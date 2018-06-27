Рецепт дня: веганский хот-дог

75 calories

Хот-дог с морковью

Для этого рецепта лучше всего подойдёт длинная и тонкая морковь. Хот-дог с морковью СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 75 ккал

Ингредиенты

Хлеб (булочки для хот-догов) 8 шт. Морковь 8 шт. Соус (соевый) 4 ст. л. Мёд 2 ч. л. Перец (паприка) 1 ч. л. Горчица 1 ч. л. Чеснок (сушёный) ½ ч. л. Перец (чёрный молотый) ½ ч. л. Соль ½ ч. л.

Очистите морковь и обрежьте концы.

Положите морковь в кастрюлю с водой, доведите до кипения и варите около 10 минут, до мягкости, но не до полной готовности (это можно проверить вилкой).

Тем временем приготовьте маринад. Смешайте соевый соус, мёд, горчицу и специи в отдельной миске и хорошо взбейте вилкой или венчиком.

Слейте воду из кастрюли и дайте моркови немного остыть. Затем вилкой сделайте по несколько проколов на каждом корнеплоде, чтобы они лучше замариновались.

Выложите морковь в контейнер или пакет и залейте маринадом. Маринуйте морковь как минимум 2 часа или оставьте её на ночь.

Когда морковь будет готова, поджарьте каждую на сковороде-гриль с небольшим количеством масла.

Подогрейте булочки для хот-догов, разрежьте и положите в каждую морковь.

Подавайте хот-доги как обычно, с кетчупом и горчицей, или добавьте овощей и зелени по вкусу.

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Запись «Рецепт дня: веганский хот-дог» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.