Лучшие рецепты вишнёвой наливки

Существует множество вариантов наливок, которые готовят на основе ягод, все же напиток на вишне пользуется большей популярностью, чем все остальные. Благодаря приятному вкусу и аромату наливки, напиток очень легко пьется и придется по вкусу любителям сладкого.

Если рассматривать традиционный вариант приготовления наливки, то он занимает много времени. Ягоды очень долгое время томят на жарком солнце вместе с сахарным песком, при этом придется несколько раз отцеживать продукт, на такой процесс не многие согласятся.

Мы расскажем более простые варианты приготовления вишневой наливки на водке, такой напиток в домашних условиях готовится быстро и весьма просто. По таким рецептам можно готовить не только вишневую наливку, но и продукт из других ягод.

yandex_ad_1 Классический вариант

Это наиболее простой вариант приготовления алкогольного напитка, в составе будут присутствовать самые простые и доступные компоненты.

Требуемые продукты:

водка хорошего качества — 1,5 литра;

вишня спелая — 1,2 кг;

сахарный песок — 380 грамм.

Этапы приготовления:

Чтобы сделать в домашних условиях вишневую наливку на водке, следует для начала перебрать плоды вишни и удалить порченные. Косточки из ягод не вынимают.

Далее готовят емкость на три литра, в нее пересыпают ягоды и заливают все необходимым количеством водки.

Тару ставят в темное место, которое хорошо охлаждается, там наливка стоит не меньше двух недель.

Периодически следует перемешивать наливку, чтобы ягоды лучше отдавали свой вкус.

Спустя отведенный промежуток времени, полученная жидкость отцеживают от ягод, в плоды добавляют сахарный песок по рецептуре. Тару встряхивают, чтобы ягоды перемешались.

В таком виде ягоды оставляют в темном месте еще на две недели, за этот промежуток времени ягоды успеют дать сок и сахарный песок в нем растворится. С помощью дуршлага и марли следует отжать полученный сироп.

Готовый сироп и наливка перемешиваются между собой, а потом сразу разливаются в бутылки для хранения.

Остается дать настояться напитку около месяца, чтобы продукт получится более вкусным.

Напиток с какао

Этот рецепт включает в себя использование не только спелой вишни, но еще и небольшого количества какао в порошке. Готовый напиток получается очень ароматным и насыщенным. Чтобы приготовить вишневую наливку на водке, следует подготовить 3 литровые банки, этот рецепт в домашних условиях выполняется достаточно быстро.

Требуемые продукты:

вишня спелая — 300 грамм;

вода — 200 мл;

водка хорошего качества — 550 мл;

сахарный песок — 5 ложек;

какао в порошке — 4 ложки.

Этапы приготовления:

Спелые ягоды вишни тщательно промывают, после чего удаляют из них косточки и перемещают в подготовленную банку объемом полтора литра.

Далее в емкость наливают подготовленную водку и прикрывают тару крышкой. Отправляют банку с будущей наливкой в темное место, там она будет настаиваться около двух недель.

Когда отведенный срок истечет, следует процедить полученный напиток. Если оставить плоды в водке, то ягоды снизят градус будущей наливки.

Если же получится сохранить качество напитка, то крепость наливки в итоге составит около 25 градусов.

Доводят до кипения воду, в нее кладут несколько ложек качественного какао, туда же отправляют сахарный песок.

Состав перемешивают до того момента, пока не получится однородная смесь, при этом снимать с плиты раствор не следует.

Когда масса будет готова, ее переливают в другую емкость, используя марлю, чтобы процедить какао.

Шоколадная смесь добавляется в наливку, после чего хорошо перемешивается и оставляется в темном месте еще на пару недель.

Очень важно каждые три дня перемешивать вишневую настойку на водке, иначе напиток в домашних условиях получится не такой вкусный.

Хранить готовый напиток рекомендуется в холодильнике, разливают наливку в стеклянные бутылки. В итоге напиток получится немного вязким, при этом у него будет присутствовать осадок.

yandex_ad_2 Осадок можно устранить, если несколько раз процедить настойку. Но можно использовать напиток и без процеживания, просто аккуратно его разливая.

