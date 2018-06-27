Готовим вкусную аджику из кабачков на зиму 

Существует множество рецептов, по которым хозяйки могут приготовить аджику из кабачков. Такая закуска на зиму отлично сохраняет пользу, а вкус у нее действительно «пальчики оближешь». В составе такой заготовки обычно содержатся различные овощи, а также немного соли и острого перца.
Существуют рецепты, в которых используется уксусная кислота, но эта добавка не является обязательной. Мы опишем несколько простых вариантов приготовления аджики, чтобы хозяйка могла подобрать свой вариант закуски.
Рецепт «Пальчики оближешь»
В классический рецепт приготовления аджики из кабачков, не входит уксусная кислота. Чтобы сделать закуску «Пальчики оближешь» на зиму, мы все же будем применять уксус, так как он обладает отличными консервирующими свойствами, и можно будет не беспокоиться о сохранности и вкусе продукта.
Необходимые ингредиенты:
кабачки свежие — 3 кг;
перец сладкий разного цвета — 540 грамм;
томаты свежие — 1,5 кг;
морковь — 550 грамм;
сахарный песок — 1\2 стакана;
соль столовая — по вкусу;
красный перец — 2,5 ложки;
чеснок молодой — 5 головок;
растительный жир — 1 стакан.
Этапы приготовления:
Как говорят повара, лучше всего измельчить продукты с помощью мясорубки. Если использовать блендер, то ингредиенты станут однородными, что испортит вкусовые качества заготовки.
Подготовленные овощи помещают в кастрюлю и ставят на медленный огонь. Соус варят не менее получаса, только после этого измельчают пять головок чеснока и укладывают в заготовленную массу.
Варить аджику следует около пяти минут.
Так как наша заготовка будет закатываться в банки, следует добавить в нее половину стакана уксусной кислоты 9%, а затем проварить соус еще две минуты.
Закуска с томатной пастой
Если в предыдущем рецепте использовались томаты, то в данном случае в соус добавляется томатная паста. В итоге получится нежная аджика из кабачков, которую можно оставить храниться на зиму. По такому рецепту получается прекрасный соус «Пальчики оближешь».
Необходимые ингредиенты:
паста томатная — 100 грамм;
соль столовая — 1 ложка;
сахарный песок — 1 ложка;
кабачки молодые — 1,5 кг;
чеснок молодой — 2 головки;
растительный жир — 50 мл;
острый перец — 2 штуки;
растительный жир — 50 мл;
уксусная кислота 9% — 50 мл.
Этапы приготовления:
Предварительно подготавливают банки, а также моют все овощи.
Кабачки измельчают с помощью мясорубки, после этого перекручивают острый перец. Перекладывают полученную массу в глубокую кастрюлю, кладут туда соль и вливают растительный жир. Сразу всыпают сахарный песок и добавляют пасту из томатов.
Массу перемешивают и ставят на огонь. На слабом нагреве варят аджику в течение сорока минут.
Тем временем измельчают с помощью блендера чеснок, перекладывают его в овощную массу и варят составляющие еще пятнадцать минут.
Когда до готовности останется пять минут, в закуску добавляют уксусную кислоту и перемешивают. После чего разливают острую аджику в банку и закупоривают крышками.
Закуска с луком и сладким перцем
Можно приготовить достаточно необычную закуску под названием «Пальчики оближешь», если оставить кабачки крупными.
В этом случае овощ для аджики из кабачков на зиму нарезается кусочками, а не измельчается как в предыдущем рецепте.
Приготовить такую заготовку можно быстро и просто, если соблюдать этапы приготовления блюда.
Перечень ингредиентов:
репчатый лук — 4 штуки;
соль столовая — по вкусу;
перец острый — 4 штуки;
кабачки молодые — 3 кг;
перец салатный — 5 штук;
сахарный песок — 150 грамм;
томаты свежие — 3 кг;
чеснок молодой — 4 головки;
растительный жир — 1 стакан;
уксусная кислота 9% — 150 мл.
Этапы приготовления:
Подготавливают овощи, их моют и измельчают с помощью мясорубки, а кабачки нарезают мелким кубиком.
Свежие томаты и сладкий перец отправляют на огонь.
Отдельно обжаривают лук, который предварительно был нарезан мелким кубиком. К нему добавляют кабачки и жарят составляющие еще около трех минут. В готовую смесь добавляют необходимое количество уксусной кислоты и соли.
Подготовленный лук и кабачки помещают в смесь из томатов и перца. Тушат такую массу в течении получаса. Добавляют в заготовку чеснок и немного острого перца, вливают дополнительно растительный жир. Томят заготовку пять минут и перекладывают в стеклянные банки.
Заготовка с яблоками
Приготовление этой закуски требует немного времени, так как придется заняться подготовкой яблок, с них обязательно удаляют кожуру. В остальном же варка аджики не отличается от предыдущих рецептов.
Необходимые продукты:
перец салатный красный — 1 кг;
томаты свежие — 450 грамм;
кабачки молодые — 5 кг;
перец острый — 11 штук;
яблоки спелые — 1 кг;
соль столовая — по вкусу;
морковь свежая — 1 кг;
чеснок молодой — 200 грамм;
сахарный песок — 200 грамм;
растительный жир — 450 мл;
зелень свежая — 2 пучка;
уксусная кислота 9% — 200 мл.
