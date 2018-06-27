Жители Дмитрова смогут купить фермерские продукты на ярмарке «Ценопад» до 1 июля

Социальная ярмарка «Ценопад» открылась 26 июня в подмосковном Дмитрове, почти 50 торговых точек будут продавать свежие фермерские продукты по сниженным ценам до 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Вчера на Торговой площади в городе Дмитров стартовала социальная ярмарка «Ценопад». На ярмарке, которая будет открыта по 1 июля организовано 49 торговых мест», — говорится в сообщении.

Участники ярмарки представили большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , на «Ценопаде» покупатели смогут приобрести свежие клубнику, черешню и вишню по цене от 150 рублей за килограмм, огурцы — от 80 рублей за килограмм, помидоры — от 100 рублей за килограмм.

Помимо этого, можно приобрести свежую зелень, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, сыры, колбасные изделия, рыбу, мармелад, халву, кондитерские изделия, поделки ручной работы, трикотаж, пастельные принадлежности, авторскую одежду, костромской лен, церковные принадлежности и многое другое.

Кроме того, со скидкой до 70% можно будет приобрести «ценопадные продукты» — порядка 22 наименований.

Акция «Ценопадный продукт» является постоянной на всех социальных ярмарках «Ценопад». Суть акции в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, при этом скидка на данный товар достигает 70%.