Напиток из замороженных ягод

Можно легко приготовить вишневую наливку из замороженной вишни. В данном случае продукт готовится в домашних условиях на водке, но можно использовать и другие чистые крепкие напитки. Это отличный вариант напитка для тех, у кого нет возможности использовать свежую вишню, но при этом есть много замороженных ягод.

Вишня обязательно размораживается, а полученный после разморозки сок, также добавляется в напиток.

Список ингредиентов:

замороженные ягоды вишни — 1,1 кг;

водка хорошего качества — 1,3 кг;

сахарный песок — 2 стакана.

Метод приготовления:

Ягоды слегка промывают и перебирают, но только после того, как они полностью разморозятся.

После этого вишню перекладывают в банку, имеющую широкое горлышко.

В емкость наливают подготовленную водку и закрывают будущую наливку крышкой из капрона. Ставят банку в прохладное место и оставляют на четырнадцать дней.

Через отведенные две недели, следует слить жидкость в отдельную бутылку, после чего бутылку перемещают в прохладное место, защищенное от солнца. Там оставляют заготовку на пару недель.

В банке остается вишня, к ней пересыпают сахарный песок и тщательно перемешивают. Наливают в емкость около половины литра воды и дают настояться около четырнадцати дней, чтобы из сока ягод и сахара получится сироп. Каждые три дня состав перемешивают.

Через четырнадцать дней сироп и настойку смешивают и разливают по стеклянным бутылкам. Отстаивают напиток еще в течение двух недель, чтобы получить необходимый вкус и крепость наливки.

Напиток с вишневыми листьями

В составе этой вишневой наливки на водке присутствуют листья вишни и немного лимонной кислоты. Напиток на водке готовится в трехлитровой банке, листья придают продукту в домашних условиях неповторимый вкус и аромат. Кроме того, такой рецепт рекомендуют использовать в том случае, если урожая вышло мало, а хочется приготовить много наливки.

Требуемые продукты:

вода очищенная — 1 литр;

ягоды свежие — 60 штук;

сахарный песок — 1,3 кг;

вишневые листья — 220 штук;

водка хорошего качества — 1 литр;

кислота лимонная — 15 грамм.

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Этапы приготовления:

Ягоды промывают, после чего извлекают из них косточки, далее хорошо промывают листья и перекладывают ингредиенты в кастрюлю. Заливают составляющие водой и варят около 15 минут, процесс варки производится на медленном огне. После этого полученный отвар процеживают через марлю.

В готовый отвар насыпают сахарный песок и сразу добавляют лимонную кислоту. Варят напиток дальше около семи минут при постоянном помешивании. Сахар должен полностью раствориться.

Подготовленный сироп из вишни охлаждают до комнатной температуры. Вливают туда водку и переливают заготовку в бутылки. Емкости плотно закупоривают, а чтобы придать наливке более сильный аромат, можно вложить в каждую бутылку по два листика вишни.

Настаивают напиток около двадцати суток, при это температура должна быть комнатной. В некоторых случаях вишневая наливка в домашних условиях получается мутной, чтобы быстро очистить напиток на водке, его можно отфильтровать с помощью ваты.

Крепость наливки выходит около 10 градусов, хранится продукт около двух лет.

Наливка для ленивых

Достаточно простой вариант приготовления напитка, который больше подходит тем, кто не любит возиться с подготовкой ингредиентов и длительным настаиванием. Здесь нет необходимости удалять косточки из вишни, поэтому процесс приготовления значительно сократится по времени.

Подготовка продуктов и создание настойки занимает минимальное количество времени.

Требуемые ингредиенты:

плоды спелой вишни — 1,2 кг;

водка хорошего качества — 1,2 литра;

сахарный песок — 2,5 кг.

Метод приготовления:

В одной стеклянной таре следует смешать все ягоды, добавлять туда же сахарный песок и необходимое количество водки.

Емкость закрывают крышкой, а затем помещают в темное место, где температура будет не ниже 20, и не выше 25 градусов.

Настойка выдерживается около тридцати суток, при этом каждые трое суток баллон с наливкой хорошо встряхивают, чтобы перемешать компоненты.

