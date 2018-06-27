Как испечь кексы в духовке: рецепты с фото

Кексы по простым рецептам сможет приготовить каждая хозяйка. Порционные кексы получаются очень нежными и воздушными, их можно украсить сверху шапочкой из крема или смазать помадкой. В качестве начинки же применяют различные сухофрукты, вареное сгущенное молоко, свежие ягоды и фрукты, растопленный шоколад, а также другие добавки. Мы опишем несколько вариантов приготовления такого десерта своими руками.

Нежные кексы на кефире

Именно на кефире кексы получаются более нежными и пышными. Кислая основа придает тесту воздушность и легкость, что особенно необходимо при выпекании порционных десертов.

Ингредиенты:

кефир жирный — 250 мл;

масло сливочное — 100 грамм;

куриное яйцо — 3 штуки;

сахарный песок — 12 стакана;

мука 1 сорта — 250 грамм;

ванильный сахар — 2 пачки;

разрыхлитель — 2 пачки.

Приготовление:

Ванильный сахар смешивают с обычный сахаром, после чего соединяют со взбитыми яйцами.

yandex_ad_1 Из холодильника вынимают сливочное масло и дают время немного полежать, чтобы оно стало мягким, можно слегка растопить продукт в микроволновке. Полученная масса переливается к взбитым яйцам и сахару, а затем хорошо взбивается.

В смесь добавляют жирный кефир, и все ингредиенты повторно взбивают, чтобы получить максимально однородный состав.

В будущее тесто порционно вводят муку, которую предварительно смешали с разрыхлителем.

Когда процесс замеса будет закончен, должно получиться однородное и слегка жидкое тесто.

В каждую формочку наливают небольшое количество теста, достаточно заполнить форму на две третьих части. Духовка прогревается примерно до 180-190 градусов, в нее помещают формочки и выпекают десерт около двадцати минут.

Готовые простые кексы по данному рецепту с фото вынимают из духовки и посыпают пудрой из сахара. По желанию каждый кекс можно покрыть кремом. В домашних условиях приготовить такое лакомство в духовке очень просто.

Выпечка с добавлением яблока и корицы

В этом рецепте с фото нет необходимости использовать миксер, поэтому приготовление простых кексов в домашних условиях занимает минимум времени. Запекать кексы в духовке придется не более двадцати пяти минут, а на замес теста уйдет около десяти минут.

Ингредиенты:

масло сливочное — 300 грамм;

мука 1 сорта — 600 грамм;

сахарный песок — 1 стакан;

куриное яйцо — 8 штук;

сладкие яблоки — 2 штуки;

разрыхлитель — 30 грамм;

молотая корица — 10 грамм.

Приготовление:

Масло растопить, чтобы оно стало мягким, после этого продукт смешивают с сахаром.

В полученную массу вводят куриные яйца и тщательно перемешивают все венчиком, чтобы получилась однородная консистенция.

Когда состав станет однородным, в него вводят муку, которую предварительно соединили с разрыхлителем.

Свежие яблоки очищают от кожуры, нарезают кубиками мелкого размера и присыпают коричным порошком.

yandex_ad_2 В силиконовые формочки кладут небольшое количество теста, сверху немного начинки из яблок, а затем еще один слой теста.

Отправляют заготовки выпекать в течение двадцати пяти минут, температура устанавливается на отметке 190 градусов.

Кексы с кусочками шоколада

Это достаточно простые, но очень вкусные кексы. Чтобы получить ароматное лакомство в домашних условиях, следует строго соблюдать рецептуру и процесс приготовления кексов.

Ингредиенты:

мука 1 сорта — 300 грамм;

масло сливочное — 100 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка;

куриное яйцо — 2 штуки;

молоко 3,2% — 100 мл;

соль столовая — щепотка;

измельченный шоколад — 60 грамм;

сахар коричневый — 100 грамм;

сахар ванильный — 1 пакетик.

Приготовление:

В отдельной миске смешать муку с разрыхлителем, добавить к компонентам ванильный и коричневый сахар, а затем всыпать щепотку соли.

