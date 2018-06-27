Необычная халва — восточное лакомство своими руками

Традиционная восточная сладость, сделанная в домашних условиях? Да, это возможно. Предлагаем рецепт халвы из манной крупы с грецкими орехами. Украсьте ее свежими ягодами красной смородины и вкуснейший десерт готов.

Халва из манной крупы/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

70 г очищенных грецких орехов,

250 г сливочного масла,

500 г манной крупы,

500 мл молока,

400 г мелкого сахарного песка,

1 ч. ложка молотой корицы.

Приготовление:

Грецкие орехи измельчите в блендере. Сливочное масло нарежьте кубиками, переложите в кастрюлю и распустите. Добавьте измельченные орехи, манную крупу и, постоянно помешивая деревянной ложкой, держите массу на среднем огне 20-25 минут.

Влейте молоко, прикройте крышкой и варите до тех пор, пока вся жидкость не впитается. Добавьте сахарный песок, корицу и тщательно перемешайте. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 1 час. Перед подачей на стол можно украсить фруктами или ядрами орехов.