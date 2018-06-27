Идеальный шашлык: учимся выбирать свежее, а не «уставшее» мясо

Мясо должно быть свежим

Неважно, любите вы свинину или отдаете предпочтение баранине — любое мясо должно быть свежим. Определить его свежесть довольно просто. Во-первых, каждый кусок качественного мяса отличается упругостью и равномерностью цвета. Во-вторых, в мясе должно быть только мясо: кровь, слизь или другая жидкость являются признаком несвежести, такой продукт покупать ни в коем случае не стоит.

Обращайте внимание на структуру — свежее мясо слегка влажновато и выделяет прозрачный сок, в то время как мутный сок и водянистость — признак старого мяса. Не поленитесь понюхать шашлык, который вы покупаете — любой посторонний или неприятный запах, исходящий от мяса, должен служить вам тревожным сигналом.

Консистенция мяса также может многое о нем рассказать: надавите на кусок и посмотрите, как он себя ведет. Свежее мясо быстро восстановит форму, в то время как на «уставшем» продукте образовавшаяся от нажима ямка будет выравниваться долго, либо же не будет выравниваться вообще.

Если вы покупаете готовый шашлык в упаковке, то учитывайте следующие рекомендации: обязательно обращайте внимание на известность бренда — крупные производители вряд ли будут жертвовать качеством в угоду прибыли. Внимательно изучите упаковку и содержимое — здесь важно помнить, что продукт в прозрачной таре будет более «честным»: вы сами сможете увидеть, сколько в нем мяса, лука и других ингредиентов. Пристально изучите их соотношение: хороший полуфабрикат должен содержать не менее 80% мяса, в то время как остальной объем уходит под маринад и специи.

Формулировки на упаковке тоже имеют свои тонкости. Следите, чтобы на этикетке было указано, что продукт мясной, но ни в коем случае не «мясосодержащий». Состав хорошего шашлыка должен быть предельно простым — таким же, как если бы вы готовили его самостоятельно.

Если вы планируете везти купленный продукт за город или на дачу, отдайте предпочтение шашлыку, который был замаринован без майонеза. Так мясо останется свежим дольше, а риск отравления значительно снизится.

Замороженное или парное?

Традиционно мясо делится на три категории по типу хранения: парное, охлажденное, замороженное. Большинство людей отдают предпочтение первому типу, однако это ошибка. Парное мясо (а это до 4 часов хранения после убоя) категорически не подходит для шашлыка, оно получается жестким, его попросту трудно пережевывать.

Оптимальный вариант — охлажденное, чуть выдержанное мясо. Оно получается куда мягче и вкуснее.

Замороженное мясо, в целом, тоже подойдет, но при одном условии — оно не должно быть повторно заморожено. Не дать себя обмануть в этом вопросе предельно просто — прикоснитесь к мясу пальцем и посмотрите на цвет пятна: если мясо было повторно заморожено, на нем останется темный след. Мясо, которое не подвергалось повторной заморозке, цвета не изменит.

Также обращайте внимание на влажность продукта: размороженное мясо значительно более влажное и оставляет за собой мокрый, водянистый след на поверхности. Свежее мясо должно быть слегка влажным.

Покупаем шашлык в правильных местах

Выбрать свежий, вкусный и ароматный шашлык, даже учитывая все рекомендации — дело непростое, ведь всегда существуют дополнительные тонкости, хитрости, а иногда — и уловки продавцов. Поэтому при выборе правильного мяса для шашлыка стоит ориентироваться и на торговую сеть, в которых оно продается, и на цену. Слишком низкая цена должна насторожить.

Эксперт сервиса для поиска скидок на продукты «Едадил» Олег Дорожок рассказывает, как не ошибиться при выборе магазина:

— Прежде всего, стоит обращать внимание на размеры торговой точки. Крупные торговые сети имеют большую оборачиваемость, и там намного меньше шансов встретить забытый просроченный товар.

Килограмм хорошей свиной шейки вряд ли обойдется вам дешевле 350 рублей, в то время как килограмм хорошего говяжьего филе стоит примерно вдвое дороже. Баранина — самое дорогое мясо из тех, которые обычно встречаются на российском рынке: при покупке качественного бараньего шашлыка стоит ориентироваться на сумму около 800 рублей за килограмм. Цена гораздо ниже — повод насторожиться. Однако в крупных сетях регулярно проводятся акции, позволяющие купить продукт со скидкой — сейчас, в разгар сезона шашлыков, они охотно скидывают цены на ходовые позиции.

Какую часть туши взять?

В стремлении сэкономить не забывайте и о качестве самого мяса: обращайте внимание на часть туши, из которой приготовлен шашлык. Например, если вы предпочитаете свинину, то оптимальным будет взять ошеек — часть туши вдоль хребта на шее. Также отлично подойдут вырезка, корейка, ребра.

Любителям говядины рекомендуется взять говяжье филе или грудинку. Задняя нога тоже может быть хорошим выбором — здесь самой сочной и вкусной будет внутренняя часть ноги.

Если же ваше любимое мясо — баранина, лучше взять мякоть с задней ноги, корейку или вырезку.

Чем дополнить шашлык?

Существует несколько простых рекомендаций, которые позволят поддержать ваш организм в тонусе после застолья.

— Приправьте шашлык карри — эта специя не только оказывает противовоспалительное действие на ЖКТ, но и является хорошим антисептиком, — советует врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. Екатерина Иванникова. — Обязательно используйте в гарнире овощи и много зелени: микроэлементы, которые там содержатся, помогут лучше усвоить довольно тяжелое мясо.

Помните, что насыщение наступает через некоторое время — поэтому и есть рекомендуется небольшими порциями. Так вы сможете получить максимум удовольствия от вкусного и ароматного шашлыка, снизив нагрузку на поджелудочную железу.