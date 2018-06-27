Химия и жизнь: альдегиды в парфюмерии

В описании многих современных ароматов можно встретить упоминание некой «альдегидной» ноты. По словам парфюмеров, благодаря ей духи подстраиваются под естественный запах тела, звуча по-иному на коже разных людей. А еще без альдегидов невозможно создать многосоставные парфюмерные новинки.

Не только профессионалы, но и люди, далекие от парфюмерии, знают, что получать эфирные масла из большинства растений трудоемко и дорого. На «синтетику», естественно, смотрят косо, ведь зачем нужны искусственные компоненты? Конечно, для удешевления! Вот только немногие понимают, что именно благодаря этой «синтетике» на свет появились культовые ароматы, без которых мир парфюмерии сейчас невозможно себе представить.

Так что же такое альдегиды? Химическим языком говоря, это органические соединения без молекулы воды. Открыли их в начале ХХ века, и именно благодаря им духи стали более сложными и многогранными. До этого в ходу у женщин были простые композиции из нескольких эфирных масел. Альдегиды же позволили объединять, что называется, в одном флаконе более двадцати нот, причем они стали раскрываться постепенно, одна за одной, а не сразу. То есть появилась уже привычная нам сейчас парфюмерная пирамида.

Одни из первых «альдегидных» духов теперь уже стали классикой. Это знаменитые Chanel №5, созданные французским «носом» Эрнестом Бо. Они поразили покупательниц: формула была крайне сложной, состоящей из множества ингредиентов. Одна нота тянула за собой другую, и целостный образ складывался, как пазл. Создание такого шедевра по старым технологиям с применением разных эфирных масел было невозможно.

Дело в том, что какие бы эфирные масла ни применялись, при большом их количестве ароматы смешиваются, и в итоге получается нечто невнятное. Альдегиды все изменили. С тех пор сложные химические соединения стали использоваться при создании множества разнообразных духов — терпких и легких, сладких и цветочных: Lancome Climat, Hermes Caleche, Lanvin Arpege.

Альдегиды обволакивают парфюмерную композицию, придавая ей то небывалую свежесть и влажность, то пьянящую томность в зависимости от концентрации. Причем с их помощью легко имитировать и другие запахи. Альдегид в концентрированном варианте может обладать одним ароматом, а если его разбавить, дает совсем иной. Одни альдегиды используются для имитации натурального запаха, другие придают духам насыщенность и глубину. Эта вариативность открывает огромное поле для экспериментов.

К примеру, фенилацетальдегид используется для создания нежных весенних композиций, поскольку обладает запахом гиацинта. Цитраль — незаменимый альдегид в цитрусовых парфюмах. Также для имитации аромата лимона, мандарина и апельсина применяется октаналь, или каприловый альдегид. Почувствовать на своей коже миндаль можно при помощи бензойного альдегида. А пеларгоновый альдегид в разбавленном состоянии имеет выраженный запах розы.