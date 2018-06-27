Что пить и есть летом

Наталья Климова. Каких правил питания нужно придерживаться летом и что нужно знать о сезонных продуктах, рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог регионального Минздрава

Что лучше утоляет жажду?

Единственный напиток, который способен надолго утолить жажду — это обычная очищенная питьевая или минеральная вода. Столовая минеральная вода способствует улучшению двигательной и секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, в частности, повышает или понижает кислотность желудочного сока, улучшает желчеотделение, нормализует работу кишечника, способствуя правильному пищеварению. Идеально для утоления жажды, если вода будет чуть прохладнее обычной комнатной температуры.

Кроме этого, прекрасно утоляет жажду охлаждённый зелёный чай. Он тонизирует организм и повышает работоспособность человека, в нём много полезных макро— и микроэлементов. Чай стимулирует нервную систему, нормализует работу пищеварения и благодаря высокому содержанию витамина Р положительно воздействует на сосуды.

Неплохой выбор для лета — это морсы. В жару предпочтение следует отдавать кислым морсам, особенно из красной смородины, клюквы или брусники — они утоляют жажду и приятны на вкус. Подойдут в летнюю жару и классические ягодные компоты.

Кисломолочные продукты, такие как кефир, нежирная ряженка, несладкий йогурт и простокваша, не только превосходно утоляют жажду, но и голод, помогают поддерживать нормальный состав микрофлоры кишечника.

Осторожно: пирожки

В жаркую погоду лучше отказаться от жирной и высококалорийной пищи. В тёплое время года потребность в энергии становится меньше, а истраченные за зиму запасы витаминов и микроэлементов нуждаются в восполнении, поэтому пища должна быть менее калорийной, зато богатой микроэлементами. Наш рацион летом составляют преимущественно овощи, фрукты, ягоды и легко усваиваемые белки: индейка, курица, кролик и рыба. Но мясо лучше не жарить.

Летом так и тянет перекусить на ходу. Но в жаркую погоду велика опасность, купив в киоске пирожок, блинчики, хот-дог, разливные напитки, подхватить кишечную инфекцию. Лучше перекусывать тщательно вымытыми фруктами или ягодами.

Летом отдавайте предпочтение тем фруктам, овощам и ягодам, которые сезонно созревают в родном регионе.

Важно!

Не надо летом пить сладкие газированные напитки. Жажду они не утоляют, а содержащиеся в них сахар и искусственные пищевые добавки могут стать причиной различных заболеваний.