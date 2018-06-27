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В Митине вырастет шоколадное дерево
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В Митине вырастет шоколадное дерево 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №233 пройдёт праздник «Шоколадная фантазия», посвящённый Всемирному дню шоколада. Мероприятие пройдет 11 июля с 11.00 до 12.00.
Гости библиотеки узнают об истории шоколада и связанных с ним рекордах, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, примут участие в шоколадном спринте «Кто быстрее съест шоколадку» и в складывании шокопазлов.
Изюминкой мероприятия будет игра «Угадай на вкус», которая пройдёт в два этапа. На первом состоится дегустация шоколада. Ребята попробуют различные виды шоколада (горький, молочный, белый, пористый). На втором нужно будет с завязанными глазами угадать вид шоколада на вкус.
А ещё участники акции сами сделают конфету-подарок, придумают название, прорекламируют любимое лакомство.
Все конкурсанты получат сладкие призы, которые можно будет сорвать с шоколадного дерева, «выращенного» прямо в библиотеке.
Адрес библиотеки №233: 3-й Митинский пер., 2. Тел. +7 (495) 794-2395.
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