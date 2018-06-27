Как испечь кексы в духовке: рецепты с фото 

Кексы по простым рецептам сможет приготовить каждая хозяйка. Порционные кексы получаются очень нежными и воздушными, их можно украсить сверху шапочкой из крема или смазать помадкой. В качестве начинки же применяют различные сухофрукты, вареное сгущенное молоко, свежие ягоды и фрукты, растопленный шоколад, а также другие добавки. Мы опишем несколько вариантов приготовления такого десерта своими руками.
Нежные кексы на кефире
Именно на кефире кексы получаются более нежными и пышными. Кислая основа придает тесту воздушность и легкость, что особенно необходимо при выпекании порционных десертов.
Ингредиенты:
кефир жирный — 250 мл;
масло сливочное — 100 грамм;
куриное яйцо — 3 штуки;
сахарный песок — 12 стакана;
мука 1 сорта — 250 грамм;
ванильный сахар — 2 пачки;
разрыхлитель — 2 пачки.
Приготовление:
Ванильный сахар смешивают с обычный сахаром, после чего соединяют со взбитыми яйцами.
yandex_ad_1 Из холодильника вынимают сливочное масло и дают время немного полежать, чтобы оно стало мягким, можно слегка растопить продукт в микроволновке. Полученная масса переливается к взбитым яйцам и сахару, а затем хорошо взбивается.
В смесь добавляют жирный кефир, и все ингредиенты повторно взбивают, чтобы получить максимально однородный состав.
В будущее тесто порционно вводят муку, которую предварительно смешали с разрыхлителем.
Когда процесс замеса будет закончен, должно получиться однородное и слегка жидкое тесто.
В каждую формочку наливают небольшое количество теста, достаточно заполнить форму на две третьих части. Духовка прогревается примерно до 180-190 градусов, в нее помещают формочки и выпекают десерт около двадцати минут.
Готовые простые кексы по данному рецепту с фото вынимают из духовки и посыпают пудрой из сахара. По желанию каждый кекс можно покрыть кремом. В домашних условиях приготовить такое лакомство в духовке очень просто.
Выпечка с добавлением яблока и корицы
В этом рецепте с фото нет необходимости использовать миксер, поэтому приготовление простых кексов в домашних условиях занимает минимум времени. Запекать кексы в духовке придется не более двадцати пяти минут, а на замес теста уйдет около десяти минут.
Ингредиенты:
масло сливочное — 300 грамм;
мука 1 сорта — 600 грамм;
сахарный песок — 1 стакан;
куриное яйцо — 8 штук;
сладкие яблоки — 2 штуки;
разрыхлитель — 30 грамм;
молотая корица — 10 грамм.
Приготовление:
Масло растопить, чтобы оно стало мягким, после этого продукт смешивают с сахаром.
В полученную массу вводят куриные яйца и тщательно перемешивают все венчиком, чтобы получилась однородная консистенция.
Когда состав станет однородным, в него вводят муку, которую предварительно соединили с разрыхлителем.
Свежие яблоки очищают от кожуры, нарезают кубиками мелкого размера и присыпают коричным порошком.
yandex_ad_2 В силиконовые формочки кладут небольшое количество теста, сверху немного начинки из яблок, а затем еще один слой теста.
Отправляют заготовки выпекать в течение двадцати пяти минут, температура устанавливается на отметке 190 градусов.
Кексы с кусочками шоколада
Это достаточно простые, но очень вкусные кексы. Чтобы получить ароматное лакомство в домашних условиях, следует строго соблюдать рецептуру и процесс приготовления кексов.
Ингредиенты:
мука 1 сорта — 300 грамм;
масло сливочное — 100 грамм;
разрыхлитель — 1 пачка;
куриное яйцо — 2 штуки;
молоко 3,2% — 100 мл;
соль столовая — щепотка;
измельченный шоколад — 60 грамм;
сахар коричневый — 100 грамм;
сахар ванильный — 1 пакетик.
Приготовление:
В отдельной миске смешать муку с разрыхлителем, добавить к компонентам ванильный и коричневый сахар, а затем всыпать щепотку соли.
