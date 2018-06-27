Готовим вкусную аджику из кабачков на зиму

Существует множество рецептов, по которым хозяйки могут приготовить аджику из кабачков. Такая закуска на зиму отлично сохраняет пользу, а вкус у нее действительно «пальчики оближешь». В составе такой заготовки обычно содержатся различные овощи, а также немного соли и острого перца.

Существуют рецепты, в которых используется уксусная кислота, но эта добавка не является обязательной. Мы опишем несколько простых вариантов приготовления аджики, чтобы хозяйка могла подобрать свой вариант закуски.

Рецепт «Пальчики оближешь»

В классический рецепт приготовления аджики из кабачков, не входит уксусная кислота. Чтобы сделать закуску «Пальчики оближешь» на зиму, мы все же будем применять уксус, так как он обладает отличными консервирующими свойствами, и можно будет не беспокоиться о сохранности и вкусе продукта.

Необходимые ингредиенты:

кабачки свежие — 3 кг;

перец сладкий разного цвета — 540 грамм;

томаты свежие — 1,5 кг;

морковь — 550 грамм;

сахарный песок — 1\2 стакана;

соль столовая — по вкусу;

красный перец — 2,5 ложки;

чеснок молодой — 5 головок;

растительный жир — 1 стакан.

Этапы приготовления:

Как говорят повара, лучше всего измельчить продукты с помощью мясорубки. Если использовать блендер, то ингредиенты станут однородными, что испортит вкусовые качества заготовки.

Подготовленные овощи помещают в кастрюлю и ставят на медленный огонь. Соус варят не менее получаса, только после этого измельчают пять головок чеснока и укладывают в заготовленную массу.

Варить аджику следует около пяти минут.

Так как наша заготовка будет закатываться в банки, следует добавить в нее половину стакана уксусной кислоты 9%, а затем проварить соус еще две минуты.

Закуска с томатной пастой

Если в предыдущем рецепте использовались томаты, то в данном случае в соус добавляется томатная паста. В итоге получится нежная аджика из кабачков, которую можно оставить храниться на зиму. По такому рецепту получается прекрасный соус «Пальчики оближешь».

Необходимые ингредиенты:

паста томатная — 100 грамм;

соль столовая — 1 ложка;

сахарный песок — 1 ложка;

кабачки молодые — 1,5 кг;

чеснок молодой — 2 головки;

растительный жир — 50 мл;

острый перец — 2 штуки;

растительный жир — 50 мл;

уксусная кислота 9% — 50 мл.

Этапы приготовления:

Предварительно подготавливают банки, а также моют все овощи.

Кабачки измельчают с помощью мясорубки, после этого перекручивают острый перец. Перекладывают полученную массу в глубокую кастрюлю, кладут туда соль и вливают растительный жир. Сразу всыпают сахарный песок и добавляют пасту из томатов.

Массу перемешивают и ставят на огонь. На слабом нагреве варят аджику в течение сорока минут.

Тем временем измельчают с помощью блендера чеснок, перекладывают его в овощную массу и варят составляющие еще пятнадцать минут.

Когда до готовности останется пять минут, в закуску добавляют уксусную кислоту и перемешивают. После чего разливают острую аджику в банку и закупоривают крышками.

Закуска с луком и сладким перцем

Можно приготовить достаточно необычную закуску под названием «Пальчики оближешь», если оставить кабачки крупными.

В этом случае овощ для аджики из кабачков на зиму нарезается кусочками, а не измельчается как в предыдущем рецепте.

Приготовить такую заготовку можно быстро и просто, если соблюдать этапы приготовления блюда.

Перечень ингредиентов:

репчатый лук — 4 штуки;

соль столовая — по вкусу;

перец острый — 4 штуки;

кабачки молодые — 3 кг;

перец салатный — 5 штук;

сахарный песок — 150 грамм;

томаты свежие — 3 кг;

чеснок молодой — 4 головки;

растительный жир — 1 стакан;

уксусная кислота 9% — 150 мл.

Этапы приготовления:

Подготавливают овощи, их моют и измельчают с помощью мясорубки, а кабачки нарезают мелким кубиком.

Свежие томаты и сладкий перец отправляют на огонь.

Отдельно обжаривают лук, который предварительно был нарезан мелким кубиком. К нему добавляют кабачки и жарят составляющие еще около трех минут. В готовую смесь добавляют необходимое количество уксусной кислоты и соли.

Подготовленный лук и кабачки помещают в смесь из томатов и перца. Тушат такую массу в течении получаса. Добавляют в заготовку чеснок и немного острого перца, вливают дополнительно растительный жир. Томят заготовку пять минут и перекладывают в стеклянные банки.

Заготовка с яблоками

Приготовление этой закуски требует немного времени, так как придется заняться подготовкой яблок, с них обязательно удаляют кожуру. В остальном же варка аджики не отличается от предыдущих рецептов.

Необходимые продукты:

перец салатный красный — 1 кг;

томаты свежие — 450 грамм;

кабачки молодые — 5 кг;

перец острый — 11 штук;

яблоки спелые — 1 кг;

соль столовая — по вкусу;

морковь свежая — 1 кг;

чеснок молодой — 200 грамм;

сахарный песок — 200 грамм;

растительный жир — 450 мл;

зелень свежая — 2 пучка;

уксусная кислота 9% — 200 мл.

