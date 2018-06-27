Ещё
Как в ресторане: летняя зелень и другие витамины
Далее:
Читайте также:
Ещё
Пугачева горько плакала после разрыва
Пугачева горько плакала после разрыва

Как в ресторане: летняя зелень и другие витамины 

Мир24 40 минут назад
Фото: Мир24
Бывает ли так, что вам безудержно хочется свежей зелени? Если вы испытываете настоящую гастрономическую страсть к ко всей зеленой ботве, то этот текст для вас. Тем более что конец июня — настоящий рай для любителей витаминов. Ведь зелень отправляется на стол прямо с грядки, и в продаже уже появились практически все мыслимые молодые овощи. Это не только лучший период, чтобы поэкспериментировать с новыми блюдами, но и отличный момент для диеты. Рецептами с «МИР 24» по традиции поделились шеф-повара московских ресторанов.
Икра из крапивы
Фото: предоставлено рестораном «Шинок»
Этим рецептом с нами поделилась шеф-повар ресторана «Шинок» Елена Никифорова. Крапива придает совершенно особенный вкус блюдам, в которые она добавлена. Густая овощная икра с зеленью особенно вкусна со свежим тостом.
Ингредиенты
Морковь — 150 г  Лук — 150 г  Болгарский перец — 100 г  Шпинат — 100 г  Кабачки — 100 г  Крапива молодая –400 г  Масло растительное — 10 мл  Соль — 5 г  Сахар — 10 г  Лимонный сок — 20 мл  Тост из белого хлеба — 1 шт  Кинза — 5 г  Как готовить
Крапиву промыть, порубить и слегка припустить с небольшим количеством кипятка на разогретой сковороде, затем добавить масло и обжарить.
Очистить морковь и лук, мелко нарезать и тушить в отдельной глубокой посуде под закрытой крышкой до полуготовности. Добавить болгарский перец, шпинат, кабачки и полуфабрикат крапивы. Потушить минут 10, охладить и заправить солью, сахаром и лимонным соком. Полученную овощную массу пробить в блендере. Подавать с мелко нарубленой кинзой и тостом из белого хлеба.
Салат с ростками подсолнечника
Фото: предоставлено рестораном «Crabber Сити»
Пророщенные семена злаков — необыкновенно полезный, исключительный по своим свойствам продукт. Они продаются во многих супермаркетах, в отделах микрозелени. Ростки подсолнечника прекрасны не только своим богатым поливитаминным составом, но и наличием в них антиоксидантов и низкой калорийностью. Салата из них предельно прост в приготовлении. Этот рецепт от концепт-шефа ресторана «Crabber Сити» Камеля Бенмамара.
Ингредиенты
Ростки подсолнечника — 80 г  Морковь — 30 г  Огурец свежий — 20 г  Кинза — 10 г  Кунжут — 5 г  Соус — 15 г  Для соуса:
Сок лимона — 17 г  Ким Чи — 2 г  Масло виноградной косточки — 20 г  Соевый соус — 25 г  Сахар — 7 г  Как готовить
Нарезать соломкой огурец, а морковь натереть на крупной терке или очень тонко нарезать. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар, растереть до однородной массы.
К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и добавить кинзу.
Салат с авокадо и крабом
Фото: предоставлено рестораном «Christian»
Соус на основе кокосового молока и кусочки быстро обжаренного мяса краба придают этому салату необычное звучание и делают его очень изысканным. Так что такой салат — идеальный вариант для легкого романтического ужина. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Christian» Кристиан Лоренцини.
Ингредиенты
Масло растительное — 10 г  Соус Киккоман — 20 г  Огурцы свежие — 20 г  Салат Корн — 5 г  Салат Руккола — 5 г  Кунжут белый — 2 г  Помидоры Черри — 3-4 шт.
Фаланга краба — 50 г  Авокадо фиолетовый — 50 г  Укроп свежий — 3 г  Для соуса
Картофель отварной — 20 г  Сок лимона — 5 г  Кокосовое молоко — 10 г  Соус Киккоман — 5 г  Как готовить
Отварной картофель, кокосовое молоко, сок лимона и соевый соус пробить блендером до получение однородного кисло-сладкого густоватого соуса. Мясо краба обжарить на растительном масле в течение 30 секунд, добавить соус Киккоман и снять с огня.
Огурцы нарезать слайсами, авокадо кубиками, помидоры разделить на четыре-шесть частей. Перемешать измельченные ингредиенты с листьями салата и заправить соусом на основе кокосового молока. Мясо краба нарезать на кусочки и выложить сверху на салат. Посыпать кунжутом и украсить укропом.
Клубника с рукколой под соусом «Васаби»
Фото: предоставлено рестораном «SEVEN»
Клубника отлично сочетается с летней зеленью и овощами. Это просто подарок для тех, кто следит за фигурой! О рецепте летнего ароматного салата с рукколой рассказал бренд-шеф ресторана «SEVEN» Дмитрий Шуршаков.
Ингредиенты
Руккола — 60 г  Киноа — 30 г  Фенхель — 40 г  Огурец свежий — 2 шт  Клубника — 120 г  Фисташки — 10 г  Для соуса «Васаби»:
Сметана — 70 г  Майонез — 70 г  Сгущенное молоко — 30 г  Васаби — 10 г  Лимонный сок — по вкусу
Как готовить
Для соуса смешать сметану, домашний майонез, сгущенное молоко, васаби и лимонный сок.
Киноа отварить в подсоленной воде. Фенхель нарезать кружочками, а огурец, очищенный от кожи и семян, — ломтиками. Овощи и рукколу смешать с киноа и соусом, переложить на тарелку, подавать с нарезанной клубникой, украсив блюдо фисташками.
