Любимый вкус детства. Рецепты приготовления полезной газировки

Быстро освежиться, утолить жажду и притупить чувство голода в жаркий день поможет газированная вода. Но та, что продаётся в магазине, содержит много красителей и химических добавок. Полезную газировку, которую разрешено пить даже детям, можно сделать только самостоятельно в домашних условиях. По вкусу она напомнит шипучую воду из советских автоматов, за которой прежде в парках и скверах выстраивались длинные очереди.

Сладкие «пузырьки»

Приготовить напиток со щекочущими «газиками» поможет сифон со сменными газовыми баллончиками CO₂. В 80-е годы эти устройства для газирования воды можно было найти практически в каждой семье. Благодаря моде на здоровый образ жизни и эко-продукты они снова завоёвывают рынок. Сейчас самый простой агрегат стоит около 2 тыс. рублей.

Секрет состоит в том, что заливать в ёмкость сифона можно только очищенную и холодную воду. И уже потом добавлять в газировку сок, сироп или варенье. Бюджетный рецепт газировки предусматривает использование газированной минеральной воды. А можно обойтись и без неё, например, если взять лимонную кислоту и соду.

«Байкал»

10 г травы зверобоя10 г корня солодки или его порошка10 г иголочек пихты10 г элеутерококка3 литра водысок ½ лимона200 г сахара (можно заменить порошком стевии или добавить её листья в настой)

Этот напиток в Советском Союзе считался аналогом «Кока-Колы» . Он также имел тёмно-коричневый цвет, но за счёт содержания различных трав был несравненно полезнее американской газировки. Он хорошо утолял жажду и тонизировал организм.

Для приготовления «Байкала» залейте необходимые травы горячей кипячёной водой и дайте настояться три часа. Далее процедите и поставьте настой на огонь. Добавьте сахар, сок лимона и доведите до кипения. Пить напиток можно горячим и холодным. Кроме того, с помощь сифона «Байкал» можно сделать газированным.

«Тархун»

1 пучок свежего эстрагонасок 1 лимонасок 1 лайма½ стакана кипячёной водысахар по вкусу

Основной компонент «Тархуна» — это эстрагон, который улучшает пищеварение и укрепляет сосуды.

Для приготовления напитка измельчите в блендере эстрагон и смешайте его с соком лимона и лайма, водой и сахаром. Затем процедите эту массу и разведите получившейся раствор холодной кипяченой водой в соотношении 1 часть сока на 4 части воды.

«Дюшес»

1 груша½ лимона1,5 ч. ложки сахара или сахарный сироп200 мл газированной водылёд

«Дюшес» изготавливается на грушевом настое. Он улучшает пищеварение и обладает антисептическим действием.

Для начала из груши надо сделать свежевыжатый сок. Далее добавьте в него сок лимона и налейте получившийся напиток в ёмкость со льдом. Положите сахар и залейте всё минеральной газированной водой. Перемешайте и можно подавать на стол.

«Ситро»

5 лимонов1 стакан сахара4 стакана воды

Натрите на тёрке цедру лимона, плюс потребуется выжать сок этого лимона и ещё трёх других. Массу положите в эмалированную кастрюлю и добавьте сахар. Залейте водой и кипятите в течение 10 минут. Сняв с огня, процедите и охладите напиток. По желанию его можно пропустить через сифон. Подавайте в бокале со льдом, украшенном дольками лимона.

«Буратино»

2 лимона2 апельсина2 литра воды½ стакана сахара

Из лимонов и апельсинов нужно выжать сок и процедить. В миску положите сахар, смочите его несколькими ложками воды, размешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и продолжайте варить на маленьком огне, пока сахар не станет светло-коричневым. Затем добавьте к сахару сок и воду, размешайте.

В таком виде «Буратино» можно пропустить через сифон. В этом случае добавьте к лимонаду ещё 2 литра воды и газируйте всё в сифоне. Если его у вас нет, то изначально полученный напиток нужно смешать в равных пропорциях с газированной минеральной водой.

«Крем-сода»

1 ч. ложка жидкой ванили2 стакана сахара1 стакан водыгазированная или простая водамороженое для подачи

Сахар и воду смешайте и, помешивая, доведите до кипения. Когда сахар растворится, выключите газ и добавьте ваниль. Получившийся сироп следует разбавить газированной водой по схеме: на 1 ст. ложку сиропа — 1 стакан газированной воды со льдом. Подавать напиток на стол надо с мороженым, ложку которого следует кинуть в стакан.

«Лимонад»

Обычный шипящий лимонад можно приготовить без сифона и минеральной воды. Для этого размешайте в стакане воды 2,5 г лимонной кислоты (либо сок лимона), немного соды и сахара. Когда щёлочь вступит в реакцию с кислотой, появятся первые пузырьки газа.