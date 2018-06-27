10 причин каждый день питаться рисом

Диетологи и нутриционисты в один голос призывают исключить из рациона традиционный рис и переключиться на коричневую его разновидность. Но действительно ли основной продукт питания миллиардов людей представляет такую опасность для здоровья? Поскольку рис насыщен углеводами, он является отличным топливом для организма, помогающем нормальному функционированию мозга. Углеводы метаболизируются в организме и используются в качестве энергии. Витамины, минералы и органические компоненты в рисе усиливают функционал и метаболическую активность всех органов. Что бы ни говорили диетологи, но рис предотвращает ожирение, а не являются его причиной, если является частью сбалансированной диеты. Низкий уровень жира, холестерина и натрия также помогает противостоять лишнему весу. Натуральный рис не имеет глютена, следовательно, он не вызывает воспалительных процессов в кишечнике. А это значит, что страдающие от целиакии люди могут спокойно включать рис в свою диету. Низкий уровень натрия в этом продукте делает его одним из лучших источников пищи для жертв гипертонии. Именно натрий вызывает сокращения вен и артерий, что увеличивает стресс и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Рис предотвращает рак, поскольку он богат нерастворимыми волокнами, которые защищают от многих опухолей. Правда, для этого лучше употреблять цельнозерновые разновидности коричневого риса. Экстракт риса, по мнению медицинских экспертов, может использоваться для наружного применения при лечении болезней кожи. В него входят феноловые компоненты, обладающие противовоспалительным воздействием. Коричневый рис содержит высокий уровень нутриентов, стимулирующих рост и активность нейротрансмиттеров в мозге, что защищает от старческого слабоумия. Рис считается эффективным лекарством от дизентерии. Являясь диуретиком, он помогает выводить токсины из организма, подобные мочевой кислоте. Рис улучшает метаболизм, поскольку в нём много витаминов и минералов вроде ниацина, витамина D, кальция, волокон, железа, тиамина и рибофлавина. Рис в виде рисового масла укрепляет сердечно-сосудистую систему, уменьшая уровень холестерина. Заключительным преимуществом риса в нашем рейтинге является его способность облегчать симптомы синдрома раздраженного кишечника и стимулировать рост полезных бактерий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)