Когда напиток будет готов, его процеживают с помощью марли, а затем разливают в бутылки и хорошо закупоривают.

Хранить наливку следует в холодильнике, а срок хранения составляет три года.

Вишнево-медовый напиток

Это довольно простая вишневая наливка, которую можно сделать своими руками в домашних условиях. По этому рецепту продукт настаивают на водке, но можно использовать также спирт или очищенный самогон.

Требуемые продукты:

водка хорошего качества — 2 литра;

вишня спелая — 2,2 кг;

ванилин — 2 пачки;

натуральный мед жидкий — 2 литра.

Этапы приготовления:

Ягоды вишни промывают, после чего удаляют из них косточки. Готовые ягоды перекладывают в банку и добавляют туда ванильный порошок. Сразу же наливают в емкость водку.

Банка закрывается плотно крышкой и оставляется на солнце примерно на один месяц.

Когда отведенный промежуток времени истечет, следует процедить полученный напиток, сливать продукт следует в чистую бутылку, а вишню выбрасывать нельзя, так как она еще нужна.

Бутылка с настойкой отправляется в прохладное место, а тем временем занимаются подготовкой вишни.

Ягоды перекладывают в стеклянную банку и добавляют к ним два литра меда. Снова емкость закрывают и ставят на подоконник, на солнечную сторону. В таком виде вишня стоит ровно месяц.

Когда тридцать дней истечет, мед с вишневым соком процеживают, чтобы убрать ягоды. Далее соединяют два полученных продукта и взбалтывают. Употреблять можно сразу после охлаждения.

Наливка на вишне с добавлением мяты

Такой вариант алкогольного напитка больше придется по вкусу тем, кто любит необычные наливки. В этом рецепте используется мята, она придает очень яркий аромат напитку, при этом делает продукт очень вкусным.

Требуемые продукты:

цедра лимона — 5 грамм;

вишня спелая — 640 грамм;

косточки вишни — 12 штук;

водка хорошего качества — 50 мл;

листья мяты свежие — 12 штук;

сахарный песок 130 грамм.

Этапы приготовления:

Все ягоды хорошо промывают, после чего из них удаляют косточки.

Можно порезать вишню на две части и слегка помять, чтобы она отдала больше сока.

Косточки из вишни в необходимом количестве измельчаются, после чего помещаются в мешочек из марли.

Такой мешочек помещают в банку, где будет готовиться наливка. Туда же отправляют подготовленные ягоды и сахарный песок.

После с лимона снимают цедру, и добавляют продукт к ягодам, листья мяты промывают и укладывают в емкость.

Последним этапом компоненты заливают водкой, банка плотно закрывается с помощью пластиковой крышки или марли.

В течение семи суток напиток выдерживают на солнце, а уже после, его убирают в темное место, где достаточно прохладно, там наливка остается на один месяц.

Готовый напиток фильтруют с помощью марли, а затем переливают в подготовленные бутылки.

Чтобы вкусовые качества и крепость продукта стали лучше, рекомендуется дополнительно выдержать наливку около двух месяцев.

Наливка по-французски

Достаточно простой и быстрый вариант приготовления крепкого напитка. В состав входит гвоздика, поэтому наливка получает яркий аромат.

Требуемые компоненты:

гвоздика — 3 бутона;

ягоды вишни — 1,2 кг;

водка хорошего качества — 630 мл;

корица — 1 палочка;

сахарный песок — 430 грамм;

корочки лимона —по вкусу.

Этапы приготовления:

Ягоды хорошо промывают, после чего производят удаление косточек.

Подготовленную вишню укладывают в банку и прикрыть крышками.

В емкости прогревают воду и погружают туда банки на пять минут.

После тары вынимают и дают ягодам охладиться несколько часов.

Крышки снимают, и в каждую емкость наливают водку.

Далее, можно добавить необходимые пряности, корочки лимона и залить все водкой.

Емкости закупоривают крышками и отправляют напиток в темное место на три месяца. Чтобы специи и сахар равномерно распределились по напитку, следует встряхивать иногда банки. Готовый напиток фильтруют и разливают в бутылки.