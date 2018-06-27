В Петербурге уничтожили 150 кг санкционных сыров

В Санкт-Петербурге уничтожили крупную партию санкционки, сообщают «Невские новости».

Сотрудники таможни обнаружили большое количества товаров иностранного производства в продуктовом магазине «Товары из Финляндии». Покупатели могли купить колбасы, сыры, молоко и другие продукты питания, запрещенные к ввозу в Россию.

«Проверяющие нашли финские, голландские и датские сыры, масло, молоко, йогурты, колбасы. Общий вес «санкционной» продукции составил 153 кг», — сообщает пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни Ольга Ефимова

Все молочные и мясные продукты питания были изъяты. А затем специалисты сожгли запрещенные колбасы, молоко и сыры в высокотемпературных печах.