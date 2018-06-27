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Готовим бананово-шоколадные капкейки
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Готовим бананово-шоколадные капкейки 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется (на 12 шт):
— мука шеничная — 130 гр;
— разрыхлитель (пекарский порошок) — 1 ч. л;
— соль — щепотка;
— яйцо — 1 шт;
— сода — ½ ч. л;
— сахар — 150 гр;
— бананы — 100 гр (очень спелые);
— молоко — 100 мл;
— масло сливочное — 50 гр;
— шоколад — 100 гр. (1 плитка, я беру «Бабаевский» 75%);
— ягоды — по 1—5 на капкейк.
Смешайте сухие ингредиенты в отдельную миску, масло растопите, банан разомните вилкой и блендером перемешайте с яйцом, молоком и растопленным маслом. Смешайте с помощью миксера все ингредиенты.
В силиконовые формы положите несколько ягод черники, залейте тестом до половины формы, т. к. тесто будет подниматься.
Выпекайте в заранее нагретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Проверьте готовность с помощью деревянной зубочистки.
Шоколад растопите на водяной бане и аккуратно окуните каждый капкейк в шоколадную массу, украсьте ягодами черники, малины или земляники.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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