Уникальный эффект зеленого чая, который спасет от прыщей

Почему зеленый чай так популярен? Все мы знаем, что зеленый чай хорош для всего, включая здоровье вашей кожи, волос и тела. Но не многие из нас знают, почему. Проще говоря, популярность зеленого чая связана с его низким уровнем кофеина и высоким содержанием антиоксидантов. Но как работает зеленый чай для лечения акне, спросите вы? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

Преимущества зеленого чая при лечении прыщей и кожи

Зеленый чай богат катехинами, которые являются противомикробными веществами и помогают уничтожать бактерии, вызывающие акне. Он также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить покраснение и воспаление, которые часто вызывают акне. При употреблении, чай также помогает лечить гормональные дисбалансы, которые часто приводят к акне. Зеленый чай наполнен антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, наносящие вред, защищая ваши клетки кожи и сохраняя их здоровыми. Это помогает предотвратить старение. Антиоксиданты в зеленом чае также помогают залечить шрамы и следы, которые часто остаются после прыщей. Большие поры притягивают грязь и жир, что приводит к засорению и образованию прыщей. Зеленый чай — эффективный тонер, который помогает разглаживать и сужать ваши поры.

Как использовать зеленый чай для лечения прыщей?

Приготовьте зеленый чай и дайте ему полностью остыть. (Вы можете выпить большую часть его и оставить 2-3 ст.л. для этого лечения.) Налейте охлажденный зеленый чай в распылительную бутылку. Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. Протрите зеленым чаем лицо и дайте ему высохнуть. Промойте холодной водой и протрите кожу сухой полотенцем. Нанесите увлажняющий крем. Совершать эту процедуру можно два раза в день. Это лечение помогает тонизировать ваше лицо, очищая поры, защищая кожу от антиоксидантов, удаляя излишки грязи и грязи и готовя кожу к гидратации. Чай также помогает успокоить ваше лицо, сводит к минимуму покраснение и лечит существующие угри. Катехин, присутствующий в зеленом чае, помогает избавиться от прыщей.

Это лечение будет более эффективным, если вы также потребляете зеленый чай на регулярной основе. Также можно использовать мед и зеленый чай для прыщей. Заварите зеленый чайный в пакетике в горячей, кипящей воде в течение 3 минут. Удалите пакети и дайте ему остыть. После охлаждения разрежьте мешочек и извлеките листья. Добавьте мед к листьям. Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и вытрите его. Нанесите смесь меда и зеленого чая на лицо и оставьте на 20 минут. Промойте холодной водой и высушите. Делать такую маску можно 3-4 раза в неделю. Мед обладает отличными антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с акне. Это также увлажнитель, который оставляет ваше лицо увлажненным. Его мягкие отбеливающие свойства помогают обесцветить угри. Еще один рецепт против акне — яблочный уксус и зеленый чай для прыщей. Приготовьте зеленый чай и дайте ему полностью остыть. Объедините охлажденный зеленый чай и яблочный уксус и вылейте его в стеклянную банку для хранения. (Храните смесь в холодильнике.) Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. Насытите ватным диском смесь на лицо. Дайте ей высохнуть. Нанесите увлажняющий крем. Проводить процедуру можно два раза в день. Яблочный уксус помогает сбалансировать уровень pH вашей кожи. Он также помогает убивать бактерии и удаляет лишнюю грязь, грязь и макияж, а также растворяет мертвую кожу. Также отлично действует на лицо масло чайного дерева и зеленый чай. Для этого приготовьте зеленый чай и дайте ему полностью остыть. Объедините охлажденный зеленый чай и масло чайного дерева и вылейте его в стеклянную банку для хранения. (Храните смесь в холодильнике.) Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. Нанесите ее на лицо. Дайте ей высохнуть. Нанесите увлажняющий крем. Также можно наносить смесь два раза в день.

Масло чайного дерева обладает сильными антимикробными свойствами, которые эффективны против прыщей. Масло проникает сквозь кожу, очищает ее и протирает поры. Это также растворитель, который удаляет пыль и жир, предотвращая накопление, которое приводит к прыщам. Очень эффективный рецепт — Алоэ Вера и зеленый чай. Для этого рецепта заварите крепко 2 пакетика зеленого чая в чашке кипящей воды. Дайте раствору остыть. Смешайте охлажденный зеленый чай и гель алоэ вера и вылейте его в стеклянную банку для хранения. (Храните смесь в холодильнике.) Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. После этого также крем можно наносить, дать ему высохнуть и закрывать увлажняющим средством.

Гель алоэ вера обладает сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он помогает бороться с угрями, одновременно успокаивая кожу, уменьшая покраснение и уменьшая воспаление. Процедуру можно проводить дважды в день при необходимости. Лимон и зеленый чай отлично могут помочь при прыщах. Приготовьте четверть чашки зеленого чая и дайте ему полностью остыть. Смешайте охлажденный зеленый чай с соком лимона и вылейте его в стеклянную банку для хранения. (Храните смесь в холодильнике.) Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. Нанесите смесь на лицо. Потом нанесите увлажняющий крем. Лимонный сок является вяжущим с антибактериальными свойствами, которые помогают контролировать добычу нефти, очищать поры и бороться с акне. Он также обладает мягкими отбеливающими свойствами, которые помогают увядать шрамы от угревой сыпи. Оливковое масло и зеленый чай могут помочь при прыщах. Приготовьте зеленый чай и дайте ему полностью остыть. (Вы можете выпить большую часть его и оставить 2-3 ст.л. для этого лечения.) Налейте охлажденный зеленый чай в распылительную бутылку. Вымойте лицо с помощью очищающего средства для лица и протрите полотенцем. Распылите зеленый чай на лицо и дайте ему высохнуть. Промойте холодной водой и протрите кожу сухой полотенцем. Помассажируйте лицо с оливковым маслом. Убедитесь, что ваши пальцы чисты, когда вы это делаете. Держите массаж около 2 минут, а затем смойте смесь с лица с помощью очищающего средства. Оливковое масло обладает сильными антибактериальными свойствами, которые помогают убивать бактерии, вызывающие акне. Оно также богато антиоксидантами, которые помогают убирать шрамы от угревой сыпи. Масло успокаивает кожу, уменьшая воспаление и отек. Тем не менее, вы не можете использовать оливковое масло с вашей кухни, так как оно может содержать смесь других масел, которые могут привести к нарывам. Вместо этого, купите настоящую оливковую основу высшего качества хорошего бренда. Ранее ученые рассказали о свойствах зеленого чая.