Этапы приготовления:

Для приготовления аджики из кабачков по такому рецепту, следует подготовить овощи, чтобы закуска на зиму «Пальчики оближешь» получилась вкусной.

Сначала очищают весь чеснок и измельчают его ножом или прессом.

Все остальные овощи очищают, в том числе с яблок удаляют кожуру. С томатов рекомендуется удалить кожицу.

Составляющие аджики отправляют в мясорубку, а затем готовую овощную массу отправляют в кастрюлю. Добавляют туда же молотый перец, около двухсот граммов сахарного песка и по вкусу соль.

Емкость с аджикой помещают на огонь и варят под закрытой крышкой около получаса. После отведенного времени вливают уксусную кислоту и добавляют измельченный чеснок.

С помощью блендера измельчают красный острый перец, его кладут в заготовку последним, варят все еще десять минут и перекладывают в банки.

Рецепт в мультиварке

Когда на кухне есть мультиварка, это значительно упрощает процесс приготовления различных соусов, в том числе аджики.

В состав закуски будут входить томаты, они придадут соусу более яркий вкус, а готовится аджика достаточно быстро.

Необходимые продукты:

перец сладкий — 400 грамм;

чеснок молодой — 4 зубчика;

перец острый — 1 штука;

кабачки молодые — 1 кг;

морковь крупная — 1 штука;

томаты свежие — 550 грамм;

сахарный песок — 1\4 стакана;

уксусная эссенция — 1 ложка;

соль столовая — 15 грамм;

растительный жир — 350 мл.

Этапы приготовления:

Кабачки предварительно моют и нарезают брусочками или кусочками среднего размера.

Томаты следует разрезать на несколько частей, также поступают со свежей морковью.

Перец очищают и разрезают на половинки.

Все овощи отправляют в мясорубку, чтобы сделать из них однородное пюре.

Овощной состав перекладывают в чашу мультиварки. Добавляют в массу сахарный песок, солят по вкусу. После чего наливают растительный жир, кладут острый перец и перемешивают.

На приборе выставляют режим тушения на один час, пока аджика будет готовиться, можно не закрывать крышку у прибора.

Через тридцать минут овощи перемешивают, а затем перекладывают в банки и закупоривают крышками.

С томатами и перцем

В состав такой аджики из кабачков входят различные виды овощей, морковь и томаты придают заготовке «Пальчики оближешь» нежный вкус.

По рецепту на зиму в соус добавляют чеснок и молотый острый перец, эти добавки сделают закуску острой и ароматной.

Ингредиенты для приготовления:

морковь свежая — 500 грамм;

кабачки молодые — 3 кг;

чеснок молодой — 4 головки;

томаты свежие — 1,5 кг;

соль столовая — 2 ложки;

перец салатный — 550 грамм;

сахарный песок — 100 грамм;

растительный жир — 250 мл;

молотый перец острый — 3 ложки.

Этапы приготовления:

Сначала производят подготовку овощей, для этого кабачки и морковь нарезают кусочками, чеснок пропускают через пресс, а перец очищается от семян.

Все составляющие измельчают мясорубкой, кладут в овощную массу чеснок и перемешивают.

Следующим этапом в смесь кладут сахарный песок, солят овощную смесь по вкусу и наливают в аджику растительный жир.

Заготовку отправляют на плиту, доводят состав до кипения и варят под крышкой около 45 минут. Спустя отведенное время, в соус всыпают острый перец и варят еще десять минут.

Без уксуса

В основном аджику из кабачков готовят с добавлением уксуса, но в рецепте «Пальчики оближешь» рекомендуется отказаться от использования этого продукта.

На зиму можно закрыть соус в банках без кислоты, но хранить закуску придется в холодильнике.

Необходимые ингредиенты:

морковь свежая — 300 грамм;

томаты — 750 грамм;

кабачки молодые — 1,8 кг;

сахарный песок — 150 грамм;

перец острый молотый — 10 грамм;

салатный перец — 300 грамм;

чеснок молодой — 4 головки;

растительный жир — 100 мл;

соль столовая — по вкусу.

Способ приготовления:

Томаты превращают в пюре с помощью блендера, можно воспользоваться мясорубкой.

Ножом нарезают кабачки, а также свежую морковь и салатный перец, нарезка выполняется мелким кубиком.

Томатное пюре и остальные овощи соединяют между собой, к ним кладут сахарный песок, вливают растительный жир и перемешивают.

Массу следует посолить по вкусу, добавить в нее измельченный чеснок и поставить варить на слабом огне в течение пятидесяти минут.

После этого добавляют в аджику острый молотый перец, выдерживают закуску на плите около двадцати минут и переливают в банки. Хранить соус можно только в холодильнике.

Очень интересным вариантом приготовления закуски, является рецепт по-грузински. В состав такой заготовки входят грецкие орехи и свежие стручки красного перца.

Также для пикантности и остроты в заготовку добавляют чеснок и кинзу. Процесс приготовления блюда не сложен, все продукты измельчают и варят, после чего заправляют уксусной эссенцией, грецкими орехами и травами. Грузинская аджика отлично хранится, так как в ней присутствует кислота.