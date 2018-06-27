Рецепты здоровья: календула — дачная «скорая помощь»

Календула, или ноготки — неприхотливый цветок, растущий на многих дачных участках. А значит, он всегда под рукой — и может прийти на помощь, если случилось пораниться.

Календула — дачная «скорая помощь»

Цветки календулы лекарственной обладают противовоспалительным, ранозаживляющим, антисептическим действием. Их можно использовать в свежем виде — просто растереть лепестки и приложить к порезам или укусам насекомых, чтобы избавиться от отека, боли и воспаления. А можно приготовить целебные препараты — настои, настойки, масла, мази.

Настой цветков календулы

10-15 г сушеных измельченных соцветий залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение 30-40 минут, процедить. Использовать для примочек при укусах насекомых, ожогах, порезах и ссадинах.

Масло из цветков календулы

5 г сушеных измельченных соцветий залить 50 мл оливкового масла, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 20-25 дней, процедить. Использовать для смазывания ран (средство способствует их быстрому заживлению без образования рубцов).

Мазь из цветков календулы

1 стакан свежих измельченных соцветий смешать с 0,5 кг свежего свиного нутряного жира и варить на водяной бане, постоянно помешивая, в течение 1 часа. Готовую мазь процедить, охладить. Использовать для лечения порезов, ран, а также при варикозном расширении вен — для снятия отеков, тяжести в ногах. Наносить на поврежденный участок 2-3 раза в день.

Настойка из цветков календулы

1 десертную ложку сушеных измельченных соцветий залить 100 мл спирта (70%), настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 8 дней, процедить. При ранах, порезах, укусах насекомых развести настойку водой (1 ст.ложка на 200 мл воды) и использовать для примочек. Об использовании календулы вы также можете прочитать в публикациях:

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