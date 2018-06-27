Как побороть подкожный жир

Методика избавления от жира

Жир в организме человека бывает 3-х разных типов: подкожный, внутренний и «проблемный». Третий формируется половыми гормонами, он находится в области низа живота и спины у мужчин, на бёдрах — у женщин. Каждый из перечисленных типов сжигается по отдельной методике похудения.

Подкожный жир представляет собой мягкую массу, залегающую между кожей и мускулатурой. Образуется он вследствие малоподвижного образа жизни на фоне нездорового питания (прежде всего, от избыточного поглощения быстрых углеводов и жиров животного происхождения).

Избавиться от подкожного жира стремится тот, кто в одежде выглядит вполне прилично (живот не выпирает, то есть внутреннего жира не так уж и много), но брюхо все еще слегка заметно под футболкой. Для представителей сильного пола это составляет 15-25% жира в организме, для представительниц слабого пола — 25-35%. Лучшая стратегия избавления от подкожной прослойки — совмещать умеренные занятия спортом и низкоуглеводную диету.

Какую опасность несет собой подкожный жир?

С точки зрения медиков, наличие пускай даже значительного объема подкожной прослойки не представляет опасность для организма. Чего не скажешь о висцеральном жире, окружающем внутренние органы. Он негативно влияет на метаболизм и ухудшает здоровье. Так что подкожная прослойка на животе представляет сугубо эстетическую проблему.

Вот почему, чем стройнее становится твое тело, тем сильнее оно подвергается дальнейшему сжиганию жира. А привычные методики похудения (чересчур резкое сокращение потребляемых калорий и изнурительные кардиотренировки) больше вредят, чем приносят пользы. Организм начинает сжигать мышцы вместо жира.

Как влияют гормоны на сжигание жира?

Гормоны и питание — это те 2 фактора, от которых во многом зависит накопление и сжигание жира в теле человека.

После потребления углеводов (в особенности с высокими гликемическими индексами) в кровь поступает много глюкозы. Организм начинает бороться с ней, повышая уровень гормона инсулина.

Внутренний жир, который в избытке у полных людей, слабо реагирует на гормон инсулин. Но зато хорошо реагирует на жиросжигающий гормон адреналин, вырабатываемый на кардиотренировках. Вот по какой причине полноватые люди скидывают вес на кардиотренировках даже без помощи диеты.

Как избавиться от лишних сантиметров на животе?

Наличие высокого уровня инсулина в крови почти блокирует выход жира из клеток, а значит, он практически не участвует в получении энергии. Иначе говоря, для похудения в области живота тебе нужно позаботиться о своем питании, а не о жиросжигающих тренировках.

Если у тебя мало висцерального жира, тогда значение тренировок другое: постоянное кардио в жиросжигающей зоне пульса очищает кровь от избыточной энергии в виде глюкозы и регулирует уровень инсулина. Умеренное снижение калорийности питания позволит тебе постепенно сжечь подкожный жир.

Тренировки для быстрого похудения

Кажется логичной идея о том, что в процессе изнурительных физических упражнений организм сжигает подкожный жир с живота, на самом деле процесс похудения происходит по-другому. Сначала организм расходует запасы углеводов в виде гликогена, а только потом, как минимум на 45 минуте, неохотно переходит к жиру.

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Уменьшение углеводов либо безуглеводная диета — самые простые способы избавления организма от подкожного жира абсолютно без тренировок. Помни о том, что получасовая пробежка равняется маленькой порции картошки фри (проще ведь уменьшить свой рацион питания на 400 калорий, чем пробежать 5-6 км!).

Подкожный жир и питание

Если ты хочешь не только избавиться от подкожного жира в области живота, но и сохранить подтянутый силуэт и рельефный пресс на долгое время, тогда тебе придется изменить привычки питания, иначе ты быстро вернешься к отправной точке и «пухлым бокам». Итак, следующие полезные рекомендации по питанию помогут в борьбе с жиром:

Максимально ограничь себя в сладком. Проблема сладкого только частично состоит в избыточных калориях. Серьезнее то, что после «незначительного» перекуса малюсенькой конфеткой уровень сахара в крови сначала повышается, а потом понижается, тем самым провоцируя голод и даже упадок сил. Подобное состояние заставляет есть сладкое вновь и вновь.

Ешь побольше зеленых овощей. Овощи богаты клетчаткой, которая снижает гликемический индекс употребляемой вместе с ними еды. Иначе говоря, углеводы будут более медленными темпами расходовать свою энергию, препятствуя тем самым резкому повышению сахара в крови и поддерживая более длительное насыщение.

Исключи «жидкие калории». Остерегайся пустых калорий, которые мгновенно откладываются в области живота. Не пей сладкие газированные напитки, чай с сахаром и даже откажись от фруктовых соков. Удивительно, стакан сока из свежевыжатого апельсина содержит 20 грамм сахара, а это равнозначно почти 4-м чайным ложкам сахара. Незначительное количество клетчатки и витамин С ничего принципиально не изменят.

Не переедай на ночь. Избыточные калории твоего ужина скорее переводятся организмом в подкожный жир, так как во время сновидений метаболизм замедляется, а организм переходит в режим сохранения энергии. Старайся плотно завтракать и полноценно обедать, а вечером только употреблять легкую пищу.

Подкожный жир в области живота скапливается вследствие неправильного питания и чрезмерного потребления быстрых углеводов. Чтобы избавиться от этого жира, необходимо, в первую очередь, пересмотреть свое меню. При этом жиросжигающие тренировки воспринимай как добавочное, а не основное, средство похудения. И тогда тебя ждет успех!

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