Вкусные истории: самое необычное мороженное из разных стран мира

1 Англия и Шотландия: грудное молоко и бараньи потроха

Одно из самых популярных и эпатажных сортов английского мороженого — ледяной десерт из свежего грудного молока baby gaga — бренд, запатентованный модным лондонским баром Icecreamists. Грудное молоко собирают рано утром, поэтому количество мороженого всегда ограничено и достается далеко не всем желающим.

Если baby gaga — это новинка, то шотланское мороженое с бараньими потрохами, салом и луком — старинная традиция. По составу оно идентично блюду шотландской национальной кухни — хаггису, которое готовится из потрохов, сваренных в бараньем желудке.

Впрочем, шотландцы не настаивают на том, что мороженое-хаггис — это десерт и предлагают заказывать его в дополнение в основному блюду.

2 Южная Америка: пиво и чеснок

В странах Южной Америки мороженое — это не десерт, а скорее закуска к пиву. Например, классическое сливочное мороженое они обжаривают во фритюре. А излюбленное мороженное бразильцев и венесуэльцев — палетас — аналог нашего фруктового льда — делается с чесноком, солью, перцем, всевозможными овощами и даже пивом. Оно будто создано специально для футбольных болельщиков.

Кстати, в состав пивного мороженного входит не только пиво, как могло бы показаться. Южноамериканцы щедро добавляют туда кофе, сахар, какао и другие наполнители.

3 Япония: рис и морепродукты

Пожалуй, именно в Японии можно попробовать самые оригинальные виды мороженого. Например, сливочные шарики с васаби, имбирем, древесным углем, зеленым чаем и тофу. Ну а коронное блюдо японцев — мороженое с морепродуктами: осьминогами, креветками и угрем. Специфический рыбный запах отбивают, вымачивая морепродукты в молоке или алкоголе или добавляя в смесь шоколад, корицу и орехи. Кстати, есть в Японии и известное на весь мир мороженое и с более привычным вкусом — моти. Это небольшие шарики пломбира, завернутые в рисовое тесто.

Мороженое с рисом — классическое сочетание во многих странах Азии, где рис составляет основу рациона. Так как этот продукт сам по себе безвкусный, он хорошо дополняет как с соленые и острые, так и сладкие блюда.

4 Франция: фуагра и лаванда

Страна с самой изысканной кухней, Франция, и к мороженому подошла со всей ответственностью. В арсенале лучших французских шеф-поваров есть мороженое со вкусом меда, капучино, амаретто, лепестков роз, лаванды и даже фуагра — гусиной печени. Французы любят есть мороженое небольшими порциями — не больше одного шарика и нередко добавляют его в кофе. Кстати, холодный напиток на основе кофе с добавлением мороженого — как раз родом из Франции.

В центре Парижа посреди Сены есть небольшой островок Сен-Луи, знаменитый кафе с мороженым, которое открылось больше полувека назад. Здесь вы найдете более 70 сортов мороженого на любой вкус и цвет.

5 Юго-Восточная Азия: алоэ и дуриан

В Юго-Восточной Азии мороженое — преимущественно уличное лакомство с необычным способом приготовления и интересной подачей. На ледяном кругу смешиваются сливки, молоко и мелко порубленные фрукты — в дело идет все, чем так богата Азия: маракуйя, манго, личи, дуриан (самый дурно пахнущий фрукт в мире), листья алоэ. Через несколько минут застывшую смесь снимают лопаточкой, скручивают из этой стружки что-то вроде мини-роллов и подают в стаканчике.

Дуриан — фрукт, запах которого все описывают по-разному, но сходятся на том, что хуже ничего быть не может, — запрещен для перевозки в самолете. Так что мороженое с дурианом — прекрасный способ поделиться этим незабываемым вкусом и запахом с друзьями на родине, если, конечно, у вас есть специальная сумка-холодильник.

*Фото: instagram.com