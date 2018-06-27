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В Петербурге уничтожили более 150 кг санкционки из магазина «Товары из Финляндии»
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В Петербурге уничтожили более 150 кг санкционки из магазина «Товары из Финляндии» 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Магазин под звучным названием «Товары из Финляндии» привлек внимание надзорных органов. Санкционный товар, который привезли из Суоми на продажу в Петербурге, уничтожили огнём.
Как сообщила 26 июня пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в результате проверки у торгового отдела, который продавал попадающее под продовольственное эмбарго продукты из европейских стран, в частности Финляндии, конфисковали более 150 кг продукции.
После конфискации 148 кг сыра и масла, произведенного в Финляндии, Дании и Голландии, а также 6 кг мяса и колбас из Финляндии, Италии и Германии отправили в высокотемпературную печь и сожгли.
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