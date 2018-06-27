Россиянам посоветовали учиться готовить из объедков

Информационного агентство ТАСС опубликовало колонку гастрономического обозревателя Елены Чекаловой , супруги Леонида Парфенова , посвященную рациональному использованию продуктов. Заголовок статьи гласил: «Битва за еду: почему важно научиться готовить из объедков». После насмешек в сети агентство сменило заголовок на «Битва за еду: как спасти мир от экологической катастрофы у себя на кухне».

Чекалова призывала не выбрасывать залежавшиеся в холодильнике продукты. Вместо того, чтобы отправлять в помойку остатки еды и переполнять свалки, она предлагала использовать их для приготовления других блюд, как это делают в Европе.

«Каждый из нас может начать что-то делать прямо завтра, хотя бы подумать прежде, чем купить или выбросить. В воскресенье у вас на обед была жареная курица, и вы ее всю не съели? Сделайте в понедельник с остатками куриного мяса сендвич и возьмите с собой. Кости упакуйте и положите в морозилку. Когда они скопятся от двух-трех кур — сварите бульон», — советует колумнистка.

Чекалова отмечает, что тема пищевых отходов пока нова для России, равно как и раздельный сбор мусора, но «отнюдь не менее актуальна, чем для других стран». Гастроном поделилась несколькими рецептами блюд, которые можно приготовить из того, что «завалялось по углам».

Авторы Telegram-каналов и пользователи соцсетей раскритиковали ТАСС за заголовок. Некоторые не читали текст, который был им озаглавлен, а опирались на скриншот заголовка, распространившийся по сети.

«ТАСС уполномочен заявить. Так понимаю, что нас уже готовят к этому», — предположил пользователь с ником @Fulyugany.