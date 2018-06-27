В Петербурге уничтожили более 150 кг санкционки из магазина «Товары из Финляндии»

Магазин под звучным названием «Товары из Финляндии» привлек внимание надзорных органов. Санкционный товар, который привезли из Суоми на продажу в Петербурге, уничтожили огнём.

Как сообщила 26 июня пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в результате проверки у торгового отдела, который продавал попадающее под продовольственное эмбарго продукты из европейских стран, в частности Финляндии, конфисковали более 150 кг продукции.

После конфискации 148 кг сыра и масла, произведенного в Финляндии, Дании и Голландии, а также 6 кг мяса и колбас из Финляндии, Италии и Германии отправили в высокотемпературную печь и сожгли.