Этапы приготовления:
Для приготовления аджики из кабачков по такому рецепту, следует подготовить овощи, чтобы закуска на зиму «Пальчики оближешь» получилась вкусной.
Сначала очищают весь чеснок и измельчают его ножом или прессом.
Все остальные овощи очищают, в том числе с яблок удаляют кожуру. С томатов рекомендуется удалить кожицу.
Составляющие аджики отправляют в мясорубку, а затем готовую овощную массу отправляют в кастрюлю. Добавляют туда же молотый перец, около двухсот граммов сахарного песка и по вкусу соль.
Емкость с аджикой помещают на огонь и варят под закрытой крышкой около получаса. После отведенного времени вливают уксусную кислоту и добавляют измельченный чеснок.
С помощью блендера измельчают красный острый перец, его кладут в заготовку последним, варят все еще десять минут и перекладывают в банки.
Рецепт в мультиварке
Когда на кухне есть мультиварка, это значительно упрощает процесс приготовления различных соусов, в том числе аджики.
В состав закуски будут входить томаты, они придадут соусу более яркий вкус, а готовится аджика достаточно быстро.
Необходимые продукты:
перец сладкий — 400 грамм;
чеснок молодой — 4 зубчика;
перец острый — 1 штука;
кабачки молодые — 1 кг;
морковь крупная — 1 штука;
томаты свежие — 550 грамм;
сахарный песок — 1\4 стакана;
уксусная эссенция — 1 ложка;
соль столовая — 15 грамм;
растительный жир — 350 мл.
Этапы приготовления:
Кабачки предварительно моют и нарезают брусочками или кусочками среднего размера.
Томаты следует разрезать на несколько частей, также поступают со свежей морковью.
Перец очищают и разрезают на половинки.
Все овощи отправляют в мясорубку, чтобы сделать из них однородное пюре.
Овощной состав перекладывают в чашу мультиварки. Добавляют в массу сахарный песок, солят по вкусу. После чего наливают растительный жир, кладут острый перец и перемешивают.
На приборе выставляют режим тушения на один час, пока аджика будет готовиться, можно не закрывать крышку у прибора.
Через тридцать минут овощи перемешивают, а затем перекладывают в банки и закупоривают крышками.
С томатами и перцем
В состав такой аджики из кабачков входят различные виды овощей, морковь и томаты придают заготовке «Пальчики оближешь» нежный вкус.
По рецепту на зиму в соус добавляют чеснок и молотый острый перец, эти добавки сделают закуску острой и ароматной.
Ингредиенты для приготовления:
морковь свежая — 500 грамм;
кабачки молодые — 3 кг;
чеснок молодой — 4 головки;
томаты свежие — 1,5 кг;
соль столовая — 2 ложки;
перец салатный — 550 грамм;
сахарный песок — 100 грамм;
растительный жир — 250 мл;
молотый перец острый — 3 ложки.
Этапы приготовления:
Сначала производят подготовку овощей, для этого кабачки и морковь нарезают кусочками, чеснок пропускают через пресс, а перец очищается от семян.
Все составляющие измельчают мясорубкой, кладут в овощную массу чеснок и перемешивают.
Следующим этапом в смесь кладут сахарный песок, солят овощную смесь по вкусу и наливают в аджику растительный жир.
Заготовку отправляют на плиту, доводят состав до кипения и варят под крышкой около 45 минут. Спустя отведенное время, в соус всыпают острый перец и варят еще десять минут.
Без уксуса
В основном аджику из кабачков готовят с добавлением уксуса, но в рецепте «Пальчики оближешь» рекомендуется отказаться от использования этого продукта.
На зиму можно закрыть соус в банках без кислоты, но хранить закуску придется в холодильнике.
Необходимые ингредиенты:
морковь свежая — 300 грамм;
томаты — 750 грамм;
кабачки молодые — 1,8 кг;
сахарный песок — 150 грамм;
перец острый молотый — 10 грамм;
салатный перец — 300 грамм;
чеснок молодой — 4 головки;
растительный жир — 100 мл;
соль столовая — по вкусу.
Способ приготовления:
Томаты превращают в пюре с помощью блендера, можно воспользоваться мясорубкой.
Ножом нарезают кабачки, а также свежую морковь и салатный перец, нарезка выполняется мелким кубиком.
Томатное пюре и остальные овощи соединяют между собой, к ним кладут сахарный песок, вливают растительный жир и перемешивают.
Массу следует посолить по вкусу, добавить в нее измельченный чеснок и поставить варить на слабом огне в течение пятидесяти минут.
После этого добавляют в аджику острый молотый перец, выдерживают закуску на плите около двадцати минут и переливают в банки. Хранить соус можно только в холодильнике.
Очень интересным вариантом приготовления закуски, является рецепт по-грузински. В состав такой заготовки входят грецкие орехи и свежие стручки красного перца.
Также для пикантности и остроты в заготовку добавляют чеснок и кинзу. Процесс приготовления блюда не сложен, все продукты измельчают и варят, после чего заправляют уксусной эссенцией, грецкими орехами и травами. Грузинская аджика отлично хранится, так как в ней присутствует кислота.