Мелидзана
Фото: предоставлено рестораном «Molon Lave»
Мелидзана — это греческая закуска, которая готовится из запеченных баклажан и томатов. Она аппетитная, легкая, наполненная вкусами летних овощей. Рецептом мелидзаны с нами поделился бренд-шеф греческого ресторана «Molon Lave» Стаматис Цилиас.
Ингредиенты
Баклажаны — 500 г  Болгарский перец — 300 г  Петрушка — 100 г  Чеснок — 1 зубчик
Масло оливковое — 50 мл  Винный уксус — 7 мл  Соль — 3 г  Перец — 3 г  Как готовить
Баклажаны и перец запечь целиком до мягкого состояния, предварительно сделав небольшие надрезы. После этого завернуть их в фольгу, дать остыть и очистить от шкурки. Перец очистить от семечек.
Нарезать овощи кубиками 1x1 см. Петрушку и чеснок измельчить и добавить в получившуюся массу. Потом добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешать и дать чуть настояться, взаимно пропитаться запахами и вкусами. Подавать со свежим домашним хлебом.
Стручки зеленой фасоли с чесноком и перцем
Фото: предоставлено рестораном «Hong Kong»
Стручки бланшированной фасоли, обжаренной в сковороде вок с оливковым маслом, очень хороши в сочетании с китайскими черными хрустящими грибами и специями. Перец и чеснок, а так же три вида соуса делают блюдо сочным и ароматным. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «Hong Kong» Дмитрия Шуршакова.
Ингредиенты
Стручковая фасоль — 200 г  Перец красный — 15 г  Перец жёлтый — 15 г  Черные грибы — 20 г  Кунжут — 5 г  Чеснок — 5 г  Растительное масло — 30 г  Устричный соус — 30 г  Соевый соус — 10 г  Темный соевый соус — 10 г  Как готовить
Сухие китайские грибы надо предварительно замочить на два часа, после чего слить воду, помыть грибы, отварить их и снова замочить на два часа.
Далее бланшируем фасоль. Для этого необходимо сначала промыть ее под проточной водой, очистить. После чего отвариваем фасоль в течение трех минут. Когда фасоль будет готова, сливаем воду и заливаем новую, холодную… Три минуты, и достаем фасоль из кастрюли.
Перец нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем фасоль и перец на кипящем растительном масле в сковороде вок в течение одной минуты, выкладываем на блюдо. Чеснок мелко рубим и добавляем в блюдо. Сверху поливаем устричным, соевым и темным соевым соусами. Тщательно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом.
Бургер Арни в савойском капусте
Фото: предоставлено рестораном «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Live»
В этом диетическом бургере отсутствует главный вредный для фигуры ингредиент: хлеб. Зато в нем есть сочная котлета из баранины, соус дзадзыки и овощи гриль. Рецептом поделилися шеф-повара бара «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Live» Александр Пинчук.
Ингредиенты
Савойская капуста— 2 листа
Баклажан — 30 г  Цукини — 30 г  Красный лук — 30 г  Помидор — 30 г  Соус Дзадзыки — 30 г  Орегано — 2 г  Карпаччо из свеклы — 50 г  Лук фри — 5 г  Яблочный уксус — 10 г  Оливковое масло — 50 г  Соль — 2 г  Перец розовый — 1 г  Сахар — 5 г  Для фарша
Баранина — 120 г  Лук репчатый — 30 г  Курдючное сало — 20 г  Соль — 5 г  Перец — 3 г  Для соуса дзадзыки
Йогурт греческий 2 столовых ложки
Огурец 1 штука
Соль 1 щепотка
Чеснок 1 зубчик
Масло оливковое 2 чайных ложки
Как готовить
Крупно нарубить баранину, нарезать мелко лук и пропустить все ингредиенты через мясорубку. Отбить фарш руками, посолить, поперчить и сформировать котлету. Убрать ее в холодильник на 30 минут.
Маринованная свекла
Тонко нарезать сырую свеклу (слайсы толщиной) 1 — 1,5 мм. Маринад: яблочный уксус, оливковое масло, соль, перец розовый и сахар перемешать, довести до однородной массы. Свеклу мариновать в течение 20 минут.
Соус дзадзыки
Очищаем свежий огурец от кожицы, натираем мякоть на мелкой терке и слегка отжимаем от влаги, затем посыпаем щепоткой соли, перемешиваем и еще раз хорошо отжимаем. Смешиваем густой греческий йогурт и огурец, добавляем раздавленный ножом чеснок, вливаем немного оливкового масла, перемешиваем и выкладываем в соусник.
Все овощи нарезать слайсами толщиной 3 мм. Баклажан, цукини и лук обжарить на сковородке на сильном огне в течение минуты. Бланшировать в кипятке листы савойской капусты 30 секунд.
Обжарить на гриле котлету до полуготовности и чуть остудить. На листья выложить котлету, добавить соус дзадзыки, положить сверху овощи и накрыть вторым листом, зафиксировать все шпажкой. Обжарить бургер на гриле с двух сторон по две минуты. На тарелку выложить карпаччо из маринованной свеклы, сверху положить бургер и украсить луком фри.
Приятного аппетита!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
От окрошки до гаспачо: лучшие рецепты холодных супов Тако, пудинг и чолула: мексиканские повара удивили москвичей Пломбир на высоте: Как готовят мороженое в московском небоскребе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
VIP-фигуры: первые леди на пляже20
Пугачева горько плакала после разрыва3
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»161
Подруга показала фото Бони без фотошопа22
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев14
Новости партнеров
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение