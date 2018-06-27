Неаполь в Москве: открылась пиццерия «22 сантиметра»

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге открылась пиццерия «22 сантиметра». Спустя три года в Питере уже три пиццерии «22 сантиметра» и одна в Москве. FashionTime.ru рассказывает о заведении, которое только что открылось и куда вам стоит идти прямо сейчас.

В «22 сантиметра» готовят неаполитанскую пиццу, цены — демократичные, вкус — намного выше среднего. Заведение расположено на Солянке (ул. Солянка, д. 1/2), интерьер — в стиле лофт, дизайном занималась студия DA Architects (они же делали Market Place).

В здании — условно три этажа, на одном из которых в ближайшее время будут проводить мастер-классы. Имеет смысл наведаться, чтобы узнать все секреты из Неаполя, из старейшей пиццерии Starita.

По сравнению с другими заведениями, здесь пиццу готовят максимально ЗОЖно — насколько это возможно, конечно. Для приготовления используют итальянскую муку из мягких сортов пшеницы Molino DallaGiovanna, соль, воду и живые дрожжи. При этом не используют сахар, масло, яйца. А само тесто выдерживают минимум 24 часа в специальных камерах на низких температурах.

Так ваша пицца становится менее калорийной и более того — лучше усваивается организмом.

Выпекают пиццу в дровяной печи 60-90 секунд при температуре 470-490 градусов. В заведении установлены две печи. Вся пицца, представленная в «22 сантиметра» (все же название очень классное), разделена на два раздела: «Старый свет» (вечная классика) и «Новый свет» и рассчитана на одного человека (в диаметре ровно 22 сантиметра). Из классики рекомендуем заказать Пепперони (350 руб.) и острую пиццу Наполетана (330 руб.)

Пицца Груша/Горгонзола/Суджук

Из неизбитых заказывайте Грушу/Горгонзолу/Суджук (400 руб.), Кремлевскую звезду с трюфельной рикоттой (420 руб.). Кстати, в Санкт-Петербурге Кремлевская пицца называется Пять углов. Будете в северной столице, имейте это в виду. Любители сладкого не должны пройти мимо пиццы Малина/Маскрапоне/Соус Порто (360 руб.). К любой пицце можно добавить буррату за 350 руб.

Буррата на картофельной тортилье

Помимо пиццы тоже есть что заказать. Например, страчателлу с авокадо в трюфельном масле, шпинатом и томатами (380 руб.), битые огурцы в остром соусе (250 руб.), буррату на картофельное тортилье с пряными томатами (550 руб.). Из алкоголя пока представлено только пиво и сидр. Поэтому заказывайте домашний лимонад (420 руб. за 1 литр) — малина-розмарин-мед (есть и другие).

Каждый месяц в меню будет появлятся пицца, разработанная известным столичным шеф-поваром — Chef’s Pizza в действии. Ну что, вы уже знаете, какую пиццу закажете в «22 сантиметра»?