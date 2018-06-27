Как в ресторане: летняя зелень и другие витамины

Бывает ли так, что вам безудержно хочется свежей зелени? Если вы испытываете настоящую гастрономическую страсть к ко всей зеленой ботве, то этот текст для вас. Тем более что конец июня — настоящий рай для любителей витаминов. Ведь зелень отправляется на стол прямо с грядки, и в продаже уже появились практически все мыслимые молодые овощи. Это не только лучший период, чтобы поэкспериментировать с новыми блюдами, но и отличный момент для диеты. Рецептами с «МИР 24» по традиции поделились шеф-повара московских ресторанов.

Икра из крапивы

Фото: предоставлено рестораном «Шинок»

Этим рецептом с нами поделилась шеф-повар ресторана «Шинок» Елена Никифорова . Крапива придает совершенно особенный вкус блюдам, в которые она добавлена. Густая овощная икра с зеленью особенно вкусна со свежим тостом.

Ингредиенты

Морковь — 150 г Лук — 150 г Болгарский перец — 100 г Шпинат — 100 г Кабачки — 100 г Крапива молодая –400 г Масло растительное — 10 мл Соль — 5 г Сахар — 10 г Лимонный сок — 20 мл Тост из белого хлеба — 1 шт Кинза — 5 г Как готовить

Крапиву промыть, порубить и слегка припустить с небольшим количеством кипятка на разогретой сковороде, затем добавить масло и обжарить.

Очистить морковь и лук, мелко нарезать и тушить в отдельной глубокой посуде под закрытой крышкой до полуготовности. Добавить болгарский перец, шпинат, кабачки и полуфабрикат крапивы. Потушить минут 10, охладить и заправить солью, сахаром и лимонным соком. Полученную овощную массу пробить в блендере. Подавать с мелко нарубленой кинзой и тостом из белого хлеба.

Салат с ростками подсолнечника

Фото: предоставлено рестораном «Crabber Сити»

Пророщенные семена злаков — необыкновенно полезный, исключительный по своим свойствам продукт. Они продаются во многих супермаркетах, в отделах микрозелени. Ростки подсолнечника прекрасны не только своим богатым поливитаминным составом, но и наличием в них антиоксидантов и низкой калорийностью. Салата из них предельно прост в приготовлении. Этот рецепт от концепт-шефа ресторана «Crabber Сити» Камеля Бенмамара.

Ингредиенты

Ростки подсолнечника — 80 г Морковь — 30 г Огурец свежий — 20 г Кинза — 10 г Кунжут — 5 г Соус — 15 г Для соуса:

Сок лимона — 17 г Ким Чи — 2 г Масло виноградной косточки — 20 г Соевый соус — 25 г Сахар — 7 г Как готовить

Нарезать соломкой огурец, а морковь натереть на крупной терке или очень тонко нарезать. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар, растереть до однородной массы.

К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и добавить кинзу.

Салат с авокадо и крабом

Фото: предоставлено рестораном «Christian»

Соус на основе кокосового молока и кусочки быстро обжаренного мяса краба придают этому салату необычное звучание и делают его очень изысканным. Так что такой салат — идеальный вариант для легкого романтического ужина. Рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Christian» Кристиан Лоренцини.

Ингредиенты

Масло растительное — 10 г Соус Киккоман — 20 г Огурцы свежие — 20 г Салат Корн — 5 г Салат Руккола — 5 г Кунжут белый — 2 г Помидоры Черри — 3-4 шт.

Фаланга краба — 50 г Авокадо фиолетовый — 50 г Укроп свежий — 3 г Для соуса

Картофель отварной — 20 г Сок лимона — 5 г Кокосовое молоко — 10 г Соус Киккоман — 5 г Как готовить

Отварной картофель, кокосовое молоко, сок лимона и соевый соус пробить блендером до получение однородного кисло-сладкого густоватого соуса. Мясо краба обжарить на растительном масле в течение 30 секунд, добавить соус Киккоман и снять с огня.

Огурцы нарезать слайсами, авокадо кубиками, помидоры разделить на четыре-шесть частей. Перемешать измельченные ингредиенты с листьями салата и заправить соусом на основе кокосового молока. Мясо краба нарезать на кусочки и выложить сверху на салат. Посыпать кунжутом и украсить укропом.

Клубника с рукколой под соусом «Васаби»

Фото: предоставлено рестораном «SEVEN»

Клубника отлично сочетается с летней зеленью и овощами. Это просто подарок для тех, кто следит за фигурой! О рецепте летнего ароматного салата с рукколой рассказал бренд-шеф ресторана «SEVEN» Дмитрий Шуршаков.

Ингредиенты

Руккола — 60 г Киноа — 30 г Фенхель — 40 г Огурец свежий — 2 шт Клубника — 120 г Фисташки — 10 г Для соуса «Васаби»:

Сметана — 70 г Майонез — 70 г Сгущенное молоко — 30 г Васаби — 10 г Лимонный сок — по вкусу

Как готовить

Для соуса смешать сметану, домашний майонез, сгущенное молоко, васаби и лимонный сок.

Киноа отварить в подсоленной воде. Фенхель нарезать кружочками, а огурец, очищенный от кожи и семян, — ломтиками. Овощи и рукколу смешать с киноа и соусом, переложить на тарелку, подавать с нарезанной клубникой, украсив блюдо фисташками.

