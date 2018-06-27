BORK выпустил мороженицу и соковыжиматели

Мороженица BORK E801 имеет собственную холодильную систему, которая равномерно замораживает продукты. Теперь десерт можно приготовить заранее, так как он сохраняет нежную и однородную структуру. Мороженица самостоятельно смешивает и охлаждает ингредиенты, а в процессе приготовления через диспенсер можно добавлять фрукты, орехи, шоколад. Чтобы приготовить десерт за час, достаточно активировать функцию pre-cool и мороженица охладится до -30 ˚С. Режим keep cool оставляет мороженое или йогурт охлаждёнными до трёх часов. Мороженица BORK E801 Мороженица BORK E801 Соковыжиматель BORK S800 Соковыжиматель BORK Z800 Соковыжиматель BORK S800 легко отделяет сок от мякоти. Модель имеет два режима: для мягких и твёрдых продуктов. Диаметр загрузочного жёлоба составляет восемь сантиметров, что позволяет закладывать продукт целиком. Острые ножи с нитрид-титановым покрытием измельчают мякоть, а фильтр с мельчайшими ячейками задерживает всё лишнее. Соковыжиматель работает на мощности до 13 000 оборотов в минуту. Такая скорость помогает справляться с твёрдыми и волокнистыми кусочками.

Вторая модель соковыжимателя BORK Z800 подойдёт для соков из цитрусовых и граната. Литой металлический конус собирает сок фрукта до последней капли под действием электрического привода и механического пресса. Эргономичный дизайн BORK Z800 отмечен премией Red Dot Design Award и дополнит любой кухонный интерьер.

Купить новые модели можно в магазинах BORK и на официальном сайте. Статьи по теме BORK представил ультрамощные блендеры для летнего сезона Bork представил новый вакуумный блендер Что подарить тем, кто хочет начать вести здоровый образ жизни: 8 лучших идей Bork выпустил новый керамический чайник

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