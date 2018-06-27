Лотки под яйца из картона

Яйца — очень хрупкий продукт, поэтому требования к упаковке, в которой они хранятся и транспортируются, несколько иные, чем к упаковке для других продуктов. На современном упаковочном рынке существует несколько разновидностей изделий из синтетических полимеров и целлюлозно-бумажной продукции с различными конструктивными особенностями. Практически все емкости для сохранности яиц имеют схожую конфигурацию, основанную на типоразмере продукта, помещенного в середину. Они могут отличаться количеством ячеек, формой и толщиной перегородок, не говоря уже о декоративном оформлении поверхности изделия. Лотки для массового потребления имеют 10, 20 и 30 ячеек для яиц. Есть оригинальные варианты от отдельных производителей с 4, 18 или 26-ю ячеечной структурой, но это скорее исключение из правил.

Защелкивающиеся застежки у таких упаковок работают по похожему принципу (одна продевается в другую) и могут отличаться лишь своей формой и размером, не влияющим на функциональное предназначение. Стенки картонной тары для яиц со всех сторон обладают большой толщиной для обеспечения сохранности продукта. Яичная упаковка универсальна в плане фасовки, товар в нее помещается одинаково эффективно как на автоматических линиях, так и ручным способом. По официальной статистике производственных компаний, 67% тары в нашей стране изготавливается из картона, 28% из полимеров и 5% из других разновидностей материалов. Лотки из формованного целлюлозно-бумажного сырья имеют 2 самых широко применяемых вида: без крышки на 20-30 яиц и 2-х компонентные с застежкой на 10 яиц. Отходы картонной упаковки, использованные печатные издания и другое вторсырье активно используются для производства тары такого типа.

Преимущества использования картонной тары для яиц Важным преимуществом применения картонной упаковки является то, что она произведена из макулатуры. Это значит, что выброшенную тару можно вторично переработать и изготовить новый лоток. Сама по себе целлюлоза (основа картона) является биоразлагаемым материалом, который под воздействием естественных факторов способен разлагаться в почве, не причиняя вред окружающей среде. К маркетинговым преимуществам картонной тары можно отнести возможность нанесения на ее поверхность печати, позволяющей улучшить ее внешний вид. На лотки легко клеятся этикетки и прочие конструктивные элементы, несущие декоративный и информативный характер. Упаковка для яиц из картона прочная, износоустойчивая и не боится попадания прямых солнечных лучей.

Различные виды лотков могут иметь смотровые отверстия для визуального контроля содержимого тары. У них немного сокращена «маркетинговая» площадь для нанесения этикетки, но с их помощью можно проследить качество продукта, не раскрывая лоток. Упаковка для хранения и транспортировки перепелиных яиц может отличаться от куриных аналогов не только размерами, но и конструктивными особенностями. Тара из гофрокартона используется крайне редко, но ее все же, можно найти в точках оптово-розничной торговли. Картонные лотки немного продлевают срок хранения яиц по сравнению с пластиковыми аналогами.