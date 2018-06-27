Рецепт баклажанов «Пармиджано»

Баклажаны «Пармиджано» — одно из главных блюд всеми любимой итальянской кухни. Запеканка с сыром, баклажанами и томатным соусом — легкое и одновременно сытное блюдо. Официально «Пармиджано» относят к горячим закускам, но жарким летним днем оно вполне способно выступить в качестве основного блюда. Секретом приготовления поделился с News.ru бренд-шеф кафе My Gelato Алексей Кабанов

Баклажаны «Пармиджано», ингредиенты на 1 порцию:

Помидоры — 80 грамм Баклажаны — 80 грамм Сыр Моцарелла — 30 грамм Мука — 50 грамм

Для соуса:

Помидоры в собственном соку — 1 килограмм Лук репчатый — 50 грамм Чеснок — 10 грамм Соль — 12 грамм Сахар — 10 грамм Перец черный крупного помола — 1 грамм Орегано сухой — 1 чайная ложка Базилик сухой — 1 чайная ложка Масло оливковое — 30 грамм

Для начала приготовьте соус. Измельчите лук и чеснок и обжарьте на оливковом масле до прозрачного состояния, не доводя до коричневой корочки. Добавьте помидоры, соль, сахар, перец. Доведите до кипения и в горячем состоянии измельчите блендером до однородной массы. Добавьте орегано и базилик, доведите до кипения и варите 5 минут на медленном огне. Оставьте остужаться..

Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 7-8 миллиметров. Посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на оливковом масле. Отдельно нарежьте помидоры кружочками 7-8 миллиметров и аналогично — моцареллу.

В глубокую жаропрочную тарелку выложите баклажаны, следом сыр и затем помидор. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. После залейте соусом и выпекайте 7-8 минут при температуре 180 градусов. Посыпьте готовое блюдо тертым сыром и украсьте веточкой базилика. Баклажаны «Пармиджано» готовы.

*Хозяйке на заметку: томатный соуса для «Пармиджано» можно использовать и для пиццы, и для пасты, и для других овощных блюд.