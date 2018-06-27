Почему кошкам нельзя сладкое?

Кошки известны своей требовательностью к еде и любовью к перемене вкуса рационов. Однако это касается только кормов, предназначенных для питомцев. Любая человеческая пища, в том числе и сладости, животному противопоказаны. Если же владелец желает побаловать кошку, то для этого существуют специальные лакомства.

Почему «нет»

Есть несколько причин, почему питомца следует ограждать от сладкого с домашнего стола.

Первая — стоматологическая. Эмаль зубов кошки примерно в 10 раз тоньше, чем у человека. И потому бактерии ротовой полости, активно растущие именно при воздействии сахаров, способны нанести эмали зубов действительно серьезный ущерб вплоть до развития кариеса, пародонтита и так далее.

Вторая — диетическая. Все сладкое по определению очень калорийно, и получающее его на постоянной основе животное, как правило, выходит за рамки своего нормального веса. Проще говоря, питомец толстеет, что чревато соответствующими осложнениями здоровья.

Третья — гастроэнтерологическая. Известно, что избыток сахаров в организме питомца может спровоцировать диарею и нарушить баланс микрофлоры ЖКТ, вызвав избыточный рост бактерий в кишечнике.

Наконец, кошки просто не понимают удовольствия, которое получает человек, поедая ту же еду, содержащую сахар. Причина проста: у этих животных отсутствуют рецепторы сладкого вкуса.

Хотя справедливости ради надо отметить, что питомцы могут проявлять интерес к некоторым кондитерским изделиям — например, мороженому или сгущенному молоку. В таких случаях кошек привлекает в них высокое содержание жиров, а не сладость.

То, что нужно

В то же время у владельца есть возможность порадовать питомца, предложив ему лакомство, разработанное с учетом особенностей организма и потребностей домашнего животного.

Например, это линейка Whiskas Duо Treats, которая предлагает кошке широкий спектр вкусов, что, как мы уже отмечали, важно для животного. Речь, в частности, о подушечках с курицей и сыром, лососем и сыром, говядиной и сыром и так далее.

Можно обратить внимание на бренд Dreamies или торговые марки, под которыми также представлены угощения для кошки: «Астрафарм», TiTBiT, Almo Nature, Felix и другие. Стоит отметить, что лакомства доступны не только с разными вкусами, но и в большом многообразии форматов и текстур: соломка, крем, филе, пюре, рулеты и прочее.

Однако лакомства на то и лакомства, что требуют ответственного подхода. Выдавать их кошке следует в соответствии с рекомендациями производителя, которые указываются на упаковке, и не превышать их, чтобы питомец не получал избыточного количества калорий.

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Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках