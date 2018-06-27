6 рецептов идеального кофе от бариста «Даблби», чтобы каждое утро было добрым

Знаем на все 100 процентов, что среди наших читателей есть кофеманы. Но многие ли из вас знают, как правильно приготовить любимый бодрящий напиток? Проверьте свои знания с нами и бариста сети кофеен «Даблби» Лилией Гадельшиной, которая пару дней назад стала победителем Национального чемпионата бариста 2018 года. Именно она поделилась рецептами кофе для домашнего приготовления с OK-Magazine.ru.

Френч-пресс, Ikea.com 1. Капучино по-домашнему

Заварить кофе во френч-прессе (наверняка он есть почти у каждого дома, но вы в нем заваривали только чай). Пропорции: 25 г кофе (4 ст. л) на 330 мл воды (объем маленького френч-пресса), настоять 4 мин.

В этом же френч-прессе взбить горячее молоко. Как это сделать? Налить молоко до середины, опустить плунжер до середины и быстрыми движениями опускать плунжер вверх и вниз до образования воздушной пены. Добавить в чашку кофе вспененное молоко.

2. Iced Coffee

Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды). Дать остыть.

Залить в формочку для льда, охладить в морозилке.

Достать замороженный кофе, переложить в стеклянный стакан, залить холодным молоком.

3. Кофе-тоник

Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды), охладить.

В стеклянный стакан положить лед, добавить тоник до половины, затем до верха налить охлажденный кофе.

4. Раф-масала по-домашнему

Заварить кофе во френч-прессе, перелить в другую посуду, на время отставить.

Делаем пряный сироп:

— 2 чайные ложки тростникового сахара;

— половина чайной ложки молотого имбиря;

— половина чайной ложки кардамона;

— половина чайной ложки корицы;

— 40 мл горячей кипяченой воды.

Все ингредиенты смешиваем до полного растворения сахара.

Сливки 11% подогреть, но не доводить до кипения.

Смешиваем все ингредиенты во френч-прессе:

— 1 ст ложка сиропа;

— 1/3 френч-пресса заполнить горячими сливками;

— добавить кофе по вкусу.

Опускаем плунжер. Быстрыми поднятиями плунжера вверх-вниз в течение минуты взбиваем наш раф.

5. Колд брю во френч-прессе

Поместите молотый кофе во френч-пресс и залейте холодной водой.

Закройте крышкой и подождите от 12 до 24 часов.

Когда напиток будет готов, просто опустите поршень френч-пресса.

6. Кофейно-банановый смузи

— 1 банан;

— 1 чайная ложка меда;

— 1 чайная ложка какао;

— 1 чашка свежезаваренного кофе;

— 1 чашка молока;

Все ингредиенты поместить в блендер и взбить.