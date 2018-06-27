Как ускорить метаболизм и похудеть?

Для того, чтобы не углубляться в понятие метаболизма, его можно представить в виде постоянного процесса превращения компонентов пищи в энергию для тела. От скорости метаболизма зависит склонность человека к появлению лишнего веса, сам метаболизм в свою очередь зависит от образа жизни человека. Меняя привычки, можно изменить скорость метаболических процессов.

Медленный метаболизм заставляет набирать лишние килограммы, его причинами являются недостаток физической активности и увлечение строгими диетами. Когда человек часто сидит на диетах, он рассчитывает похудеть, он рассчитывает похудеть, но его тело привыкает получать и тратить мало калорий, в результате чего вес увеличивается.

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Из всех способов управления метаболизмом работать будут только три:

Получение достаточного количества энергии с пищей;

Достаточная физическая активность для того, чтобы потратить энергию;

Питание по режиму с небольшими перерывами между поступлениями пищи.

Получение достаточного количества калорий

Добиваться избавления от лишних килограммов и сильно ограничивать поступление калорий — это неправильная стратегия. Для нормальной скорости метаболизма важно, чтобы организм получал необходимое ему количество калорий, особенно из полезных жиров. Белки и углеводы тоже очень значимы, безуглеводные диеты помогают похудеть, но лишь на некоторое время, замедление метаболизма останавливает потерю веса.

Некоторые категории продуктов обладают свойством ускорять обменные процессы, сильнее всего эти свойства выражены у острых блюд, специй и пряностей. В противовес им существуют продукты, от которых метаболизм замедляется, это сахар и все продукты на его основе, алкогольные напитки, энергетические стимуляторы, в том числе напитки и продукты с кофеином. Также свойством замедлять метаболизм обладает курение.

Активность с целью потратить калории

Калории нужно не только получать, но и тратить, помимо повседневной активности ежедневно как минимум по 45 минут следует заниматься спортом или хотя бы прогуливаться в быстром темпе. Если человек привык к малоподвижности, то для ускорения его метаболизма в первое время будет достаточно 15 минут активности в день, постепенно время тренировок должно увеличиться до 45 минут.

Если есть необходимость избавиться от лишнего веса, то аэробные спортивные нагрузки нужно сочетать с анаэробными. Силовая тренировка способствует увеличению количества мышечной массы, чем больше процент содержания мышц в теле — тем выше его энергетические затраты.

По мере выработки привычки к тренировкам нужно делать их менее долгими, но более интенсивными.

При этом важно помнить, что интенсивному тренировочному графику должен соответствовать полноценный режим восстановления и отдыха.

Питание по режиму

Правильное питание для управления метаболизмом — это не просто употребление полезных продуктов, это наличие режима. Важнейший прием пищи для ускорения метаболизма — это завтрак, первый прием пищи запускает обменные процессы после ночного замедления. Приемы пищи должны происходить не реже, чем каждые три часа, но при этом не быть объемными, между основными трапезами могут присутствовать небольшие полезные перекусы.

Стремиться к похудению и голодать — это преступление против метаболизма, чем меньше энергии поступает в тело, тем больше будет припасено впрок в виде жира. Все метаболические процессы протекают с участием воды, поэтому ежедневно важно выпивать не менее двух литров, обезвоживание замедляет метаболизм и провоцирует появление лишнего веса.

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