Следом добавляют в состав измельченный шоколад. Если же шоколада нет, используют специальные шоколадные капли.

В другой емкости смешивают жидкие компоненты. Масло сливочное растапливают и охлаждают, после чего его смешивают с молоком и куриными яйцами.

Две составляющие смешивают с помощью ложки или лопатки, в итоге должно получиться однородное тесто. Взбивать заготовку не стоит.

Подготавливают формочки, чтобы запечь кексы. В них выкладывают тесто на две трети объема, а затем помещают в духовой шкаф. Температура духовки должна быть около 180 градусов, процесс выпечки длится от 20 до 25 минут.

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"Французские" кексы на сметане

Это самый простой вариант приготовления кекса, в его состав будет входить сметана, которая сделает сладость пышной и очень нежной. Готовая выпечка получается сочной и воздушной, она отлично сочетаются с ягодной или фруктовой начинкой. Можно для начинки также использовать сгущенное молоко. Но мы опишем вариант начинки из орехов и изюма.

Ингредиенты:

сахарный песок — 1 стакан;

мука 1 сорта — 200 грамм;

ванильный порошок — 1 пачка;

маргарин — 100 грамм;

сода пищевая — 5 грамм;

сметана жирная — 1 стакан;

куриное яйцо — 2 штуки;

орехи грецкие — 80 грамм;

изюм — 50 грамм.

Приготовление:

Чтобы приготовить кексы по такому простому рецепту с фото, следует размягчить маргарин и подготовить муку. Так как десерт выпекается в домашних условиях в духовке, жарочный шкаф нужно прогреть заранее.

Грецкие орехи достаточно мелко рубят ножом, а изюм заливают кипятком и оставляют на несколько минут, чтобы он стал более мягким и распаренным.

Мягкий маргарин кладут в миску, к нему всыпают сахарный песок и кладут куриные яйца. Составляющие взбивают миксером пару минут.

Туда же отправляют ванильный порошок и пищевую соду, добавляют в смесь распаренный изюм и измельченные орехи.

Последним этапом вводится жирная сметана и мука. Последнего ингредиента может понадобиться немного меньше, следует смотреть на консистенцию теста.

Каждую формочку смазывают сливочным маслом и выкладывают туда тесто. Выпекают кексы около двадцати пяти минут, после чего подают к чаю, посыпав сверху сахарной пудрой.

Кексы с курагой

Здесь в кексы по простому рецепту с фото будет добавляться курага. Выпечку готовят в домашних условиях в духовке, поэтому рекомендуется сразу прогреть шкаф до 180-190 градусов.

Ингредиенты:

мука 1 сорта — 250 грамм;

куриные яйца — 2 штуки;

ванилин в порошке — 1 пачка;

масло сливочное — 100 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка;

сахарный песок — 150 грамм;

кефир жирный — 100 мл;

соль столовая — щепотка;

курага крупная — 100 грамм.

Приготовление:

Сливочное масло нарезают кусочками, после чего растапливают с помощью микроволновки или водяной бани, далее продукту дают хорошо остыть.

В подготовленное масло постепенно всыпают сахарный песок и взбивают состав миксером на средней скорости. Процесс взбивания продолжают, пока все крупинки не растворятся.

В такую смесь разбивают два куриных яйца и снова начинают взбивать массу, прибор используют до того момента, пока составляющие не образуют густую пену.

Добавляют в миску стакан жирного кефира, все перемешивают венчиком или ложкой.

Курага заливается крутым кипятком и настаивается около пятнадцати минут, за это время плоды успеют стать мягкими.

Когда отведенный промежуток времени истечет, воду сливают, а курагу просушивают бумажным полотенцем. Нарезают ягоды кусочками небольшого размера.

В отдельной миске перемешивают соль и муку, туда же отправляют ванильный порошок и пачку разрыхлителя. Перемешивают составляющие ложкой и всыпают в жидкие компоненты. Замешивают гладкое и слегка жидкое тесто.

Формочки для выпекания удобнее использовать силиконовые, их слегка смазывают маслом и заполняют тестом.