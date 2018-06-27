Как добиться идеальной фигуры при помощи Протеин Оптимум Нутришн?

Преимущества приёма протеина

Протеин Оптимум Нутришн является сывороточным продуктом, так как состоит из изолята и концентрата. В составе практически нет сахара, присутствуют белки, углеводы и жиры. Каждая порция протеина Оптимум Нутришн Голд имеет более пяти грамм аминокислот ВСАА, которые характеризуются антикатаболическим эффектом.

Товар способствует набору мышечной массы и накапливает энергию.

При приёме одной порции к организму поступает более четырёх грамм глютамина, что считается достаточно важной аминокислотой для каждого спортсмена.

При помощи продукции Оптимум Нутришн возможно добиться хороших спортивных результатов.

Выделяют такие преимущества протеина:

Сухая мышечная масса заметно увеличивается.

Оказывает полноценное восстановление после сильных нагрузок.

В мышцы поступают необходимые аминокислоты и ВСАА.

Не даёт распадаться мышечным белкам или предотвращает катаболизм.

Анаболические процессы в организме проходят достаточно быстро.

В каждой порции есть: 24 грамма ультрачистого сывороточного продукта, 5 грамм ВСАА и более 4 глютамина.

Происходит укрепление иммунитета.

Срок действия достаточно быстрый.

Идёт максимальное усвоение.

Протеин Оптимум Нутришн Голд стандарт используют бодибилдеры. Каждая тренировка спортсмена — это повреждение мышц на клеточном уровне. Восстановление происходит во время полноценного отдыха. Мышечные клетки не способны возродиться из жиров или углеводов, для этого необходимы белки, а именно аминокислоты.

Съест такую порцию еды, в которой присутствовало б необходимое количество нужных компонентов, невозможно. Но приготовить протеиновый коктейль просто и полезно, что можно сделать в любом месте.

Состав и как применять протеин

Выделяют такие составляющие компоненты:

Белки.

Углеводы.

Сахар — не более одного грамма.

Жиры.

Натрий.

Холестерин.

Витамин А и С.

Железо.

Кальций.

В аминокислотный состав входят: валин, триптофан, треонин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, аргинин, цистин, тирозин, гистидин, пролин, глютамин, аспарагиновая кислота, серин, глицин, аланин. Энергетическая ценность продукта составляет 130 Ккал. Калории от жиров — 20.

Простыми словами, в состав товара входят сывороточные изоляты и концентраты, пептиды молочной сыворотки. Также добавлены ароматизаторы, которые имеют натуральное и искусственное происхождение, лактаза, лецитин, сахараза, соль.

Принимать протеин рекомендовано от двух порций при тренировках. Первый раз — между приёмами еды, второй — в последние сорок пять минут занятия. В не тренировочные дни стоит принимать одну порцию. Также возможно дополнительное использование на протяжении дня — между приёмами пищи.

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Порция смешивается с 200 или 300 миллилитрами нежирного молока или обычной воды. Количество употребляемого продукта полностью зависит от потребностей организма в белках и калориях. Порции возможно, как увеличивать, так и уменьшать. Это не повлияет на здоровье, так как товар высококачественный и хорошо усваивается в организме.

Новичкам стоит принимать продукт от 3 до 6 раз в дни отдыха, а во время тренировок — от 2 до 4. В интернете можно прочитать отзывы про Оптимум Нутришн протеин и узнать точную цену.

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