Что делать при ожоге неба полости рта?

Ожог неба встречается довольно часто, но его легко можно лечить дома.

Как происходит термический ожог неба?

Рот человека содержит тонкие ткани, которые легко можно обжечь горячими продуктами и напитками. Горячий кусочек пиццы зачастую вызывает ожог рта, так как сыр содержит жиры, которые могут достигать очень высокой температуры. Горячие напитки — еще одна распространенная причина. Жиры, масла и жидкости удерживают тепло в течение длительного времени. Потребление их в горячем виде может привести к ожогу.

Большинство ожогов неба ротовой полости являются ожогами первой степени, которые затрагивают только верхний слой слизистой. Слизистая обычно становится болезненной, отекшей и покрасневшей.

Ожоги могут повредить ткань и вызвать гибель клеток. По мере того как небо восстанавливается, мертвые клетки отпадают и появляются новые клетки. Ожог первой степени проходит в течение 1 недели.

Ожог неба — лечение в домашних условиях

Семь натуральных домашних средств для лечения ожога неба

Если у человека ожог первой степени, то его можно вылечить в домашних условиях. Натуральные средства могут способствовать заживлению и предотвращению заражения.

Холодная вода

Охлаждение сразу после ожога может предотвратить повреждение внутренних слоев слизистой. Дерматологи рекомендуют сразу после ожога воздействовать на поврежденную область холодной водой на 10 минут. При ожоге рта человек может набрать в рот холодной воды. Когда вода станет теплой, сплюньте и замените ее еще порцией холодной воды.

Йогурт или молоко

Йогурт может облегчить боль, вызванную ожогом. Холодный натуральный йогурт или стакан молока может облегчить дискомфорт от ожога рта. Йогурт и молоко покрывают слизистую и создают временный барьер. Это предотвращает раздражение и успокаивает зуд.

Питье жидкости будет препятствовать обезвоживанию и поможет в восстановлении.

Алоэ вера

Гель алоэ вера зачастую используется при ожогах, чтобы успокоить слизистые оболочки. Он может уменьшить воспаление и дискомфорт. При нанесении геля алоэ вера на ожог на небо важно выбрать продукт, предназначенный для использования в этой области.

Мед Мед может помочь при ожогах неба ротовой полости. Некоторые исследования показывают, что мед имеет антимикробные свойства. Это означает, что он может убить вредные микроорганизмы или замедлить их рост, что может предотвратить инфекцию и ускорить процесс заживления.

Полоскание соленой водой

Одной из основных задач слизистой оболочки является предотвращение инфекции. Если слизистая оболочка повреждена, она становится уязвимой к инфекции. Полоскание соленой водой может помочь предотвратить эту проблему.

Человек может промывать рот соленой водой дома:

взять стакан теплой воды;

добавить одну четверть чайной ложки столовой соли;

полоскать этой смесью рот и выплевывать ее.

Это полоскание можно использовать два-три раза в день до заживления раны.

Мягкие продукты

Важно защитить нёбо, когда оно восстанавливается. После ожога поврежденная слизистая обычно отслаивается, обнажая новую слизистую, которая очень нежная, а грубые продукты могут вызвать боль или повреждение. Употребление мягких пищевых продуктов может обеспечить заживление ран. Яйца, суп и йогурт — вот некоторые примеры мягких продуктов.

Уход за слизистой оболочкой

По мере того, как слизистая заживает, область будет болеть. Поэтому старайтесь не задевать рану.

Ожог неба — рекомендации

Некоторые простые шаги для защиты слизистой рта: будьте осторожны при чистке зубов. Попытайтесь использовать ручную, а не электрическую зубную щетку.

Откажитесь от ношения зубных протезов, пока область не восстановится.

Избегайте горячих напитков до тех пор, пока слизистая оболочка после ожога не восстановится. Болеутоляющие средства могут уменьшить воспаление и боль. Люди с ожогами второй или третьей степени должны обратиться за неотложной медицинской помощью. Пузыри на слизистой характеризуют ожоги второй степени. При третьей степени область ожога будет темно-коричневой. Если ожог неба не восстанавливается в течение 2 недель, необходимо обратиться к врачу.

