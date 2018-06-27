Яйца — сколько варить, калории, цвет, вес и вкус

Белое или коричневое яйцо — какие яйца лучше?

С внутренней проблемой разобрались, а что с внешней? Говорят, что коричневые яйца отличаются от белых. По-моему, это не очень толерантная точка зрения. И вот почему. С генетической точки зрения, разные породы кур обладают разными ДНК. Это и объясняет эстетическое различие в цветовой гамме откладываемых им яиц. Запомнить очень легко: белые куры в большинстве своем несут белые яйца, тёмные — коричневые. Конечно, встречаются и исключения. Но без генетической рулетки никуда.

Некоторые утверждают, что коричневые яйца «более питательны и натуральны». Но в свете вышесказанного остаётся только добавить, что кто-то зарабатывает, потому что кто-то другой готов платить. Хотя есть и более обоснованная точка зрения. Лично я не бегал с линейкой в курятнике, но говорят, что тёмные куры обычно больше по размеру, поэтому и пропитания им требуется больше, следовательно, выше и цена на их яйца.

Вес сырого куриного яйца: 2 категория (С2) 45-54,9 г, 1 категория (С1) 55-64,9 г, отборная категория (СО) 65-74,9 г, высшая категория (СВ) более 75 г.

Желый или оранжевый желток — какой полезнее? Совсем другое дело — это желток. Несмотря на название, он может быть и оранжевым, и даже красным. Существует мнение, что яркий желток получается у той курицы, что гуляла на воле, а не сидела в тесной клетке. В реальности неважно, где сидела курица. Важнее, чем её кормили. Чем больше в рационе зерна, тем более жёлтым будет желток. Это из-за группы пигментов — ксантофиллов. Люцерна, например, окрашивает желток в оранжевые тона. Скажем спасибо другой группе — каротинам. А Ден Барбер из ресторана Blue Hill ради эксперимента подкармливал своих курочек красным перцем. Из-за высокого содержания каротиноидов в питании, вскоре они стали откладывать яйца с кроваво-красным желтком.

Калорийность сырого куриного яйца (весом 50 г) — 78 ккал, вареного всмятку — 79 ккал, вареного вкрутую — 80 ккал.

Два желтка в одном яйце

Не все мифы антинаучны. Некоторые — антисемейны. Попалось вам яйцо с двойным желтком — быть свадьбе в скором времени. Так говорит примета. Не знаю, какое количество женихов и невест сейчас тщетно ждёт своих суженых, но, по идее, от 3 до 5% всех откладываемых курицей яиц имеют двойной желток. Так происходит из-за генетической предрасположенности самой несушки и некоторых особенностей её яйцевода. Молодые куры чаще подвержены этой аномалии из-за рассинхронизации овуляций. Возможно, обсуждать такие темы за завтраком — не слишком хорошая идея. Так что, когда встретите такое яйцо, просто тихо сделайте себе крутую глазунью.

Сколько варить яйца: всмятку 2-3 мин., «в мешочек» 4-5 мин., вкрутую 7-8 мин., яйцо-пашот 4 мин.

Нужно ли солить яйца при варке?

Мифы очень живучи и передаются из поколения в поколение, поэтому до сих пор некоторые считают, что соль, добавленная в воду перед варкой яиц, помогает предотвратить «поломки» скорлупы. Это не так, хлорид натрия (соль) не оказывает никакого воздействия на карбонат кальция (скорлупу). Яйцо неоднородно и часто содержит микротрещины, которые могут разрастись и стать «макро». Обычно это происходит из-за большой разницы температур между холодной скорлупой и горячей водой. Другой причиной разлома могут послужить пузырьки воздуха, которые находятся внутри яйца. Обычно они медленно рассеиваются сквозь пористую скорлупу, но если такой малыш быстро раздуется, то он может прорваться наружу и нарушить целостность яйца. В качестве меры предосторожности (до того, как начинать варку) можете проколоть яйцо иголкой с тупой стороны, чтобы воздух спокойно вышел. Кстати, к этому же мифу относится и вопрос про уксус, который якобы помогает сохранить целостность скорлупы. Не помогает.

Мыть или не мыть яйца?

Многие считают, говорят, пишут, что яйца надо мыть, но это миф. Яйца не надо мыть. Дело в том, что при своём развитии внутри птицы, они покрываются специальной плёночкой-кутикулой, которая будет защищать яйцо от газов, влаги и инфекций в течение его «жизни». Когда мы моем яйцо, мы повреждаем кутикулу — теперь яйцо более подвержено проникновению всех чужеродных элементов извне. А главное — риску проникновения сальмонеллы, которой как раз все яицемойщики так боятся. В некоторых странах из-за этого, в частности, в магазинах запрещено продавать мытые яйца. В других странах яйца поступают в магазин уже очищенные (т.е. с повреждённой кутикулой), поэтому нам рекомендуется их хранить в холодильнике. В общем, заранее мыть яйца нельзя, это опасно, но стоит ли их мыть непосредственно перед едой? Нет, конечно, это просто бессмысленно. Мытье ничего не поменяет и никак не поможет: если это яйцо из-под вашей знакомой курицы, оботрите его от грязи и фекалий (если они есть) и вперёд. Если вы хотите выпить его сырым, но оно уже заражено, 20-секундная мойка не изменит вашего будущего диагноза. Если вы будете его готовить, то 70 °C и 14 секунд достаточно, чтобы убить 99.999999% бактерий. А если это яйцо из магазина, то скорее всего оно уже проверено, а его безопасность подтверждена, а значит снова нет никакого смысла его мыть. И всё-таки если ваш страх сильнее любых аргументов — готовьте всегда омлеты или яйца вкрутую. Высокие температуры не позволят выжить никому.