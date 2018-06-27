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Три совета после которых вы полюбите здоровое питание
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Три совета после которых вы полюбите здоровое питание 

МедикФорум 32 минуты назад
Фото: МедикФорум
Посмотрим на ситуацию серьезно. Уже сейчас более половины населения страдает скрытым, недиагностированным сахарным диабетом, онкологические заболевания приобретают масштаб эпидемии, дети рождаются с целым набором недугов, сердечно-сосудистые заболевания «молодеют» год от года, а возможная перспектива старческого слабоумия — это просто «вишенка на торте». Предлагаемые в супермаркетах продукты удручают своим составом. О том, на какую химию успели «подсадить» нас пищевые корпорации, в телеэфире и интернете информации хватает. Вывод: сегодня редкий храбрец осмеливается без страха заглянуть в свое будущее. Как же быть? Продолжать курсировать между супермаркетами и аптеками или попробовать изменить ситуацию в сторону здоровья и долголетия? МедикФорум решил выяснить, как заставить себя полюбить здоровую пищу.
Почему так важно здоровое питание?
Сегодня все больше людей серьезно задумываются об изменении своего рациона в пользу здорового питания. И ничего вроде бы сложного. Благо, в каждом городе открываются и множатся магазины здорового питания и экопродуктов. В наличие широкий ассортимент «чистых» от химии товаров и горячее желание перемен. Человек приходит в магазин, набирает полезных продуктов и уходит вдохновленным. Что же дальше? А ничего.
Зачастую едва вскрытые коробки валяются в кухонных шкафах до истечения срока годности, а затем выбрасываются. Вот мы и дошли до сути проблемы. Оказывается, одного желания начать новую жизнь мало. Человек, выросший на рафинированных продуктах, пробует все цельнозерновое, бездрожжевое, холодного отжима, не сладкое, без консервантов, и не понимает, «как можно это есть?» А ему говорят, что сбросить лишние килограммы с фиксированным результатом, избавиться от одышки, нормализовать давление можно только полностью и планомерно изменив свои пищевые привычки и пристрастия.
Как же перейти на здоровое питание легко и без стресса?
Прежде всего, это не та крепость, которую непременно нужно штурмовать. Попробуйте сделать это постепенно. 1. На первом этапе поймите, что любое оздоровление начинается с очищения. Мы же делаем периодически генеральную уборку своей квартиры? Наведите чистоту внутри своего организма хотя бы один раз, и вам уже не захочется «захламлять» себя. Новое ощущение легкости и чистоты захочется сохранить. Что для этого надо? — Вода. То, с чего начинается и чем заканчивается день. Практически все процессы в организме проходят с участием воды. Нет воды — нет метаболизма, замедлено расщепление пищи, густая кровь, не выводятся яды и шлаки, мы неповоротливы и грузны. Осознайте это, и желание пить вместо магазинных соков просто чистую воду, придет, само собой. Пейте больше воды, организм начнет благодарить вас очень быстро, поверьте! Вспомните только, что в детстве мы все водохлебы. Организм ребенка мудр. А еще, жажда иногда маскируется под голод. Стоит выпить воды, и мнимый голод отступит.
— Отруби и клетчатка. Кроме того, что любая грубая клетчатка вычищает от завалов грязи наш кишечник, у нее есть еще одна важная функция. Это, оказывается, основная пища для наших бифидо— и лактобактерий. Попробуйте лишить их питания, и, сколько бы вы ни поставляли в свой организм новых и новых порций полезных бактерий, патогенная флора очень быстро расправится с ними. Вывод: ужин обязательно должен содержать грубую клетчатку. Почему именно ужин? А чтобы за ночь полезные бактерии основательно «поработали» с клетчаткой себе и вам во благо. — Масло. Например, льняное и конопляное для начала. Обязательно холодного отжима. Поставщики Омега 3 и Омега 6 полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме, но необходимы для нормальной его работы. Возвращают эластичность сосудам, чистят их от вредного холестерина, «разгоняют» кровь, загустевшую от малоподвижного образа жизни и пристрастия к жирному/сладкому. Попробуйте салат с вкусным конопляным маслом, начните хотя бы с пары чайных ложечек в день, увидите разницу. 2. На этом этапе меняется сознание, а точнее, приходит осознание перемен. Чистый организм требует иного обращения. Теперь он сам захочет диктовать вам новые пищевые привычки. Пришло время менять жизнь.
— Стакан воды за полчаса до еды — и уже не захочется поглощать пищу огромными порциями. — Да и сосиску появится потребность заменить чем-то более полезным, например куриной грудкой. — Часто и понемногу. Порция еды не должна превышать по объему двух ладошек, сложенных «лодочкой». 3. А дальше вы спокойно откажитесь от пирожного в пользу фруктов, захотите побольше узнать про полбу, булгур, зеленую гречку, иван-чай, обратите свое внимание на цельнозерновую муку, а макароны предпочтете из муки 2-го сорта. 4. Настает время отвергнуть все «белое». То есть рафинированное. Очищенный шлифованный рис, макароны, картошка, сахар, соль, рафинированное подсолнечное масло. Список можно продолжить. Альтернатива — темные крупы, свежие фрукты, запеченное мясо, сезонные овощи, мед. Это уже красивые предпочтения! 5. Любой грамотный диетолог будет настаивать на том, что в доме должен быть хотя бы минимальный, базовый набор масел холодного отжима. О конопляном и льняном речь шла выше, а кроме них — оливковое, виноградной косточки, кедровое. Пренебрегать этим — значит лишать организм сверхценных растительных жиров.
Как эти привычки скажутся на организме?
Возможно, этими пищевыми привычками вы и ограничитесь. Уже прекрасно. Организм помолодел, постройнела фигура, легко дышать и двигаться, перестала мучить аллергия и нормализовалось давление. А может быть, вы захотите пойти дальше. Вместо покупки привычных батонов интересно было бы печь свой собственный бездрожжевой хлеб из цельнозерновой муки с зернами, сухофруктами. Потом захочется попробовать самостоятельно делать полезный мармелад, зефир, крекеры и флаксы. А это уже творчество, не только здоровье! Поэтому не надо отчаиваться, если вы разок заглянули в магазин здорового питания, а потом бросили эту затею. Помните: переход на здоровые пищевые привычки может быть легким и приятным. Начните все сначала, постепенно, с ориентиром на перспективу. Все получится, а результат восхитит! Ранее ученые рассказали, как здоровое питание влияет на пищеварение.
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