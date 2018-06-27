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6 рецептов идеального кофе от бариста «Даблби», чтобы каждое утро было добрым
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6 рецептов идеального кофе от бариста «Даблби», чтобы каждое утро было добрым 

Журнал ОК! 1 час назад
Знаем на все 100 процентов, что среди наших читателей есть кофеманы. Но многие ли из вас знают, как правильно приготовить любимый бодрящий напиток? Проверьте свои знания с нами и бариста сети кофеен «Даблби» Лилией Гадельшиной, которая пару дней назад стала победителем Национального чемпионата бариста 2018 года. Именно она поделилась рецептами кофе для домашнего приготовления с OK-Magazine.ru.
Френч-пресс, Ikea.com  1. Капучино по-домашнему
Заварить кофе во френч-прессе (наверняка он есть почти у каждого дома, но вы в нем заваривали только чай). Пропорции: 25 г кофе (4 ст. л) на 330 мл воды (объем маленького френч-пресса), настоять 4 мин.
В этом же френч-прессе взбить горячее молоко. Как это сделать? Налить молоко до середины, опустить плунжер до середины и быстрыми движениями опускать плунжер вверх и вниз до образования воздушной пены. Добавить в чашку кофе вспененное молоко.
2. Iced Coffee
Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды). Дать остыть.
Залить в формочку для льда, охладить в морозилке.
Достать замороженный кофе, переложить в стеклянный стакан, залить холодным молоком.
3. Кофе-тоник
Заварить кофе во френч-прессе (25 г кофе на 330 мл воды), охладить.
В стеклянный стакан положить лед, добавить тоник до половины, затем до верха налить охлажденный кофе.
4. Раф-масала по-домашнему
Заварить кофе во френч-прессе, перелить в другую посуду, на время отставить.
Делаем пряный сироп:
— 2 чайные ложки тростникового сахара;
— половина чайной ложки молотого имбиря;
— половина чайной ложки кардамона;
— половина чайной ложки корицы;
— 40 мл горячей кипяченой воды.
Все ингредиенты смешиваем до полного растворения сахара.
Сливки 11% подогреть, но не доводить до кипения.
Смешиваем все ингредиенты во френч-прессе:
— 1 ст ложка сиропа;
— 1/3 френч-пресса заполнить горячими сливками;
— добавить кофе по вкусу.
Опускаем плунжер. Быстрыми поднятиями плунжера вверх-вниз в течение минуты взбиваем наш раф.
5. Колд брю во френч-прессе
Поместите молотый кофе во френч-пресс и залейте холодной водой.
Закройте крышкой и подождите от 12 до 24 часов.
Когда напиток будет готов, просто опустите поршень френч-пресса.
6. Кофейно-банановый смузи
— 1 банан;
— 1 чайная ложка меда;
— 1 чайная ложка какао;
— 1 чашка свежезаваренного кофе;
— 1 чашка молока;
Все ингредиенты поместить в блендер и взбить.
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