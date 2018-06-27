Учёные: Поедание продуктов необычным способом приносит больше удовольствия

Употребление привычных продуктов необычным способом приносит гораздо больше удовольствия от еды. Как сообщают argumenti.ru, такую гипотезу выдвинули сотрудники Чикагского университета.

Прежде чем сделать это предположение, они провели исследование, в ходе которого добровольцам, разбитым на две группы, предложили съесть порцию попкорна. Одна часть участников эксперимента ела его привычным способом, то есть, руками. Другим предложили подойти к процессу творчески: съесть попкорн палочками для еды. В итоге выяснилось, что те, кто поедал привычное блюдо «экзотическим» способом, получили от него гораздо больше удовольствия.

Специалисты связали это с тем, что участники эксперимента, которые использовали палочки, больше концентрировались на приеме пищи и уделяли еде повышенное внимание.