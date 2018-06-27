Малосольные огурцы в кастрюле: классический рецепт с фото

Малосольные огурцы пользуются большой популярностью в сезон овощей. Существует множество классических рецептов, по которым готовят закуску горячим способом в кастрюле. Готовые овощи получаются очень хрустящие и ароматные, при этом на приготовления огурцов придется потратить не так много времени.

Мы опишем традиционный вариант приготовления малосольной овощей, а также опишем разновидности классического варианта этой заготовки. Горячий способ дает возможность просолить огурцы быстро, при этом сохранив их хрустящими и свежими.

Огурцы в рассоле на ночь

Чтобы приготовить простую закуску, следует потратить всего одну ночь и небольшое количество времени на засол. В итоге получатся прекрасные малосольные огурцы, которые готовятся по классическому рецепту в кастрюле. Заливать заготовку мы будем горячим рассолом, поэтому времени на приготовление уйдет не так много.

yandex_ad_1 Требуемые продукты:

перец черный — 10 горошин;

чеснок молодой — 2 зубчика;

огурцы небольшого размера — 2 кг;

лист смородины — 9 штук;

перец душистый — 4 горошины;

укроп зонтиками — 7 штук;

листья вишни — 10 штук;

гвоздика — 7 бутонов;

хрен свежий — 1 лист;

перец стручковый — 12 штуки.

Продукты на рассол:

соль столовая — 3 ложки;

вода очищенная — 1,5 литра;

сахарный песок — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Предварительно промывают плоды и удаляют у них кончики, чтобы они лучше просолились и не горчили.

Вся необходимая зелень, указанная в рецептуре, хорошо промывается. Если дома нет листьев смородины, можно заменить их малиновыми листьями, это поможет сохранить хруст огурцов.

Подготавливают специи для заготовки, красный перец острый, поэтому можно уменьшить его количество, чтобы огурцы не получились слишком жгучими.

Для заготовки используется кастрюля на три литра, в нее укладывают первый слой овощей, при этом укладка производиться максимально плотно. Сверху укладывают небольшое количество подобранной зелени и немного измельченного чеснока.

Далее снова кладется плотный слой из огурцов, можно сделать два слоя, если овощей осталось много. Снова выкладывают остатки зелени и рубленый чеснок, на этом этапе добавляют половину острого перца. Таким образом, слои чередуют до того момента, пока кастрюля не будет заполнена зеленцами. На овощи выкладывают перец горошком и различную зелень.

Тем временем готовится рассол, для этого в кастрюле кипятят воду, добавляют в нее сахарный песок и соль, а затем горячим маринадом заливают зеленцы.

Сверху кастрюля плотно накрывается тарелкой меньшего диаметра, чтобы слегка прижать огурцы. В таком виде оставляют овощи на один сутки при комнатной температуре.

Если утром овощи поменяли свой цвет, это говорит о их полной готовности, для хранения зеленцы убирают в холодильник.

Такой классический рецепт подходит для мелких огурцов, если используются крупные плоды, то их следует оставить в горячем рассоле в кастрюле на два дня, за этот период огурцы точно будут готовы.

yandex_ad_2 Рецепт «Ароматных» огурцов

Такой вариант приготовления закуски, дает возможность получить очень ароматные овощи, которые сохранят свой яркий цвет и превосходный вкус. По вкусу можно дополнить рецептуру и другими ароматными добавками.

Ингредиенты:

огурцы свежие — 1,2 кг;

зелень укропа — 1 пучок;

чеснок молодой — 3 зубчика;

сахарный песок — 1 ложка;

листья вишни — 6 штук;

перец черный — 5 горошин;

листья хрена — 2 штуки;

соль крупная — 1 ложка;

листья смородины — 7 штук.

Этапы приготовления:

В состав этого рецепта малосольных огурцов входят листья хрена и смородины. Классическая рецептура предусматривает только хрен, но смородина, при использовании горячего рассола в кастрюле, дает возможность получить хрустящие заготовки.

Огурцы подготавливают обычным способом, после чего срезают кончики и перекладывают в подготовленную кастрюлю.

Укладывать овощи желательно слоями, так все зеленцы будут хорошо пропитаны вкусом и ароматом добавок. Между слоями же кладется перец в виде горошка и необходимые травы.

Все составляющие заливают рассолом, который готовится из воды, с добавлением сахарного песка и крупной соли.

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Оставляют огурцы мариноваться в течение нескольких часов, следует дождаться, пока маринад остынет полностью при комнатной температуре.

Как только заготовка охладится, ее перемещают в холодильник и оставляют на одни сутки.

Огурцы «Острые»

Этот вариант заготовки больше подходит тем хозяйкам, которые любят острые закуски. В рецептуре используется острый перец, именно он и придает необходимую остроту огурцам. Дополнительно применяют свежий чеснок, он не только делает плоды острыми, но и придает им яркий аромат.

Ингредиенты:

чеснок молодой — 5 зубчиков;

соль столовая — 1 ложка;

огурцы свежие — 1,3 кг;

лавровый лист — 2 штуки;

перец острый свежий — 12 штуки;

сахарный песок — 1 ложка;

листья свежего хрена — 4 штуки;

перец черный — 7 горошин;

укроп свежий — 1 пучок.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить малосольные огурцы по классическому рецепту, следует подготовить все компоненты. В данном случае закуска готовиться в кастрюле и заливается горячим рассолом.

На дно емкости следует выложить листья хрена, которые были предварительно промыты, также туда отправляют мытый укроп. Чеснок измельчают и половину кладут в кастрюлю. Чтобы придать закуске яркий аромат и остроту, красный перец измельчают и добавляют к остальным компонентам.

Выкладывают слой подготовленных огурцов, и снова на них кладут два лавровых листа, всыпают несколько горошин перца. Добавляют остатки измельченного чеснока и хрен с укропом.

Теперь можно подготовить маринад, для него в отдельной кастрюле кипятится вода, в нее добавляют сахарный песок и ложку соли.

Полученным кипящим маринадом заливают огурцы и прикрывают их крышкой. Оставляют плоды в рассоле примерно на десять часов, процесс соления проходит при комнатной температуре.

Огурцы с добавлением чеснока и зелени

В этом рецепте используется не только острый чеснок, но еще и различная зелень, которая придает закуске неповторимый аромат свежести. Огурцы получаются хрустящими и очень вкусными.

Ингредиенты:

острый перец красный — 1 штука;

огурцы свежие — 1,7 кг;

чеснок молодой — 6 зубчиков;

укроп свежий — 1 пучок;

лавровый лист — 3 штуки;

вода очищенная — 1,8 литра;

соль столовая — 1 ложка;

петрушка свежая — 1 пучок;

сахарный песок — 1 ложка;

листья хрена — 2 штуки;

листья вишни — 6 штук.

Этапы приготовления:

Для приготовления овощей используется кастрюля объемом два литра. В нее наливают необходимое количество воды, кладут немного соли, три лавровых листа, добавляют сахарный песок и ставят состав на огонь.

Свежие плоды огурцов промывают, также поступают со свежей зеленью. Чеснок очищают и очень мелко рубят кубиками, так он отдаст больше аромата.

В кастрюлю кладут плоды, туда же отправляют всю зелень, измельченный острый перец и чеснок.

Заливают полученную заготовку готовым рассолом и оставляют на расстойку примерно на 1 день. После чего огурцы можно подать к столу, а остатки заготовки убирают в холодильник. Хранить такие огурцы можно в течение недели, но с каждым днем их посол будет сильнее, это стоит учитывать.