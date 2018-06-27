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Вкусная заготовка — вяленые томаты в пряном масле
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Вкусная заготовка — вяленые томаты в пряном масле 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
В прошлом году попробовали новый рецепт. Всем понравились не только томаты, но и само масло от них. Ароматное и пряное — оно просто чудесно дополнило наши зимние салаты.
Вялить томаты совсем не трудно. Я использовала специальную сушилку для овощей, но и в обычном духовом шкафу получится так же вкусно.
Что нам необходимо для приготовления:Помидоры лучше брать сорта «Сливка». Они просто идеально подходят Смесь перцевПрованские травыЛистья базиликаСвежий чеснокМасло рафинированное (оливковое или подсолнечное) И — сушилка или духовой шкаф
Процесс приготовления:Помыли, порезали на дольки и удалили ложкой серединку с жидкостью. Сок от помидоров, конечно, пригодился в других блюдах))
Специи берём на личный вкус. У нас смесь перцев, сухие прованские травы, соль. Свежий чеснок и листья базилика. Масло рафинированное — оливковое или подсолнечное.
Подготовленные помидорные дольки уложили в один слой на поддоны сушилки. Сверху посыпали смесью сухих специй. Вялили при 50ºC около 5 часов.
Затем в чистые сухие банки укладывали вяленые томаты слоями, посыпая резаным чесноком, свежим базиликом и всё поливая растительным маслом.
Хранится хорошо в прохладном месте.
Сами помидоры использовались как гарнир к мясу, рыбе и в салаты. Но и просто на бутерброд отлично подошло. Оставшееся масло такое душистое — как лето посреди зимы))
В общем удачный рецепт. Будет снова делать и уже побольше))
Помидоры сорта Сливка
Подготовка
Укладываем в баночки
Готово!
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