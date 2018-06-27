Вкусная заготовка — вяленые томаты в пряном масле

В прошлом году попробовали новый рецепт. Всем понравились не только томаты, но и само масло от них. Ароматное и пряное — оно просто чудесно дополнило наши зимние салаты.

Вялить томаты совсем не трудно. Я использовала специальную сушилку для овощей, но и в обычном духовом шкафу получится так же вкусно.

Что нам необходимо для приготовления:Помидоры лучше брать сорта «Сливка». Они просто идеально подходят Смесь перцевПрованские травыЛистья базиликаСвежий чеснокМасло рафинированное (оливковое или подсолнечное) И — сушилка или духовой шкаф

Процесс приготовления:Помыли, порезали на дольки и удалили ложкой серединку с жидкостью. Сок от помидоров, конечно, пригодился в других блюдах))

Специи берём на личный вкус. У нас смесь перцев, сухие прованские травы, соль. Свежий чеснок и листья базилика. Масло рафинированное — оливковое или подсолнечное.

Подготовленные помидорные дольки уложили в один слой на поддоны сушилки. Сверху посыпали смесью сухих специй. Вялили при 50ºC около 5 часов.

Затем в чистые сухие банки укладывали вяленые томаты слоями, посыпая резаным чесноком, свежим базиликом и всё поливая растительным маслом.

Хранится хорошо в прохладном месте.

Сами помидоры использовались как гарнир к мясу, рыбе и в салаты. Но и просто на бутерброд отлично подошло. Оставшееся масло такое душистое — как лето посреди зимы))

В общем удачный рецепт. Будет снова делать и уже побольше))

Помидоры сорта Сливка

Подготовка

Укладываем в баночки

Готово!