Мелидзана

Фото: предоставлено рестораном «Molon Lave»

Мелидзана — это греческая закуска, которая готовится из запеченных баклажан и томатов. Она аппетитная, легкая, наполненная вкусами летних овощей. Рецептом мелидзаны с нами поделился бренд-шеф греческого ресторана «Molon Lave» Стаматис Цилиас.

Ингредиенты

Баклажаны — 500 г Болгарский перец — 300 г Петрушка — 100 г Чеснок — 1 зубчик

Масло оливковое — 50 мл Винный уксус — 7 мл Соль — 3 г Перец — 3 г Как готовить

Баклажаны и перец запечь целиком до мягкого состояния, предварительно сделав небольшие надрезы. После этого завернуть их в фольгу, дать остыть и очистить от шкурки. Перец очистить от семечек.

Нарезать овощи кубиками 1x1 см. Петрушку и чеснок измельчить и добавить в получившуюся массу. Потом добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешать и дать чуть настояться, взаимно пропитаться запахами и вкусами. Подавать со свежим домашним хлебом.

Стручки зеленой фасоли с чесноком и перцем

Фото: предоставлено рестораном «Hong Kong»

Стручки бланшированной фасоли, обжаренной в сковороде вок с оливковым маслом, очень хороши в сочетании с китайскими черными хрустящими грибами и специями. Перец и чеснок, а так же три вида соуса делают блюдо сочным и ароматным. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «Hong Kong» Дмитрия Шуршакова.

Ингредиенты

Стручковая фасоль — 200 г Перец красный — 15 г Перец жёлтый — 15 г Черные грибы — 20 г Кунжут — 5 г Чеснок — 5 г Растительное масло — 30 г Устричный соус — 30 г Соевый соус — 10 г Темный соевый соус — 10 г Как готовить

Сухие китайские грибы надо предварительно замочить на два часа, после чего слить воду, помыть грибы, отварить их и снова замочить на два часа.

Далее бланшируем фасоль. Для этого необходимо сначала промыть ее под проточной водой, очистить. После чего отвариваем фасоль в течение трех минут. Когда фасоль будет готова, сливаем воду и заливаем новую, холодную… Три минуты, и достаем фасоль из кастрюли.

Перец нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем фасоль и перец на кипящем растительном масле в сковороде вок в течение одной минуты, выкладываем на блюдо. Чеснок мелко рубим и добавляем в блюдо. Сверху поливаем устричным, соевым и темным соевым соусами. Тщательно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом.

Бургер Арни в савойском капусте

Фото: предоставлено рестораном «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Live»

В этом диетическом бургере отсутствует главный вредный для фигуры ингредиент: хлеб. Зато в нем есть сочная котлета из баранины, соус дзадзыки и овощи гриль. Рецептом поделилися шеф-повара бара «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Live» Александр Пинчук.

Ингредиенты

Савойская капуста— 2 листа

Баклажан — 30 г Цукини — 30 г Красный лук — 30 г Помидор — 30 г Соус Дзадзыки — 30 г Орегано — 2 г Карпаччо из свеклы — 50 г Лук фри — 5 г Яблочный уксус — 10 г Оливковое масло — 50 г Соль — 2 г Перец розовый — 1 г Сахар — 5 г Для фарша

Баранина — 120 г Лук репчатый — 30 г Курдючное сало — 20 г Соль — 5 г Перец — 3 г Для соуса дзадзыки

Йогурт греческий 2 столовых ложки

Огурец 1 штука

Соль 1 щепотка

Чеснок 1 зубчик

Масло оливковое 2 чайных ложки

Как готовить

Крупно нарубить баранину, нарезать мелко лук и пропустить все ингредиенты через мясорубку. Отбить фарш руками, посолить, поперчить и сформировать котлету. Убрать ее в холодильник на 30 минут.

Маринованная свекла

Тонко нарезать сырую свеклу (слайсы толщиной) 1 — 1,5 мм. Маринад: яблочный уксус, оливковое масло, соль, перец розовый и сахар перемешать, довести до однородной массы. Свеклу мариновать в течение 20 минут.

Соус дзадзыки

Очищаем свежий огурец от кожицы, натираем мякоть на мелкой терке и слегка отжимаем от влаги, затем посыпаем щепоткой соли, перемешиваем и еще раз хорошо отжимаем. Смешиваем густой греческий йогурт и огурец, добавляем раздавленный ножом чеснок, вливаем немного оливкового масла, перемешиваем и выкладываем в соусник.

Все овощи нарезать слайсами толщиной 3 мм. Баклажан, цукини и лук обжарить на сковородке на сильном огне в течение минуты. Бланшировать в кипятке листы савойской капусты 30 секунд.

Обжарить на гриле котлету до полуготовности и чуть остудить. На листья выложить котлету, добавить соус дзадзыки, положить сверху овощи и накрыть вторым листом, зафиксировать все шпажкой. Обжарить бургер на гриле с двух сторон по две минуты. На тарелку выложить карпаччо из маринованной свеклы, сверху положить бургер и украсить луком фри.

Приятного аппетита!

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