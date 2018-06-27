Шоколадный торт с малиновой начинкой — самый вкусный и нежный

Шоколадный торт с малиновой начинкой

Самый вкусный и нежный тортик на День рождения папе!

Мой папа Самый лучший и родной,

Самый смелый, самый сильный!

Ингредиенты:Для шоколадного бисквита:

Мука — 250 г, Какао — 50 г, Сода — 1 ч. ложка, Сахар — 300 г, Соль — 1 ч. ложка, Молоко — 280 мл, Яйца — 2 шт., Масло сливочное — 60 г, Масло оливковое — 60 г. Для крема:

400 г сыра сливочного, 80 г сливок жирность 33%, 100 г сахарной пудры. Для начинки:

Замороженная малина — 300 г,

Сахар — 150 г.

Приготовление:1. Соединить все сухие продукты, перемешать.

2. Добавить яйца по-одному, затем влить молоко, сливочное масло (мягкое) и оливковое. Все хорошо перемешать миксером. Всыпать муку, перемешать миксером.

Всыпаем муку, перемешиваем миксером

3. Дно формы застелить пергаментом. Вылить тесто и выпекать 40-60 минут при 170ºC.

Дно формы застилаем пергаментом. Выпекаем 40-60 минут при 170С4. Для приготовления начинки замороженную малину соединить с сахаром.

Малину (у меня замороженная) соединяем с сахаром5. Для крема взбить сливочный сыр, сливки жирностью 33%, сахарную пудру.

6. Остывший шоколадный бисквит разрезать на 3 части. На первый корж нанести крем, затем малиновую начинку, повторить те же действия со вторым коржом.

Начинаем собирать торт7. После сборки торта, выровнять его кремом, добавив пищевой гелевый краситель Americolor красного цвета. Украсить торт свежей клубникой и черешней.

После того как собрали торт выравниваем его кремом

Торт готов, приятного аппетита!

Вот такой аппетитный разрез торта:

А это разрез торта

А это наш любимый папа-дедушка с тортом и любимыми внучками!