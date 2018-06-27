11 способов ухода за кожей, когда нет времени и косметики

Взять в поездку все любимые средства по уходу за кожей трудно, особенно если у тебя нет знаменитой сумочки Гермионы, но это не повод думать, что твоей коже не быть безупречной в поездке. Ты все еще можешь использовать другие натуральные средства, которые не показывают побочного действия и нежно ухаживают за твоим лицом.

1. Банановый пилинг

Если ты уже устала бороться с акне, тебе стоит попробовать бананы. Этот кремовый плод действует как отличное средство против воспалений и может даже разглаживать морщины. Протри лицо внутренней частью кожуры банана до тех пор, пока шкурка не потемнеет. Дождись, пока кожа впитает полезные вещества, а затем промой все теплой водой. Повтори процедуру еще через пару дней — банановый пилинг может стать отличным методом для очищения и питания твоей кожи. Что касается восстановления коллагена, а значит, общей эластичности кожи — ты можешь сделать банановое пюре и нанести его как маску на 15-20 минут.

2. Огурец

Летом очень легко получить солнечный ожог, забыв про то, что солнцезащитный крем стоит наносить, даже если ты вышла на улицу всего на 10 минут. Чтобы охладить кожу и восстановить поврежденные участки, ты можешь нанести огуречную маску из мелко натертого огурца. Она уменьшит отечность и увлажнит кожу. Кроме того, если твои глаза опухли от недосыпа, ты также можешь использовать огуречные ломтики в качестве патчей.

3. Мед Антисептические и антибактериальные свойства меда помогут излечить кожу, проникая глубоко внутрь кожи. Слегка намочи кожу и нанеси на нее мед на 15 минут, и спустя несколько дней заметишь уменьшение количества пигментных пятен и снижение новых воспалений.

4. Пищевая сода

Любые загрязнения мешают отшелушиванию мертвых клеток кожи, так что в качестве скраба ты можешь использовать смесь из оливкового масла, меда и пищевой соды. Повторять процедуру стоит не чаще раза в неделю — и не забывай тщательно увлажнить кожу после очищения.

5. Лимон

Еще один простой способ избавиться от акне — втирать в кожу немного сока лимона. Кроме того, лимон позволит уменьшить выделение кожного сала, а значит, проблема с воспалениями будет возникать реже. Тем не менее лимон может оказаться слишком серьезным средством для чувствительной кожи, так что дерматологи рекомендуют смешивать его с йогуртом, медом, сахаром или оливковым маслом для лучшего эффекта.

6. Апельсиновая кожура

Из-за высокой концентрации витаминов в кожуре, ты можешь одновременно и освежить, и наполнить свою кожу полезными элементами простой маской из апельсиновой цедры и йогурта. Достаточно нанести смесь на 15 минут, прежде чем смыть холодной водой — одна процедура в неделю позволит значительно снизить вероятность развития воспалений.

7. Зеленый чай Ты можешь сделать маску из зеленого чая, коричневого сахара для успокоения кожи — разведи его как обычный крепкий напиток, а затем дай хорошенько остыть. Кроме того, ты можешь заморозить его в формочке для льда, чтобы в последствии использовать как кубики для умывания и улучшения кровообращения.

8. Алоэ вера

Алоэ является неотъемлемой частью большинства косметических рутин, и на это есть немало причин. Это растение выступает как противоспалительное, антисептическое средство и даже может помочь предотвратить появление первых признаков старения. Вместо того, чтобы покупать готовые гели — приобрети настоящий цветок в горшке, который не требует серьезного ухода, и используй гель прямо из листьев.

9. Картошка

Лучший способ улучшить цвет твоего лица и придать коже легкое свечение — скрабировать его картошкой. Она восстановит кровообращение, а также поможет избавиться от сухости и пигментных пятен. Ты можешь приложить ломтики картофеля к темным кругам под глазами — и уже спустя 15 минут они начнут светлеть.

10. Оливковое масло

Этот продукт является лучшим натуральным увлажняющим кремом, который не только восстанавливает клетки кожи и придает ей сияния. Все, что нужно сделать — нанести пару капель масла на шею и лицо. Затем можно накрыть лицо теплым полотенцем на минуту, а после этого протереть его ватным тампоном, чтобы удалить излишки.

11. Молоко

Клеопатра купалась в молоке, чтобы выглядеть привлекательно, и неспроста — молоко богато белками, жирами, кальцием и другими витаминами, необходимыми для здоровья кожи. Ты можешь использовать его на натуральное средство для умывания, но убедись, что достаточно промыла лицо водой после нанесения.