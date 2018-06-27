Минздрав назвал 5 опасностей вкусного мяса

Безобидная поездка за город на шашлыки кажется таковой только на первый взгляд. В реальности же именно жареное на мангале мясо оказалось крайне опасным для здоровья: Минздрав назвал как минимум пять угроз, которые делают шашлык чуть ли не смертельно опасным лакомством.

Удар по поджелудочной

Красное мясо в больших количествах вредно в принципе. Ученые ВОЗ давно доказали, что благодаря такой диете риск развития злокачественных опухолей вырастает в разы. С шашлыком дело обстоит еще хуже: капающий с мяса на угли жир подвергается пиролизу, в результате чего образуется канцероген бензпирен — точно такой же, какой есть и в табачном дыме. Бензпирен поднимается от углей прямо на мясо, концентрируясь на кусках в приличном количестве. Собственно, с каждым отправленным в рот кусочком вы получаете очень опасную дозу канцерогена.

Обострение проблем

Поздняя весна и лето традиционно время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Виной тому опять же жареное на углях мясо. Гастрит, холецистит и язвенная болезнь могут проявиться даже после одного съеденного шампура. Шашлык, конечно, штука очень вкусная, но рисковать ради него здоровьем не стоит.

Паразиты

Пожалуй, самый неприятный пункт в нашем списке. Подхватить паразитов (особенно опасен свиной и бычий цепень) от не до конца прожаренного на костре мяса проще простого. Очень важно покупать лишь в тех местах, где вам точно смогут показать сертификат качества.

Приятный запах болезни

Аромат поджаренного на костре мяса плотно ассоциируется у нас с отдыхом. А должен был бы вызывать к жизни чувство опасности: ученые из Цзинаньского университета доказали, что при горении угля в больших количествах выделяются полициклические ароматические углеводы. Они попадают на кожу, проникают глубоко в легкие и да, они очень канцерогенны.

Пережаренное мясо

На природе каждый повар. Кто-то не дожарит (привет, паразиты), а кто-то перестрахуется и доведет мясо до состояния хрустящей обугленной подошвы. Опасно ли это? Еще как. Пережаренная корочка переполнена еще одним видом канцерогенов, нитрозаминами.