Секретные свойства чеснока, которые спасут вас от гипертонии

Согласитесь, всех пугают резкие перепады кровяного давления. Впрочем, известно ли вам о существовании натуральных средств для лечения гипертонии, которые способны устранить эту проблему без побочных эффектов и риска для здоровья? МедикФорум задался этим вопросом.

Что такое гипертония?

Гипертония — это термин, который используют для обозначения высокого кровяного давления. Перепады давления негативно влияют на здоровье человека и состояние его кровеносных артерий. При высоком кровяном давлении сосуды теряют эластичность и твердеют, что приводит к ухудшению кровотока. Конечно, необходимо регулярно проходить обследование организма и добросовестно соблюдать все рекомендации врача. Впрочем, стоит попробовать избавиться от перепадов давления натуральными методами. Именно поэтому поговорим о лечении гипертонии с помощью такого простого и доступного продукта, как чеснок. У каждого человека симптомы перепадов давления отличаются своей интенсивностью. Впрочем, есть несколько общих признаков, по которым можно распознать гипертонию, в частности повышенный уровень холестерина и жиров в организме. Кровь при этом становится значительно гуще, и для того, чтобы она достигала все внутренние органы, сердцу приходится работать значительно интенсивнее. К тому же при гипертонии многих людей беспокоят стресс и чрезмерная нервозность. В результате этого ускоряется сердцебиение, поэтому кровь течет с гораздо большей скоростью, чем обычно.

Надеемся, что, узнав эту информацию, вы поймете, насколько сильно хроническая гипертония увеличивает риски развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Обратите внимание, что такие внутренние расстройства могут возникнуть не только из-за повышенного кровяного давления, но и из-за нарушения кровообращения.

Как использовать чеснок для лечения гипертонии?

В состав чеснока входит полезное соединение под названием «аллицин», благодаря которому чеснок обладает способностью регулировать кровяное давление. Обратите внимание, что понизить давление можно только при употреблении чеснока в свежем виде, иначе этот продукт потеряет свои свойства. Причиной этого является то, что при повышении температуры меняется и молекулярная структура продуктов. Конечно, внешне это тот самый чеснок, однако его вкусовые качества и полезные свойства существенно отличаются от свежего продукта. Для повышения эффективности чеснока лучше всего сочетать его с продуктами, которые обладают мощными мочегонными и антиоксидантными свойствами. Именно таким способом вы сможете разжижить кровь и улучшить здоровье артерий. Чеснок в молотом виде продают в виде капсул или порошка. Конечно, капсулы намного удобнее, ведь при употреблении чеснока в такой форме вам не придется волноваться из-за неприятного запаха. Поверьте, этот фактор является очень важным, ведь если вам приходится в течение дня много общаться с другими людьми, вряд ли вам захочется пахнуть чесноком. Молотый чеснок можно использовать во время приготовления пищи вместо соли. Эта полезная специя непременно придаст вашим блюдам невероятно пикантный вкус. Чеснок в молотом виде прекрасно подойдет к овощным салатам, а также к рыбе и мясу, жареных на гриле. Однако не забывайте, что чесноком нужно приправлять блюда уже в готовом виде, а не во время их приготовления, чтобы чеснок не потерял свои полезные свойства. Обратите внимание: соль обладает способностью повышать кровяное давление и стимулировать процесс выделения антидиуретических гормонов.

Чеснок и оливковое масло

Среди всех натуральных средств для лечения гипертонии комбинация оливкового масла и чеснока является одной из самых эффективных. Жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в оливковом масле, повышают гибкость артерий и способствуют снижению кровяного давления.

•Один из лучших способов приготовить натуральное средство для лечения гипертонии — замочить несколько зубков чеснока в небольшом сосуде с оливковым маслом. Такой маринованный чеснок будет невероятно полезным и эффективным средством для улучшения самочувствия. Как использовать масло, в которой мариновался чеснок? Ею можно полить кусок хлеба и положить сверху кусочек свежего помидора. Таким образом вы всего за несколько минут сможете получить невероятно вкусный средиземноморский завтрак с невероятным количеством питательных веществ.

Холодные супы и майонезные соусы для лечения гипертонии

Если вы хотите снизить кровяное давление естественным и безопасным способом, стоит приготовить гаспачо. Этот холодный суп является не только вкусным, но и невероятно эффективным помощником в борьбе с гипертонией. Кроме чеснока существует еще целый ряд полезных продуктов с мощными мочегонными свойствами. Одними из самых популярных диуретиков продуктов являються свежие огурцы и лук. Более того, они не только выводят из организма лишнюю жидкость, но и укрепляют стенки артерий, пополняют запасы питательных веществ и улучшают работу органов сердечно-сосудистой системы. Чеснок можно употреблять не только в чистом виде, но и добавлять к соусам, в частности айоли. В состав этого соуса входят те же полезные продукты, а именно чеснок и оливковое масло. Дополняет соус еще один невероятно питательный продукт — куриные яйца.

Как употреблять целый чеснок?

Есть люди, которые любят чеснок и могут его вполне спокойно употреблять в чистом виде. Однако многие не способны съесть зубок свежего чеснока из-за его специфического вкуса. Если вы принадлежите к первому типу, попробуйте каждое утро принимать по одному зубчику чеснока вместо таблетки на его основе. Если вы не любите чеснок и не способны принимать его в свежем виде, не стоит преждевременно паниковать. В этом нет ничего страшного, ведь многие действительно не способны потреблять свежий чеснок, однако выход из ситуации все равно можно найти. Попробуйте добавки на основе чеснока или молотый чеснок для блюд.

Не забывайте, что кроме использования натуральных средств для лечения гипертонии, необходимо регулярно заниматься спортом. Наиболее эффективными будут кардиотренировки, бег и регулярные пешие прогулки. Физическая нагрузка не только улучшает кровообращение, но и ускоряет процесс сжигания жиров, избыточное количество которых не дает крови свободно циркулировать по организму. Ранее ученые рассказали о пользе чеснока.