, там они будут сушиться не менее двух суток. Как только орехи достаточно просохнут, можно начать подготовку заливки. Из каждой виноградины удаляют косточки, а затем пропускают ягоды через соковыжималку, чтобы получить сок.

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От полученного количества напитка отделяют сто миллилитров, добавляют туда муку. Чтобы получить качественное сусло, лучше применить смесь из муки кукурузы и пшеницы.

В итоге получается однородная масса для приготовления чурчхелы по этому рецепту с пошаговыми фото. В домашних условиях измельчить цветы гвоздики и добавить их в полученную массу, туда же отправляют порошок корицы.

Основная масса сока из винограда ставится на огонь и доводится до кипения, если на поверхности появляется пена, то ее убирают. Процесс варки длится пятнадцать минут. В кипящий сок добавляют мучную массу и варят еще около двадцати минут, чтобы получился кисель.

Когда варка сусла будет окончена, в него кладут сахарный песок. Чтобы избавиться от комочков в смеси, следует процедить сок через марлю.

В еще горячую смесь опускают подготовленные орехи, после чего каждую связку подвешивают и дают соку стечь, через тридцать пять минут процедуру повторяют и оставляют лакомство сушиться.

Сушить в летнее время можно на свежем воздухе, зимой же десерт размещают около батареи. Сушка длится от пяти до семи суток.

Когда процесс будет закончен, можно упаковать чурчхелу по данному рецепту с пошаговыми фото с пакет, и хранить в домашних условиях в камере холодильника. При комнатной температуре лакомство хранится около полугода.

Полезные советы

Обычно чурчхела готовится на основе сока из винограда или граната, но это не значит, что нельзя использовать яблочный или абрикосовый напиток. Необязательно применять только грецкие или лесные орехи, чтобы сделать десерт, здесь могут применяться миндаль, косточки из абрикоса или персика, а также другие виды орехов.

При варке сока его обязательно помешивают, а при введении мучной массы, следует использовать венчик, чтобы составы легко смешались, и в сусле не образовалось комочков.

Чурчхела может храниться не более одного года. Сушку же проще провести на солнечном свете, так процесс займет не более трех суток.