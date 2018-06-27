Пикша

Пикша — рыба из семейства тресковых, одна из самых обильно вылавливаемых в северных морях. В середине XX века она занимала второе место по вылову в СССР и в памяти граждан осталась как скучный продукт, который украшала лишь корочка от хорошей прожарки.

Миф о несовершенстве пикши развеивают три шефа, любящие ее всей душой, — обожающий все дикое Виталий Тихонов , шеф «Метрополя» Андрей Шмаков , чья карьера начиналась в норвежской судоходной компании, и Анатолий Казаков , который хоть и москвич, но лично ловил мурманскую пикшу и влюбился в нее навсегда.

Продолжаем нашу серию публикаций о русских рыбе и морепродуктах, которую делаем в сотрудничестве с «Рыбной неделей» в Москве. «Неделя» бывает раз в год, у нас же рыба каждую неделю.

Андрей Шмаков, бренд-шеф гостиницы «Метрополь» и ресторана Savva:«В моем детстве, которое пришлось на конец 1970-х, пикша считалась не самой лучшей рыбой, ее даже коты не хотели. В нашем доме ее ели, только когда ее готовила бабушка.

У нее было три рецепта. Первый такой: она обжаривала пикшу и заливала соусом, приготовленным из томатной пасты, лука и укропа, получалась пикша в маринаде. Еще она жарила пикшу и подавала с самодельным польским соусом. Но самое вкусное было, когда бабушка жарила пикшу и смешивала ее с жареным луком и дефицитным тогда майонезом «Провансаль». В таком виде пикша должна была простоять ночь и с утра, и это было божественно! Это был такой яд умами, который сшибал наповал.

У нас и в Европе к пикше с подозрением относились примерно до 2000-х годов. Потом она стала съедобной в Скандинавии: стала развиваться новая нордическая кухня, и скандинавы стали понимать, что надо есть то, что водится у них под боком, а пикша как раз там и живет. К тому же она почти ничего не стоит, а из нее можно готовить такие же вкусные блюда, как из трески. Так к ней возродился интерес.

Я думаю, что сейчас, если бы на рынках продавали свежую пикшу, я бы обязательно ее использовал в ресторане, потому что у нее очень интересная текстура мяса, и оно, если правильно приготовить, останется сочным.

Пикшу можно готовить с капустой, причем с любой. Я думаю, что с ней хорошо делать ризотто, подкоптив ее для этого. Вот у нас сейчас в меню есть лимонное ризотто с лимонной цедрой и копченой треской. Если бы у нас была хорошая копченая пикша, ризотто было бы с ней.

Свежевыловленная и свежекопченая пикша настолько сочная, что ее можно сочетать с любой зеленью и свежими овощами. Например, сделать тартар из огурцов, добавить яблочное желе и копченую рыбу. Коптить ее надо целиком на ольховых опилках, к которым потом добавить ветку можжевельника — она даст вкус дикости и леса, будет очень хорошо.

Кстати, самые лучшие фиш-энд-чипс в Англии делают именно из пикши, а не из трески. Дома же можно готовить просто в кляре и есть с картофельным пюре — и это будет очень вкусно».

Виталий Тихонов, шеф ресторана Cacciatore:«Пикшу хорошо жарить, как и любую белую рыбу. Можно слегка припудрить кожу мукой и готовить на сковородке самым обычным способом: соль, перец, на смеси сливочного и растительного масла, с чесноком. А можно еще сделать панировку из сухарей или из зелени: мне вообще нравится окунать рыбу в яйцо, потом в рубленую зелень — и так жарить, а потом довести в духовке, чтобы рыба была сочной и с корочкой. Или вот еще способ: разбить в блендере белую булку с зеленью и чесноком, добавить соль, перец, сахар, обмазать этим кожу и жарить рыбу сначала на растительном масле, а потом на сливочном.

А вот как можно сделать из пикши отличный легкий летний суп: берете кости пикши, хвост и голову, откуда предварительно нужно удалить жабры. Сварите из всего этого бульон. Потом процедите, поставьте на огонь, а когда закипит, добавьте пассерованные лук, морковь и стебли сельдерея, чуть лаврового листа и черного перца (еще можно кинуть горсть жареных лисичек, если сезон), ближе к концу положите чуть-чуть бланшированных помидоров без кожи. И уже в самом конце, минут через 40, киньте нарезанную кусочками пикшу. Раньше ее класть не надо; чтобы свариться, рыбе нужна пара минут. Ну и уже в тарелку обязательно положить зелень: укроп, петрушку, лук-резанец или обычный зеленый — и отдельно сваренные перепелиные яйца».

Анатолий Казаков, шеф ресторана Selfie:«Свежая пикша — роскошная рыба, очень нежная, с приятным молочным вкусом. По нежности ее можно сравнить с палтусом, но пикша мне нравится даже больше. Я недавно был в Мурманске, сам там ее ловил и тут же готовил. Не надо брать большую пикшу, надо брать маленькую: чем меньше, тем она лучше, самая крутая та, что меньше килограмма, идеальный вариант — рыба весом грамм 600. Одна проблема — в Москве такую трудно достать.

Пикшу надо просто вкусно пожарить. Сначала чуть растительного масла, потом чуть сливочного, чтобы у нее была хорошая корочка. Можно к ней добавить свежего тимьяна. А есть ее надо с соусом из сметаны, щучьей икры и зеленого лука. Если заморочиться, то можно сделать голландский соус или беарнез, они тоже подойдут. А на гарнир можно пожарить щавель или крапиву с лимонным соком и луком-шалотом.

Жареную пикшу можно класть в салаты: разобрать руками на некрупные сегменты и сделать салат с сердцевиной помидоров, авокадо, огурцом без кожи, печеным перцем без кожи и подкопченной картошкой, а заправить все это каким-нибудь копченым маслом. Я бы сделал топленое масло, настоял бы его с копченой черкесской грушей, добавил бы туда лимонного сока и чуть оливкового масла.

Еще из пикши можно сделать отличную уху. Берете рыбу, удаляете жабры и брюхо и прямо целиком ее с головой варите, чтобы она часа три еле-еле кипела: бульон должен быть очень насыщенным. Туда же нужно добавить стебли петрушки, укропа — обрезки зелени, которые дома обычно выкидывают, а зря. Очистки от картошки и моркови можно кинуть — только надо хорошо их промыть. Затем нужно рыбу достать и обобрать мясо с костей, а бульон процедить. На нем нужно сварить картошку, лук, морковь, в самом конце добавить рыбу и много зеленого лука и петрушки. Еще будет круто добавить туда жареных помидоров, тоже хорошо сработает. А вот чего не надо делать — так это добавлять водку в уху. По-моему, это придумали рыбаки-алкоголики, чтобы законно можно было бухать на рыбалке».