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В Петербурге уничтожили 150 кг санкционных сыров
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В Петербурге уничтожили 150 кг санкционных сыров 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге уничтожили крупную партию санкционки, сообщают «Невские новости».
Сотрудники таможни обнаружили большое количества товаров иностранного производства в продуктовом магазине «Товары из Финляндии». Покупатели могли купить колбасы, сыры, молоко и другие продукты питания, запрещенные к ввозу в Россию.
«Проверяющие нашли финские, голландские и датские сыры, масло, молоко, йогурты, колбасы. Общий вес «санкционной» продукции составил 153 кг», — сообщает пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни Ольга Ефимова.
Все молочные и мясные продукты питания были изъяты. А затем специалисты сожгли запрещенные колбасы, молоко и сыры в высокотемпературных печах.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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