Следом добавляют в состав измельченный шоколад. Если же шоколада нет, используют специальные шоколадные капли.
В другой емкости смешивают жидкие компоненты. Масло сливочное растапливают и охлаждают, после чего его смешивают с молоком и куриными яйцами.
Две составляющие смешивают с помощью ложки или лопатки, в итоге должно получиться однородное тесто. Взбивать заготовку не стоит.
Подготавливают формочки, чтобы запечь кексы. В них выкладывают тесто на две трети объема, а затем помещают в духовой шкаф. Температура духовки должна быть около 180 градусов, процесс выпечки длится от 20 до 25 минут.
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"Французские" кексы на сметане
Это самый простой вариант приготовления кекса, в его состав будет входить сметана, которая сделает сладость пышной и очень нежной. Готовая выпечка получается сочной и воздушной, она отлично сочетаются с ягодной или фруктовой начинкой. Можно для начинки также использовать сгущенное молоко. Но мы опишем вариант начинки из орехов и изюма.
Ингредиенты:
сахарный песок — 1 стакан;
мука 1 сорта — 200 грамм;
ванильный порошок — 1 пачка;
маргарин — 100 грамм;
сода пищевая — 5 грамм;
сметана жирная — 1 стакан;
куриное яйцо — 2 штуки;
орехи грецкие — 80 грамм;
изюм — 50 грамм.
Приготовление:
Чтобы приготовить кексы по такому простому рецепту с фото, следует размягчить маргарин и подготовить муку. Так как десерт выпекается в домашних условиях в духовке, жарочный шкаф нужно прогреть заранее.
Грецкие орехи достаточно мелко рубят ножом, а изюм заливают кипятком и оставляют на несколько минут, чтобы он стал более мягким и распаренным.
Мягкий маргарин кладут в миску, к нему всыпают сахарный песок и кладут куриные яйца. Составляющие взбивают миксером пару минут.
Туда же отправляют ванильный порошок и пищевую соду, добавляют в смесь распаренный изюм и измельченные орехи.
Последним этапом вводится жирная сметана и мука. Последнего ингредиента может понадобиться немного меньше, следует смотреть на консистенцию теста.
Каждую формочку смазывают сливочным маслом и выкладывают туда тесто. Выпекают кексы около двадцати пяти минут, после чего подают к чаю, посыпав сверху сахарной пудрой.
Кексы с курагой
Здесь в кексы по простому рецепту с фото будет добавляться курага. Выпечку готовят в домашних условиях в духовке, поэтому рекомендуется сразу прогреть шкаф до 180-190 градусов.
Ингредиенты:
мука 1 сорта — 250 грамм;
куриные яйца — 2 штуки;
ванилин в порошке — 1 пачка;
масло сливочное — 100 грамм;
разрыхлитель — 1 пачка;
сахарный песок — 150 грамм;
кефир жирный — 100 мл;
соль столовая — щепотка;
курага крупная — 100 грамм.
Приготовление:
Сливочное масло нарезают кусочками, после чего растапливают с помощью микроволновки или водяной бани, далее продукту дают хорошо остыть.
В подготовленное масло постепенно всыпают сахарный песок и взбивают состав миксером на средней скорости. Процесс взбивания продолжают, пока все крупинки не растворятся.
В такую смесь разбивают два куриных яйца и снова начинают взбивать массу, прибор используют до того момента, пока составляющие не образуют густую пену.
Добавляют в миску стакан жирного кефира, все перемешивают венчиком или ложкой.
Курага заливается крутым кипятком и настаивается около пятнадцати минут, за это время плоды успеют стать мягкими.
Когда отведенный промежуток времени истечет, воду сливают, а курагу просушивают бумажным полотенцем. Нарезают ягоды кусочками небольшого размера.
В отдельной миске перемешивают соль и муку, туда же отправляют ванильный порошок и пачку разрыхлителя. Перемешивают составляющие ложкой и всыпают в жидкие компоненты. Замешивают гладкое и слегка жидкое тесто.
Формочки для выпекания удобнее использовать силиконовые, их слегка смазывают маслом и заполняют тестом.