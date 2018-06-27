Какое вино подобрать к raw-блюдам из рыбы

Комментарий сомелье ресторана Moregrill Александры РязановойЛетом блюда из raw направления в ресторанах: суши, сашими, тартар — становятся особенно популярными — хочется чего-то легкого и свежего. Если говорить о тартар, классический вариант этого блюда все же — мелкорубленное мясо. Сейчас тартар готовят из не только из говядины, но и разных рыб, гребешка, овощей и фруктов, и даже ягод. Тартары из рыбы и морепродуктов — мои любимые. Тартар из лосося готовится на основе свежей рыбы, которая сочетается с разными ингредиентами: авокадо, томатами, фисташками, и соусами — кисло-пряным соком юдзу, например. К нему беспроигрышным вариантом станет легкое, цветочное, итальянское просекко. Хотя я бы рекомендовала взять испанский альбариньо — свежий, мягкий и фруктовый, с хорошо сбалансированной кислотностью, сделает вкус свежего лосося ярче. Еще один не менее популярный вариант — тартар из гребешка. Нежный сладковатый гребешок хорошо сочетается с нотками базилика, водорослями нори, и его вкус может быть правильно подчеркнут бокалом розового шампанского или соломенно-золотистого рислинга. Вторая позиция сначала привлекает чистым, свежим ароматом, в которой гармонично сплелись ноты цитрусовых, минералов и трав, а после вкус вина раскрывается в мягкости цитрусовых, хорошей освежающей минеральности и сбалансированном послевкусии. Конечно, к тартару из тунца, любимцу гостей я рекомендую бокал насыщенного шардоне (но не слишком взрослого). Его аромат очарует нотами спелых косточковых фруктов, оттенками пряного дуба и сливочного масла, а также побалует прекрасно сбалансированным, текстурированным, богатым и сложным вкусом с нотами персика и оттенками дуба и хлебных тостов. Может показаться, что вино намного сложнее блюда, но поиграв в возрастом вина, вы можете составить отличную пару.