7 способов спастись от комаров

Фантазируешь о мороженом и теплых летних ночах, но в реальности обнаруживаешь, что на улице по ночам бушуют москиты. Избавляться от следов укусов — совсем не весело, хотя в каждой семье есть свои собственные способы по борьбе с ними. Зато можно попробовать надежные методы предотвращения самих укусов — и речь не о химических репеллентах.

1. Носи светлую плотно прилегающую одежду

Тонкие ткани могут казаться очень комфортным выбором для лета, но лучше всего выбирать ткани и покрои без лишних дырок, не позволяющие проникать комарам вовнутрь. Малоизвестный факт: этих насекомых привлекают темные цвета, а не яркие и цветочные. Чтобы не стать очередной жертвой этих маленьких природных готов, выбирай белые и кремовые ткани для вечерних прогулок, закрывающие как можно больше кожи.

2. Купи эвкалиптовый спрей

Масло эвкалипта столь же эффективно, сколько и репелленты, и точно также отталкивает комаров от кожи. Эвкалипт содержит фитонциды — биологически активные вещества, убивающие рост и развитие бактерий, которые комары не переносят. Внимательно отнесись к ингредиентам — лишние растительные масла снижают эффективность. Ты также можешь добавить несколько капель эвкалипта в свою бьюти-рутину — его противоспалительные свойства позволят снизить риск возникновения акне.

3. Не трогай пауков

В 2017 году ученые заявили о том, что смогли вывести грибок, абсолютно безвредный для людей, но смертельный для комаров. Он образован из токсинов от пауков, которые поедают комаров, но не делают ничего плохого для других насекомых, например, пчел. В настоящее время технология тестируется в африканских странах, но уже сейчас ты можешь просто реже избавляться от пауков и паутины в доме, чтобы они поедали москитов.

4. Уничтожай источники

Обливаться спреями, может быть, и легко, но достаточно ли ты очистила пространство, в котором комары размножаются? Если ты живешь возле источника застоявшейся воды, убедись, что она достаточно очищена — пруды, садовые фонтанчики, детские бассейны — во всех них легко могут скрываться личинки. Переверни, накрой и выбрось любые предметы, которые хранят воду, например, шины, ведра, пустые цветочные горшки или контейнеры для мусора.

5. Используй пикаридин

Ты можешь заказать в интернете репеллент на основе пикаридина, который получается из черного перца и раздражает комаров. Он абсолютно безвреден для детей, а также при использовании во время беременности, так что спрей с пикаридином можно использовать вместо обычного репеллента — но без побочных эффектов. В средствах от комаров он находится в очень небольшой концентрации, так что не пытайся засыпать себя черным перцем — он только будет раздражать твою кожу.

6. Спрячь нектар

Вопреки распространенному мнению комары едят не только кровь — они также зависимы от нектара. Исследование Американского химического общества в 2017 году показало, что создание токсичного нектара позволяет снизить количество москитов в регионе — они создали инсектицид, который пах как фруктовый нектар, и комары отравлялись при поедании этого вещества. Это решение все еще не представлено на рынке, но ты можешь ограничить употребление сладких продуктов и других веществ, привлекающих москитов. Держи продукты за закрытыми дверями шкафа и не забывай употреблять их раньше, чем срок годности подходит к концу.

7. Не забудь про духи

Исследования 2016 года показали, что сильные цветочные ароматы вроде Victoria's Secret Bombshell в реальности отталкивают комаров — хотя точный ингредиент до сих пор не выявлен. Конечно, это не идеальное решение, ведь ты не можешь нанести парфюм на все тело, но используемые в парфюме «фиксаторы», которые влияют на продолжительное сохранение запаха, могут действительно снизить риск укуса москитом.