Готовим бананово-шоколадные капкейки

Вам потребуется (на 12 шт):

— мука шеничная — 130 гр;

— разрыхлитель (пекарский порошок) — 1 ч. л;

— соль — щепотка;

— яйцо — 1 шт;

— сода — ½ ч. л;

— сахар — 150 гр;

— бананы — 100 гр (очень спелые);

— молоко — 100 мл;

— масло сливочное — 50 гр;

— шоколад — 100 гр. (1 плитка, я беру «Бабаевский» 75%);

— ягоды — по 1—5 на капкейк.

Смешайте сухие ингредиенты в отдельную миску, масло растопите, банан разомните вилкой и блендером перемешайте с яйцом, молоком и растопленным маслом. Смешайте с помощью миксера все ингредиенты.

В силиконовые формы положите несколько ягод черники, залейте тестом до половины формы, т. к. тесто будет подниматься.

Выпекайте в заранее нагретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки.

Шоколад растопите на водяной бане и аккуратно окуните каждый капкейк в шоколадную массу, украсьте ягодами черники, малины или земляники.

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