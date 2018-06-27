В Минобороны рассказали о пользе красного вина

Секреты военной кухни

В стране заканчивается весенняя призывная кампания. Десятки тысяч новобранцев отправляются эшелонами к месту службы за тысячи километров от дома. Солдатские мамы, естественно, волнуются: как там ребенок? Не останется ли голодным в дороге, да и на службе? «КВ» попросил рассказать о том, как кормят сегодня российских солдат, исполняющего обязанности начальника продовольственного управления Минобороны полковника Дмитрия ПЛОТНИКОВА

— Дмитрий Николаевич, давно подмечено, что голодный солдат — плохой защитник. Еще Петр I распорядился выдавать солдатам специальный паек, в котором были и мука, и молочные продукты, и «боевые сто грамм». Какие новации сегодня в вашей службе?

— Мы стараемся от жизни не отставать. Раньше, например, пищу в военных столовых готовили повара-солдатики, которые набирались опыта по ходу службы. Хорошо, если у такого специалиста были желание готовить и способности. А если у него не было желания осваивать кулинарию? Это же беда. Каждый день назначался из солдат, сержантов, курсантов наряд на кухню. Дежурные отвечали за сервировку столов, выдачу еды, уборку в столовой, мытье посуды. Сейчас готовят солдатскую еду профессионалы. Гражданские организации — соисполнители Военторга — все делают сами: чистят картошку, варят, жарят, выдают еду, моют посуду и убирают обеденные залы. Задача продовольственной службы — обеспечить их всем необходимым. В том числе техникой, помещениями.

— Многих новобранцев отправляют эшелонами за тысячи километров. Как организовано их питание?

— Призывникам при следовании к месту службы воинскими эшелонами уже не нужны сухие пайки или прихваченная с собой домашняя еда, которая к тому же может испортиться в дороге. Раньше, если дорога занимала более трех суток, например, при отправке из Европейской части в Сибирь или на Дальний Восток, новобранцам выдавали сухой паек. Начиная с осеннего призыва 2016 года пища для них готовится квалифицированными поварами аутсорсинговых компаний в вагонах-ресторанах. При этом используются полуфабрикаты высокой степени готовности. Это позволяет организовать своевременное трехразовое горячее питание призывников. Блюда более двух раз не повторяются. Новобранцам также выдаются пряники, кексы, соки в индивидуальных упаковках. В 2017 году таким способом было организовано питание свыше 18 тысяч призывников в 25 воинских эшелонах. В весенний призыв этого года спланировано 5 воинских эшелонов с вагонами-ресторанами.

— Какие же продукты сегодня на солдатском столе?

— С 2007 года действуют новые нормы питания для всех силовых структур. Норма №1 — так называемый суточный общевойсковой паек — состоит из 300 граммов ржаного хлеба, 350 граммов пшеничного, 120 граммов различных круп. В него входит также 30 граммов макаронных изделий, 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 150 миллилитров молока. Каждый день солдат должен получать куриное яйцо, 900 граммов овощей, литр сока, свежие или сушеные фрукты. На завтрак, обед и ужин ему положено по 15 граммов сливочного масла. Молоко, масло и соки выдаются в индивидуальных упаковках. Это упрощает раздачу продуктов в соответствии с положенной нормой: ничего невозможно ни разбавить, ни убавить.

— Особенности комплекции учитываются? Одно дело накормить субтильного юношу, и совсем другое — высокого и крепкого парня. Не останется богатырь голодным?

— Солдатам, чей рост 190 сантиметров и выше, и тем, у кого медкомиссия выявила дефицит массы тела, полагается дополнительно каждый день еще по 60 граммов крупы, 20 граммов макарон, 60 граммов рыбы, 50 граммов мяса, 15 граммов сливочного масла и 200 граммов молока. Это их индивидуальная добавка.

— А если бойцу нельзя употреблять какие-то продукты, ну, например, по религиозным соображениям? Личные пристрастия учитываются?

— В армейских столовых сейчас всегда есть выбор из нескольких основных блюд, гарниров, салатов, напитков. Солдат может взять то, что ему нравится. Для тех же, кто нуждается в особом питании по медицинским показателям, есть специальные нормы — их 15. Например, в госпитале положены ежедневно дополнительно кисломолочные продукты, свежие фрукты.

— Стол офицеров отличается от стола солдат?

— Офицерам выплачивается денежное довольствие, они кормят себя сами. Но если нет такой возможности, например, когда офицер находится на учениях, на боевом дежурстве или на корабле, мы занимаемся организацией питания. Норма довольствия у офицеров такая же, как и у солдат. Иногда им положены дополнительные продукты.

— Слышала, что кому-то полагается вино. Не офицерам?

— Сто граммов красного сухого вина входит в паек подводников. Он составлен с учетом того, что всему экипажу субмарины, независимо от звания, приходится работать при больших перепадах давления. Вино подводникам выдается не для каких-то праздных целей, а исключительно чтобы стимулировать работу системы кровообращения. В рационе подводников также шоколад, лимоны, томатный сок, свежие фрукты, консервированный зеленый горошек, сметана, творог, печенье. А еще сгущенное молоко, балык, сельдь, печеночный паштет, диетическое мясо птицы. В паек тех, кто служит на атомных подводных лодках, входит еще и красная икра.

— Какое количество?

— Несколько граммов, но каждый день.

— Вино каких марок закупается обычно для подводников?

— Вино должно быть красным сухим и соответствовать ГОСТу. Марка роли не играет.

— Серьезные перегрузки испытывают и те, кто служит на высоте. Какими продуктами это компенсируют?

— Для летчиков разработана норма довольствия №21 — летный паек. В ежедневный рацион включены мясо птицы, полукопченая колбаса или мясные копчености, сметана, творог, варенье или джем, шоколад, натуральный кофе.

У тех, кто служит в высокогорных подразделениях, — у горных стрелков — тоже усиленный паек. Им полагаются рыбные консервы, дополнительная порция масла, печенье, сгущенка, сыр, колбаса.

К слову, многие из продуктов, включенных в спецпайки, могут входить в рацион и других военнослужащих: есть специальные нормы замены. Например, хлеб можно заменить на сало или леденцы. Говядину или свинину — на мясо птицы. Но у тех, кому положены спецпайки, эти продукты должны обязательно быть в рационе ежедневно.

— А бывали случаи, когда из-за некачественной еды кто-то отравился?

— В этом году таких случаев не было, а в прошлом был один. Поставщику пришлось заплатить миллионные штрафы. Но сам факт отравления еще не означает, что в воинской части была плохая пища. Возможно, солдат в увольнении съел, например, некачественную шаурму.

— Такие случаи расследуются?

— Как только к нам поступает жалоба, сразу в часть направляется большая комиссия — специалисты продовольственной службы, санитарные врачи, медики. Они все проверяют, берут пробы приготовленной пищи. Специально для таких случаев небольшие порции всего, что готовилось за день, хранится в течение суток.