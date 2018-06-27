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7 beauty-средств, которые пригодятся вам этим летом
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7 beauty-средств, которые пригодятся вам этим летом 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
FashionTime.ru отобрал лучшие косметические средства, которые помогут поддерживать состояние кожи и волос в отличном состоянии в летнее время. Кстати, средства можно взять и в отпуск, там они тоже окажут хорошую службу.
капли красоты и матирующий крем ERBORIAN BB Drops от ErborianКрем Matte
Незаменимое средство этим летом — BB Drops от Erborian. Это так называемые «капли красоты», которые можно использовать как самостоятельное средство или смешивать с дневным кремом. «Капли красоты» обеспечивают легкое сияние и делают кожу гладкой и здоровой. Средство BB Drops обогащено женьшенем, который разглаживает кожу, делает ее заметно более мягкой и ровной, помогает добиться сияющего, бархатистого финиша. Если не хотите везти в отпуск большую косметичку, возьмите это средство, используя его вместо крема или в качестве основы под макияж. BB Drops — это своеобразный фотошоп в вашей косметичке.
Если будете смешивать с кремом, добавляйте всего пару капель средства BB Drops от Erborian.
Крем для лица Matte от Erborian увлажняет кожу и придает матовый финиш. Крем удобно взять с собой в отпуск, так как он скрывает поры, выравнивает тон кожи, придает матовый финиш и готовит кожу к нанесению макияжа. Средство представлено в объеме 15 мл и 45 мл. Можно использовать не только как базу под макияж или как самостоятельное средство, но и для того, чтобы подправить макияж в течение дня. скраб для тела и Victoria’s Secret Скраб для тела с морским пескомАроматизированное масло-хайлайтер
В преддверии отпуска не обойтись без скраба. Наш выбор — скраб для тела с морским песком: от Victoria’s Secret (1 799 руб.). Скраб можно использовать ежедневно, кожа становится гладкой, а аромат перенесет вас на пляж. Для красоты кожи на пляже и за его пределами воспользуйтесь бронзовым ароматизированным маслом-хайлайтерем от Victoria’s Secret (1 799 руб.). Благодаря маслу кожа приобретет золотистое сияние с бронзовым оттенком.
средства для волос Orofluido Amazonia Шампунь Orofluido Amazonia
Средства новой линейки Orofluido Amazonia подходят для ослабленных, ломких или поврежденных волос и обеспечивают глубокое питание и восстановление. В серию Orofluido Amazonia входят продукты для салонного ухода: очищающее мыло, масло и маска для глубокого восстановления, а также средства для домашнего ухода: шампунь, восстанавливающий бальзам и маска. Средства линейки содержат масло мурумуру, масло сача инчи, экстракт ягод асаи и аминокислоты кератина. Отдельно стоит отметить приятный аромат средств.
гели для душа Le Petit Marseillais Гель для душа Le Petit Marseillais Гель для душа Le Petit Marseillais
У бренда Le Petit Marseillais появилась новая коллекция гелей для душа «Бьюти Терапия» с ухаживающей формулой и комплексом натуральных ингредиентов. Гели подходят для ежедневного исполльзования. В новую коллекцию входят четыре геля: «Миндальная сладость» с миндалем и маслом карите, «Морские дары» с морскими минералами, «Розовые грезы» с маслом арганы, пчелиным воском и маслом лепестков розы, «Гармония оливы» с маслом оливы, пчелиным воском и миндалем.
дезодорант RexonaДезодорант Rexona в стике
У бренда Rexona появилась целая линейка обновленных дезодорантов: новый антиперспирант Rexona Свежесть Белых цветов и Личи и обновленный бестселлер бренда Rexona Свежесть Бамбука и Алоэ Вера c антиоксидантом. Антиоксиданты нейтрализуют воздействие вредных для кожи свободных радикалов, защищая ее и продлевая молодость. Антиперспиранты доступны в трех форматах: аэрозоль, ролик, карандаш.
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